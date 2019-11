Von Wolfgang Brück

Frankfurt. Er weiß noch, wie’s geht. Philipp Klingmann hat am gestrigen Donnerstag im Test bei Eintracht Frankfurt das zwischenzeitliche 1:1 für den SV Sandhausen erzielt (23.). Der Bundesligist war in dem Spiel ohne Zuschauer durch Jipe Molenaar in Führung gegangen (11.). Für den 2:1-Endstand sorgte mit der Hacke Adulkerim Cakar (32.) aus der Eintracht-Jugend. Nicht weniger ansehnlich war Klingmanns Tor. Einen Lauf über 40 Metern schloss der Rechtsverteidiger mit einem satten Schuss ab. Sieht man mal von einem einminütigen Einsatz im Mai in Heidenheim ab, so liegt das letzte Pflichtspiel des Sandhausen-Profis, der in Mönchzell aufwuchs und in Neuenheim mit seiner Frau und Tochter daheim ist, fast ein Jahr zurück. Drei Tages vor Weihnachten war er beim 0:0 gegen Fürth zum letzten Mal dabei. In der Winterpause wurde Dennis Diekmeier verpflichtet. Für „Klinge“ blieb nur die Bank.

Zuletzt hatten sich beim ehemaligen Hoffenheimer und Karlsruher Nachwirkungen eines Schädelbruchs bemerkbar gemacht, den er Anfang 2018 bei einem Spiel in Düsseldorf erlitten hatte. Erfreulich: Jetzt ist der sympathische Abwehrspieler wieder beschwerdefrei.

Ein gelungenes Comeback feierte in seiner Heimatstadt auch Tim Kister. Drei Fußbrüche zwischen März 2018 und April 2019 haben dem 32-jährigen Innenverteidiger den Stammplatz gekostet. Die Fans haben ihn nicht vergessen. Beim 3:2 am Samstag gegen Fürth waren am Hardtwald Transparente zu sehen: „Ohne Kister fehlt uns was“. Und: „Kister auf den Platz.“ Statt auf dem Platz stand der Profi zuletzt vor der Kamera. Mit seiner Frau Yvonne, die mal Zweite bei „Germany’s next Topmodel“ war, machte der Frankfurter bella figura. Zumindest die Gala war begeistert: „Ein tolles Paar.“

Mit dabei war am gestrigen Donnerstag auch Felix Müller, der sich einen neuen Verein suchen soll. Den hat Marcel Schuhen schon gefunden. Der 26-jährige Torwart, der im Sommer nach zwei Jahren in Sandhausen nach Darmstadt wechselte, macht beim Zweitliga-Rivalen Kummer, schoss beim 2:2 gegen Regensburg und dem 1:1 gegen Fürth dicke Böcke. Sein Nachfolger Martin Fraisl ist derweil der notenbeste Profi beim SV Sandhausen. „Es war ein gelungener Test“, bilanzierte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. „ein Unentschieden war möglich.“

Sandhausen: Wulle (46. Heerwagen) – Klingmann, Kister (78. Hauck), Verlaat, Dieckmann – Scheu (62. Frey), Taffertshofer (62. Linsmayer), Paurevic, Türpitz (46. Pena-Zauner) – Bouhaddouz (46. Gislason), Engels (78. Müller).