Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nur Molly, der Mops, bekommt eine Extra-Wurst. Denn wer zur Familie Diekmeier gehört, dessen Name beginnt mit D: Mama Dana (33) und Papa Dennis (29), die Kinder Delani (8), Dion (4), Dalina (2) und Divia (1). Ein Sextett, an dem der Hamburger Boulevard viel Freude hatte. Doch jetzt ist Schluss damit. Dennis Diekmeier ist vom Hamburger SV zum SV Sandhausen gewechselt. Zur "grauesten Maus" der Zweiten Liga, wie die Morgenpost irritiert feststellt.

Ob Diekmeier in seinen 335 Stunden-Kilometer schnellen Ferrari FF einstieg, ob er und Dana den Oberkörper frei machten, um ihre Tattoos ("Wahre Kunstwerke") zu zeigen oder ob der Fußballer als Darsteller in der Fernsehserie Hafenkante auftrat - seine Fans saßen immer in der ersten Reihe. Für die Bildzeitung war Dennis Diekmeier "Hamburgs Glamour-Boy". Nur zuletzt hat es nicht mehr geglitzert. Die Villa im Vorort Niendorf, die der Hausherr mehr als einmal fürs Fernsehen geöffnet hat, wurde zum Verkauf angeboten. 400 Quadratmeter, elf Zimmer, Heimkino und Sauna für 1,89 Millionen Euro.

Dabei habe nach acht Jahren in Hamburg, in denen der Verteidiger in 173 Bundesligaspielen auf dem Platz stand, ein neues Angebot vorgelegen. Für zwei weitere Spielzeiten und einem jährlichen Gehalt von 1,5 Millionen Euro. So steht es im Abendblatt. Und auch, dass der Profi abgelehnt habe, weil er für drei Jahre unterschreiben wollte und deutlich auf einen Vierjahres-Vertrag eines englischen Premier League-Klubs hingewiesen habe. Sogar HSV-Investor Klaus-Michael Kühne griff in den Poker ein, machte sich für den Publikums-Liebling stark. Aus einem guten Grund: "Meine Frau war schon immer für Diekmeier. Er ist ein Flitzer."

Was danach passierte, beschreibt der künftige Sandhäuser in der Morgenpost, sei ihm wie in einem "schlechten Film" vorgekommen. "Es ist nicht zu fassen, was da alles schief laufen kann."

Der unterschriftsreife Wechsel zum spanischen Erstligisten CD Leganés und der Traum vom Leben in Madrid platzte, weil der Vorstadtklub einen neuen Trainer bekam, der nicht gut fand, dass der Deutsche kein Spanisch kann. Das Angebot eines großen Vereins aus Istanbul kam Diekmeier suspekt vor. Sieben Berater hätten sich bei ihm gemeldet. An einem Tag.

Es sei eine schlimme Zeit gewesen, erinnert sich der künftige Sandhäuser. Sechs Monate ohne Arbeit. Ohne den geliebten Fußball. Vielleicht ging deshalb alles so schnell und unkompliziert, als sich der gebürtige Niedersachse kürzlich in Köln im Haus von Uwe Koschinat mit dem Trainer des SV Sandhausen und Sportchef Otmar Schork traf. "Dennis hat nicht gepokert", lobt Koschinat, "er hat klar gesagt: Ich will zum SV Sandhausen."

Diekmeier muss erhebliche finanzielle Abstriche machen. Doch die Rechnung könnte aufgehen. Wenn der U 19-Europameister, der bis 2020 unterschrieben hat, mit dazu beiträgt, dass der Zweitligist nicht absteigen muss, dann ist er auch wieder für die Bundesliga interessant.

Uwe Koschinat ist überzeugt davon, dass der prominente Neuzugang eine entscheidende Rolle spielen kann. Der rechte Verteidiger hat Erfahrung im Abstiegskampf. Mit dem HSV (2014, 2015) und dem 1. FC Nürnberg (2009, 2010) stand er viermal in der Relegation. Jedes Mal gelang die Rettung.

Heute Mittag wird Diekmeier mit seinen neuen Kollegen über Antalya nach Lara reisen. Im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers in der Türkei bestreitet der Zweitligist Testspiele gegen Antalyaspor am Donnerstag und am Sonntag gegen Hansa Rostock. Es fehlen die verletzten Max Jansen, Nejmeddin Daghfous und Tim Kister.

Diekmeier ist Feuer und Flamme. "Die Zeit mit meiner Familie war super. Eine richtig geile Zeit. Aber jetzt reicht es. Ich will wieder kicken. Ich brenne", wird er zitiert. Mit einem persönlichen Trainer hat er sich fit gehalten. Dass sein Comeback nach über acht Monaten ausgerechnet in Hamburg sein wird, wo Sandhausen in dreieinhalb Wochen zum Restrückrunden-Auftakt antreten muss, darf als Ironie des Schicksals bezeichnet werden.

Frau Diekmeier war auch nicht faul. Sie hat mal eben eine Firma gegründet: "SugarpeDDs". Es geht um Hundenäpfe für 24,90 und 29,90 Euro. Molly, der Mops, stand Modell.