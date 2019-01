Von Claus Weber

Fürth. Uwe Koschinat atmete erleichtert auf. In der 90. Minute traf Kevin Behrens im letzten Testspiel seines SV Sandhausen bei der SpVgg Greuther Fürth zum 1:1. Nach schöner Vorarbeit von Klingmann und Vollmann stand der Stürmer am kurzen Pfosten goldrichtig. "Ich bin froh, dass wir noch einmal zurückgekommen sind", sagte der Trainer. Denn eine Niederlage eine Woche vor dem Start der Restrunde am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) beim Hamburger SV hätte auf die Stimmung gedrückt - und wäre unverdient gewesen.

"Das hätte einen faden Beigeschmack gehabt", meinte Koschinat. Denn die Mehrzahl an Chancen hatten am Dienstagnachmittag die Sandhäuser. Dreimal Förster, zweimal Gislason sowie Knipping und Schleusener vergaben gute Möglichkeiten. "Unsere Defensiv-Disziplin war sehr gut", freute sich Koschinat, "in der ersten Halbzeit haben wir keinen Torschuss des Gegner zugelassen." Und das, obwohl Abwehrchef Markus Karl wegen eines grippalen Infekts ausfiel und die Mannschaft kurzfristig umgebaut werden musste.

Dass die Franken in der 83. Minute durch Abouchabaka dann aber doch in Führung gingen, war dem Umstand geschuldet, dass nach fünf gleichzeitigen Auswechslungen in der Schlussphase Rhythmus und Ordnung kurzzeitig verloren gingen. Niklas Lomb im Tor hatte keine Abwehrchance. Der Ersatzkeeper hatte zur Pause Marcel Schuhen abgelöst. "Wir haben zwei starke Torleute", sagte Koschinat, "wir haben einen Konkurrenzkampf auf hohem Niveau."

Erfreulich: Rückkehrer Tim Knipping spielte erstmals durch. "Er war sehr konzentriert, sicher und zweikampfstark", lobte Koschinat. Zufrieden war der Coach auch mit Neuzugang Sören Dieckmann, der zuerst auf der Außenbahn begann und dann hinten links spielte. "Er marschiert oft in den Strafraum, traut sich Abschlüsse zu und spielt sehr geradlinig", meinte der Trainer.

Geradlinig und schnörkellos sollen seine Schützlinge künftig ihre Konter ausspielen. "Daran werden wir bis zur Partie beim HSV noch arbeiten", sagte Koschinat. Auch die Standards will der Trainer verbessern. Die Zeit drängt. Nur vier Tage nach der Hamburg-Reise steht am Sonntag, 3. Februar, das erste Heimspiel gegen Bochum auf dem Plan.