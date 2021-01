Von Claus Weber

Sandhausen. Für den SV Sandhausen geht es Schlag auf Schlag. Nur vier Tage nach der 1:2-Niederlage in Darmstadt empfängt der Fußball-Zweitligist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den 1. FC Nürnberg am Hardtwald. Michael Schiele ist die enge Taktung recht. "Schön, dass es gleich weitergeht", sagt der Trainer. So hat seine Mannschaft rasch die Möglichkeit, eine Antwort auf die Pleite in Darmstadt zu geben und muss nicht allzu lange über die vergebene Chance grübeln. Es war zum Haare raufen, wie der SVS das Spiel bei den Südhessen nach einer Blitzführung und einer ganz starken halben Stunde noch aus der Hand gegeben hat. "Diese Niederlage hat weh getan", sagt Schiele.

Vor allem, weil Sandhausen auf den 17. Tabellenrang abgerutscht ist. Erstmals seit März 2019 stehen die Kurpfälzer wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Damals – wie auch im Jahr darauf – retteten sie sich durch einen bemerkenswerten Endspurt. Ob das erneut gelingt? Michael Schiele ist optimistisch. "Wir haben noch 16 Spiele vor uns", sagt der Coach und verweist auf die steigende Formkurve in den letzten Partien.

Phasenweise schön zu kicken reicht aber nicht. "Ich hoffe, dass wir gegen Nürnberg nicht nur gut spielen, sondern uns auch mit Punkten belohnen", sagt der Trainer. Der Gegner ist angeschlagen, wurde zuletzt immer weiter nach unten durchgereicht, hat vier der fünf letzten Partien verloren. Inzwischen ist der Club auf dem 14. Platz angekommen, fünf Punkte trennen vom SV Sandhausen.

Mit einem Sieg könnten die Nordbadener (15 Punkte) die Abstiegszone wieder verlassen, denn St. Pauli (16) und Braunschweig (17) stehen in Kiel und Heidenheim vor hohen Hürden.

Michael Schiele braucht ein Erfolgserlebnis, sonst wird es ungemütlich. Auch wenn der Trainer abwiegelt und das Vertrauen der Sportlichen Leitung spürt. "Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Ausbeute aus den vergangenen Spielen", sagt der Coach, "aber ich mache meine Arbeit und stehe jetzt nicht zunehmend unter Druck."

Immerhin hat der SV Sandhausen ein Heimspiel. Das macht Hoffnung. 12 der bislang mageren 15 Punkte wurden am Hardtwald geholt. Zuletzt stimmten beim 4:0 über Heidenheim und 1:1 gegen Bochum die Heimergebnisse. Allerdings muss Schiele ausgerechnet im richtungsweisenden Duell gegen die Franken auf seinen Anführer verzichten. Kapitän Dennis Diekmeier ist ebenso wie Emanuel Taffertshofer gelb-gesperrt. "Diekmeier geht auf dem Platz vorneweg und marschiert auf der Außenbahn rauf und runter", lobt Schiele, "es ist schade, wenn so ein Spieler ausfällt."

Für den Kapitän, der in dieser Saison noch keine Minute gefehlt hat, könnte Philipp Klingmann einspringen. Es wäre sein erster Zweitliga-Einsatz seit Mai 2020. Als Ersatz für Emanuel Taffertshofer bieten sich Denis Linsmayer oder Janik Bachmann an. Am 1,96 Meter großen Last-Minute-Neuzugang aus Kaiserslautern schätzt Schiele die Robustheit und Athletik. "Und auch am Ball kann er was", sagt der Coach.

Die angeschlagenen Erik Zenga und Julius Biada stehen noch nicht zur Verfügung, ebenso wie Enrique Pena Zauner, der am Freitag das Training abbrechen musste. Nikolas Nartey hat dagegen alle Einheiten mitgemacht, ein Startelf-Einsatz käme aber wohl zu früh.

So könnte Sandhausen spielen: Kapino – Röseler, Kister, Zhirov – Klingmann, Paurevic, Linsmayer, Rossipal – Halimi – Behrens, Keita-Ruel.