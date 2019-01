Von Claus Weber

Saarbrücken. Eigentlich sollten die Spieler des SV Sandhausen in den Vorbereitungspartien gegen Rostock und Saarbrücken Selbstvertrauen tanken für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Doch nach dem 0:0 gegen den Drittligisten im Trainingslager endete auch der Test beim Regionalligisten im Saarland torlos.

Uwe Koschinat wollte die Partie nicht überbewerten - sie fand unter erschwerten Bedingungen statt. Trotz Sonnenscheins war der Rasenplatz gefroren, die Teams mussten auf Kunstrasen ausweichen. "Wir Trainer haben auf unsere Mannschaften eingewirkt, mit angezogener Handbremse in die Zweikämpfe zu gehen", sagte Koschinat, "und anders als geplant, habe ich bis auf Markus Karl keine weiteren Spieler durchspielen lassen." Es sei deshalb zwar kein Muster ohne Wert, sagte der Sandhäuser Coach, aber richtig aussagekräftig sei die Partie eben auch nicht gewesen.

Immerhin habe er in der ersten Halbzeit gute Spielanlagen gesehen. Von einem Team, das schon Fingerzeige auf die Startelf für die erste Zweitliga-Partie am 30. Januar (20.30 Uhr) beim Hamburger SV zulässt. Koschinat ließ im 4-2-3-1-System beginnen, brachte Neuzugang Dennis Diekmeier und Rückkehrer Tim Knipping in der Abwehr sowie Rurik Gislason, Philipp Förster und Fabian Schleusener im Mittelfeld. "Die Mannschaft steht nicht endgültig fest", sagte Koschinat, "auch Denis Linsmayer, Andrew Wooten oder Sören Dieckmann sind Kandidaten für die Startelf." Neuzugang Dieckmann war allerdings gar nicht erst mit ins Saarland gefahren. Er hatte sich im Training eine Prellung zugezogen.

Im Tor begann Niklas Lomb statt Marcel Schuhen. "Niklas hat sich diese Chance verdient", sagte Koschinat, "ich will die Spannung hochhalten." Während Fabian Schleusener und Kevin Behrens in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten vergaben, verloren die Sandhäuser nach der Pause den Faden und der Viertligist kam zu Kontermöglichkeiten.

Erfreulich: Tim Knipping hatte auch im dritten Test nach achtmonatiger Verletzungspause keine Probleme, zeigte "gutes Kopfballspiel, Zweikampfverhalten und Positionsspiel" (so Koschinat).

Der letzte Test am Dienstag, 14 Uhr, beim Zweitliga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth soll wieder unter besseren Bedingungen stattfinden. Das Stadion der Franken hat Rasenheizung. Vielleicht gelingt es Sandhausen dort, Schwung zu holen für die schwere Restrunde.