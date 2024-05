Walldürn. (jam) Ein Kunstwerk auf der Haut verewigen lassen und dabei noch etwas für den guten Zweck tun – das geht am morgigen Christi Himmelfahrt bei Madox Ink. Das Tattoo-Studio von Dennis und Nadine Halász im Theodor-Heuss-Ring 3 bietet erneut einen Walk-in-Day mit Spendenaktion an.

Nachdem beim letzten Mal 3300 Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst des Kreises herausgesprungen waren, sammelt das Paar nun für die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder (Würzburg). Von 13 bis 18 Uhr stehen allen Interessierten fünf Tätowierer zur Verfügung, die ohne Anmeldung kleine Tattoo-Wünsche realisieren. Vorlagen gibt es vor Ort. Länger als eine halbe Stunde sollte an diesem Tag kein Projekt dauern, erklärt Nadine Halász. Sie sagt: "Ihr unterstützt die Aktion aber nicht nur, wenn ihr euch tätowieren lasst: Gerne könnt ihr auch einfach auf ein Stück Kuchen oder ein Getränk vorbeikommen und den Tag mit uns genießen."

Für kleine Besucher gibt es am morgigen Feiertag eine Tattoo-Glitzeraktion. Madox Ink spendet 30 Prozent vom Umsatz eines jeden Tattoos sowie den Gewinn aus dem Getränke-, Kaffee- und Kuchenverkauf zugunsten der Kinderkrebsstation. Gegenüber der RNZ lobt Nadine Halász "die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Walldürn". Diese ermöglicht es Madox Ink, an einem Feiertag zu tätowieren. "Das bestätigt uns wieder einmal in unserem Unternehmensstandort."