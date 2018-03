Von Claus Weber

Sandhausen. Für Stefan Kulovits ist die Welt wieder in Ordnung. Am Samstag feierte der Kapitän des SV Sandhausen beim 1:1 gegen Aue nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Erst hatte sich der defensive Mittelfeldmann den Arm gebrochen, dann einen Muskelfaserriss zugezogen. "Die Rückkehr hat mich sehr gefreut", sagte er, "wenn man so lange draußen sitzt..."

Er hänge eben trotz fortgeschrittenen Alters noch sehr am Fußball. Deshalb verkündete Kulovits gestern strahlend, dass es für ihn am Hardtwald weitergeht. Der 34-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2019. "Kulo ist ein sehr angenehmer Mensch", sagte Trainer Kenan Kocak, "er sorgt in der Kabine und auf dem Platz für positive Stimmung, ist ein Führungsspieler und echter Kämpfer, für den Erfolg gibt er sein letztes Hemd."

"Kampfgelse", zu deutsch Kampfschnake, so hat der ehemalige österreichische Nationalspieler Andreas Herzog seinen Wiener Spezi mal genannt - und ihn ganz gut beschrieben. Kulovits geht dahin, wo es weh tut, setzt kleine Stiche, gibt nie auf. "Dass wir so gut dastehen, ist auch sein Verdienst. Er wird weiter Vollgas geben", ist Geschäftsführer Otmar Schork überzeugt, der den Vertrag mit dem Kapitän schon zum dritten Mal um ein Jahr verlängerte.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Wandervogel bin", sagte Kulovits. 17 Jahre spielte er bei Rapid Wien, ehe es ihn 2013 in die Kurpfalz verschlug. Mit Denis Linsmayer, Tim Kister und Manuel Stiefler zählt er zu den dienstältesten Sandhäusern. "Meine Familie und ich fühlen uns wohl, man sieht eine stetige Weiterentwicklung des Vereins, wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte er.

Kulovits’ kämpferische Tugenden sind am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) in der schweren Auswärtspartie bei Jahn Regensburg gefragt. "Das wird ein sehr intensives Spiel", fürchtet Kocak. Aufsteiger Regensburg spielt eine starke Runde, steht auf dem sechsten Tabellenrang - punktgleich mit dem Fünften Sandhausen. Mit einem Sieg würden die Kurpfälzer an den Aufstiegsrängen dranbleiben, mit einer Niederlage könnten sie ins Mittelfeld abstürzen. Noch ist der SV Sandhausen nicht aller Sorgen ledig. Der Vorsprung zum Drittletzten Aue beträgt nur sieben Punkte.

Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer war einst in Leipzig Assistent von Ralf Rangnick. Dessen Spielidee hat er mit den Mittelbayern umgesetzt. "Die Regensburger funktionieren als Mannschaft, versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen - und sie geben nie auf." Gegen Ingolstadt und Düsseldorf drehten sie deutliche Rückstande (0:2 und 0:3) am Ende noch um und feierten Heimsiege. "Wir fahren mit Respekt, aber ohne Angst dorthin", sagte Kocak.

Immerhin erreichten den Trainer in dieser Woche ausnahmsweise mal keine weiteren Hiobsbotschaften. Im Gegenteil: Eroll Zejnullahu ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und auch Mirco Born, Robert Herrmann und Julian Derstroff erwartet der Trainer demnächst zurück.

Sandhausen: Schuhen - Gislason, Knipping, Karl, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Förster, Vollmann - Sukuta-Pasu.