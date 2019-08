Sandhausen. (dpa) Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die Suspendierung von Rurik Gislason aufgehoben. Der 31 Jahre alte isländische Nationalspieler war vor dem baden-württembergischen Duell beim 1. FC Heidenheim aus dem Kader gestrichen worden.

Nach dem 2:0-Sieg der Sandhäuser erklärte Trainer Uwe Koschinat der RNZ gegenüber den Grund für die Bestrafung: "Rurik hat im Training ein Revanchefoul begangen. Das könnten wir nicht unsanktioniert lassen." Nach der starken Leistung des Teams ist fraglich, ob Gislason beim Heimspiel am Freitag gegen Darmstadt 98 auf Anhieb in die Startelf zurückkehrt.

Update: Dienstag, 27. August 2019, 10.16 Uhr

Heidenheim. (dpa-lsw/wob) Aufgrund eines Trainingsvorfalls hat Fußball-Zweitligist SV Sandhausen den isländischen Nationalspieler Rurik Gislason bestraft. Der WM-Teilnehmer und Stammspieler fehlte am Sonntag beim 2:0 der Sandhäuser beim 1. FC Heidenheim im Kader.

"Es gab in dieser Trainingswoche einen Vorfall, den ich nicht unsanktioniert lassen konnte", sagte Trainer Uwe Koschinat nach dem Sieg, ohne Details zu nennen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung erfuhr: Im Training hatte sich der isländische Nationalspieler zu einem Revanchefoul hinreißen lassen. Koschinat und Kabaca waren sich einig, dem Stürmer eine Denkpause zu geben. Er wurde aus dem Kader gestrichen. Eine richtige Entscheidung. Auch weil es einen Leistungsträger und nicht einen Ersatzspieler traf.

Am Montag soll Offensivspieler Gislason wieder im Training dabei sein. Am Freitag empfängt der SVS den SV Darmstadt 98.

In Heidenheim hat der SV Sandhausen am Sontag seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison eingefahren. Mit 0:2 setzen sich die Kurpfälzer in Heidenheim gegen den 1. FC durch.

Vor 10.500 Zuschauern entschieden der verwandelte Handelfmeter von Philipp Förster (60. Minute) und der Kopfballtreffer von Kevin Behrens (63.) die Partie.

Update: 25. August 2019, 21 Uhr