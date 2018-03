Von Wolfgang Brück

Sandhausen. An Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt für die Narren, nicht aber für die A-Junioren des SV Sandhausen. Für sie geht es an Aschermittwoch richtig los. Heute Mittag treffen sich Trainer Jens Großmann und seine Buben am Hardtwald. Der Caterer kommt - wie bei der Profis - und serviert Geschnetzeltes mit Reis. Danach geht es mit dem Bus in ein Gästehaus am Niederrhein. Morgen (17 Uhr) steigt für die Sandhäuser Nachwuchskicker der erste Höhepunkt in diesem Jahr: Das Viertelfinale im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach.

Zwar ist Gladbach seit Kindesbeinen der Lieblingsverein des Trainers, über das Los war der 38-jährige Arbeitsvermittler vom Dilsberg trotzdem nicht ganz glücklich. "Wir hätten lieber ein Heimspiel gehabt", sagt Großmann.

Zumal die ersten beiden Spiele im DFB-Pokal bereits auswärts stattfanden. Im Achtelfinale gab es einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen beim FC Ingolstadt, davor ein sensationelles 3:1 beim 1. FC Köln. Die Rheinländer, die damals noch von Stefan Ruthenbeck trainiert wurden, der inzwischen Chef bei den Profis ist, belegen in der Westgruppe der A-Junioren-Bundesliga den vierten Platz, Borussia Mönchengladbach ist derzeit Elfter. Geht vielleicht doch was morgen Nachmittag?

"Wir haben nur eine Außenseiter-Chance", stellt Jens Großmann fest. Doch die wollen die Sandhäuser nutzen. Dafür tut man alles. Der Trainer sah die Gladbacher gegen Preußen Münster (2:1), Jugend-Koordinator Thomas Münch war im Spiel gegen den VfL Bochum (2:1) im Amateur-Stadion neben dem Borussia-Park. In der Winterpause verstärkte sich der abstiegsbedrohte Bundesligist mit dem Münsteraner Torjäger Justin Steinkötter und dem polnischen U 15-Nationalspieler Riccardo Grym. Das macht die Aufgabe für den SV Sandhausen nicht einfacher.

Hoffnung macht, dass drei Spieler vor einem Comeback stehen: Jannis Reuss und Yves Borie haben ihre Bänderrisse auskuriert, Torwart Nicolas Kristof, ein Rückhalt der Mannschaft, kehrt nach einer Verletzung des Syndesmosebandes zurück. Auf Dominic Fetzner kann der Trainer schon seit einiger Zeit wieder zurückgreifen. Schlecht ist, dass Roman Hauk ausfällt. Der Kapitän ist ein Schlüsselspieler.

Auf die Ausfälle führt Jens Großmann, in dessen Trainerteam Hans-Jörg Daute, André Philipp, Martin Ochwat, Andreas Fodi, Michael Hörner, Raphael Laghnej, Seydou Sy und Alexander Huck arbeiten, die Leistungsdelle in den letzten Oberliga-Spielen zurück. Die Sandhäuser fielen hinter die Stuttgarter Kickers (31 Punkte) und den SGV Freiberg (28) mit 27 Punkten auf den dritten Platz zurück. Hoffnung auf den Aufstieg in die Bundesliga besteht aber noch. Großmann: "Am letzten Spieltag am 20. Mai sind die Kickers am Hardtwald. Es wäre toll, wenn wir dann noch Chancen hätten und es zu einem Endspiel kommen würde."

Ein (Überraschungs)-Sieg morgen in Mönchengladbach würde beflügeln. Vorsorglich hat sich Jens Großmann schon mal einen möglichen Gegner im Halbfinale angeguckt: Die TSG Hoffenheim, die durch ein 2:0 gegen Schalke 04 - wie auch der 1. FC Kaiserslautern (14:13 n. E. gegen Werder Bremen) und der SC Freiburg (2:1 in Magdeburg) bereits die Vorschlussrunde erreicht haben.

Das Aufgebot des SV Sandhausen: Konstantin Schiler, Filimon Gerezgiher, Evangelos Politakis, Rodan Kolcak, Andreas Schiler, Maurice Krüger, Till Stockmann, Jannis Reuss, Yves Borie, Roman Hauk, Maximilian Möller, Carl Kindermann, Sven Rauwolf, Marc-Louis Lehr, Nic Wehrle, Lucca Kletti, Nils zur Wieden, Nicolas Kristof, Benedikt Grawe, Benedict Bucher, Dominic Fetzner und Nico Najda