Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Viel Gemeinsamkeiten gibt es nicht zwischen Hamburg und Sandhausen. In der Elb-Metropole sind über 1,8 Millionen Menschen zuhause. Die Gemeinde am Leimbach hat rund 14.500 Einwohner. Zum HSV bekennen sich 87.000 Mitglieder, zum Dorfverein ein paar mehr als tausend.

Doch Groß und Klein mögen sich. Während sich anderswo Fans die Köpfe einschlagen, hat man sich in Hamburg vor dem Spiel am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) was Nettes einfallen lassen. Der Verein lädt zu einer kostenlosen Hafen-Rundfahrt ein. 160 Anhänger des SV Sandhausen werden, so Pressechef Markus Beer, das Angebot in Anspruch nehmen.

Die Aktion ist ein Dankeschön dafür, dass die Sandhäuser im Hinspiel im August den zweimaligen Europapokal-Gewinner und sechsmaligen Deutschen Meister nicht mit Hohn und Spott empfingen. Es war das erste Zweitliga-Auswärtsspiel des HSV nach 55 Jahren in der Bundesliga.

Bei Marcel Schuhen ging die Gastfreundschaft sehr weit. Der Torwart gab die Vorlagen zu zwei der drei Hamburger Tore. Das kostete ihm damals den Stammplatz. Inzwischen ist der Westerwälder wieder die Nummer eins.

Und bleibt es auch. "Marcels Spielweise ist aggressiver", begründete Uwe Koschinat die Entscheidung, die am Montag schon auf rnz.de nachzulesen war. Mit der Nettigkeit soll an der Anlegestelle des Hamburger Hafens Schluss sein. Die Restrückrunde, in der jedes der 16 ausstehenden Spiele eine Art Endspiel sein wird, stellt der Trainer unter das Motto: "Wir müssen kriegerischer werden."

Neuzugang Diekmeier verkörpert die neue Marschrichtung. Koschinat ist vom Ex-Hamburger überzeugt: "Dennis geht entschlossen in die Zweikämpfe und stürmt nach vorne, wenn sich die Gelegenheit bietet. Er könnte zu dem Spieler werden, der den Unterschied ausmacht."

Der 29-jährige Rechtsverteidiger nimmt die Rolle gerne an. Zwar hat ihm sein Berater nahegelegt, sich zum Spiel bei seinem Ex-Verein, für den er 165 Bundesliga-Spiele bestritt, besser nicht zu äußern, doch es gibt Aussagen direkt nach dem spektakulären Transfer. "Das wird sehr speziell. Ein großer Tag. Es ist kaum zu fassen, dass die Geschichte mit einem Spiel beim Hamburger SV endet", wird der sympathische Niedersachse zitiert.

Ein halbes Jahr war Diekmeier arbeitslos. Sein letztes Bundesliga-Spiel - im April gegen Freiburg - liegt neun Monate zurück. "Es kribbelt", sagte Diekmeier am Montag zur RNZ.

Damit verrät er nicht zu viel. Den Kollegen geht es nicht anders. "Ich bin froh, dass es wieder los geht", meint Denis Linsmayer. Schnell wollen die Sandhäuser das zurückliegende Seuchenjahr mit gerade mal fünf Siegen vergessen machen, zu neuen Ufern aufbrechen.

Nicht nur Diekmeier ist ein Hoffnungsträger. Nach seinem Schienbeinbruch und neun Monaten Pause wird Tim Knipping im Volksparkstadion sein Comeback geben. Und weil aller guten Dinge drei sind: Überraschend hat sich nach seinem Fußbruch Tim Kister zurückgemeldet. Vielleicht schon nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Bochum ist der Innenverteidiger wieder ein Thema. Damit wäre die Abwehrkette, die letzte Runde die wenigsten Gegentore aller Zweitligisten zuließ, fast wieder vereint. Dazu kommt Diekmeier. Das hört sich nicht schlecht an.

Uwe Koschinat ist optimistisch. "Wir wollen beim Spitzenreiter was mitnehmen", sagt er vor dem Aufbruch morgen früh. Um neun werden sich die Profis am Frankfurter Flughafen treffen, um zehn die Maschine besteigen, um elf in Hamburg sein und dort die bis Donnerstag gebuchten Zimmer beziehen. Die Anreise am Spieltag sei wohl überlegt, erklärt der 47-jährige Fußballlehrer. "Wir sind schließlich keine Amateure."

SV Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Knipping, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Gislason, Förster - Schleusener, Wooten.