Geschafft! So freuten sich die Spieler des SV Sandhausen nach dem 2:2 in Regensburg über den Klassenverbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Foto: imago

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Sandhausen braucht keinen Marienplatz. Sandhausen hat einen Kreisel. Als der Zweitligist SV Sandhausen am Sonntag aus Regensburg zurückkehrte, war das Rondell am Hardtwald in bengalisches Licht getaucht. Rund 500 Fans bereiteten einen triumphalen Empfang, feierten bis tief in die Nacht den Klassenerhalt.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca war beeindruckt: "Wir hatten ein Gänsehaut-Feeling." Präsident Jürgen Machmeier sprach von "brutalen Emotionen". Schon die Rückfahrt war feucht-fröhlich. Aus den Lautsprechern im Mannschaftsbus dröhnten Mallorca-Hits, die Profis sangen lautstark mit, an einer Raststätte musste Nachschub besorgt werden. Trainer Uwe Koschinat trocken: "Der Früchtetee war ausgegangen."

Der 47-jährige Fußballlehrer wird mehr und mehr zum Volkstribun. Koschinat ist engagiert, kommunikativ, zugänglich. Nach dem 2:2 in der Continental Arena ließen ihn die Sandhäuser Anhänger mit "Uwe-Uwe"-Sprechchören hochleben. In der Pressekonferenz gab es Beifall von Journalisten.

Der Wahl-Kölner hatte dem Kollegen Achim Beierlorzer, der zum Bundesliga-Aufsteiger wechselt, Tipps gegeben: "In Köln heißt das Bier Kölsch, ein Halve Hahn ist ein Roggenbrötchen mit Käse und wenn du nach dem Saisonziel gefragt wirst, musst du sagen: Et kütt, wie et kütt."

Mikayil Kabaca (r.) freut sich über den ersten Neuzugang Aziz Bouhaddouz. Foto: SVS

Wie es am Hardtwald kommt, ist noch ziemlich offen. Mit Rückkehrer Aziz Bouhaddouz - er unterschrieb für zwei Jahre - steht der erste Neuzugang fest. Der mittlerweile 32 Jahre alte Deutsch-Marokkaner hatte zwei tolle Jahre beim SV Sandhausen, erzielte in 59 Spielen 18 Tore. Nach seinem Wechsel zum Liga-Rivalen FC St. Pauli steigerte er sich auf 15 Saisontreffer, kam jedoch im zweiten Jahr nur noch in vier Spielen zum Einsatz und ging in die Wüste - zum FC Al Batin in Saudi-Arabien. "Er passt mit seiner Wucht und Laufstärke zu meiner Idee von Fußball", sagt Koschinat.

Auch eine weitere Entscheidung ist gefallen. Torwart Marcel Schuhen wird den Verein nach zwei Jahren verlassen. Ein Wechsel zu Darmstadt 98 ist im Gespräch. Der 26-jährige Westerwälder wurde im Abstiegskampf zum Rückhalt, auch wenn wiederholt gravierende Fehler den Gesamteindruck trübten.

Nach der Saison 2018/19 verlassen mit Marcel #Schuhen und Niklas #Lomb zwei Torhüter den #SVS. Danke für Euren Einsatz und viel Erfolg für die sportliche Zukunft!



👉 https://t.co/6geHQDWW3w

___________#SVS1916 pic.twitter.com/x14A0Vaeca — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 20. Mai 2019

Schuhen darf ablösefrei gehen. Weitere 13 Verträge enden. Kapitän Stefan Kulovits wird möglicherweise eine andere Funktion im Verein übernehmen. Marcel Jansen, Ken Gipson und Niklas Lomb werden gehen. Auch bei Korbinian Vollmann und Karim Guédé sieht es nach Abschied aus. Fragezeichen stehen hinter Rick Wulle, Nejmeddin Daghfous und Tim Knipping. Nicht ausgeschlossen ist, dass Profis mit noch laufenden Verträgen, aber geringen Perspektiven Sandhausen verlassen.

Kämpfen will Koschinat um seinen Kapitän und seine besten Stürmer. Der 17-malige Torschütze Andrew Wooten könnte der Versuchung eines Wechsels erliegen. Auch Fabian Schleusener hat Alternativen - zum Beispiel den Karlsruher SC. Bleibt Dennis Diekmeier. Der 29-jährige ehemalige Bundesliga-Profi hat maßgeblich zur Rettung beigetragen. Das ist auch anderswo nicht verborgen geblieben.

Für Sandhausen ist nach dem Kampf (um den Klassenerhalt) vor dem Kampf (um seine Leistungsträger).