Von Wolfgang Brück

Hamburg. Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli könnte am morgigen Montag beim SV Sandhausen eine tief greifende Entscheidung fallen. "Fünf Punkte aus neun Spielen sind entschieden zu wenig. Wir werden uns heute mit dem Präsidium und Geschäftsführer Otmar Schork zusammensetzen und alles sorgfältig analysieren", erklärte Jürgen Machmeier am heutigen Sonntagabend gegenüber der RNZ. Wird auch Kenan Kocak ein Thema sein? Dazu der Präsident: "Die Ergebnisse sprechen nicht für den Trainer."

Bisher habe man Kenan Kocak den Rücken gestärkt, sagte der 57-jährige Multi-Unternehmer, der für den Aufstieg des Dorfvereins in die 2. Bundesliga steht. Jürgen Machmeier: "Doch jetzt sind wir in einer Situation, in der wir alles hinterfragen müssen. Es geht nicht um einzelne Personen, es geht darum, was für den SV Sandhausen am besten ist."

Von den ersten neun Spielen haben die Kurpfälzer nur eines gewonnen und dabei gerade mal fünf Tore erzielt. Die Krise begann bereits Anfang des Jahres. Seitdem gelangen in 24 Spielen gerade mal vier Siege. Der letzte Heimerfolg liegt über neun Monate zurück.

Kenan Kocak hat "Verständnis für die Sorgen" seiner Vorgesetzten. Er will weiterkämpfen, verweist darauf, dass man abgesehen vom Katastrophen-Kick vor einer Woche gegen Magdeburg stets auf Augenhöhe, oft sogar besser gewesen sei.

Das gilt auch für das Spiel heute am Millerntor. Zwar ging St. Pauli verdient durch Dimitrios Diamantakos in Führung (17.), ebenso verdient war jedoch der Ausgleich durch Kevin Behrens (73.).

Bitter: Obwohl danach nicht der Rangfünfte, sondern der Drittletzte den Ton angab, erzielten die Gastgeber am Ende die Tore: Durch Sami Allagui (90) und Christopher Buchtmann (94.). Es war - nach Fürth und Darmstadt - bereits das dritte Mal, dass dem SV Sandhausen in der Schlussphase die Punkte noch aus den Händen glitten.

"Die Mannschaft hat sich für eine gute Leistung nicht belohnt", musste Kenan Kocak zum wiederholten Mal feststellen. Chancen waren da. Philipp Klingmann, Fabian Schleusener und Philipp Förster hatten drei innerhalb von 180 Sekunden (57. bis 59.). Bereits zuvor hatte Klingmann das 1:1 auf dem Fuß (54.). Danach köpfte Behrens aus fünf Metern freistehend vorbei (74.). Der Unglücksrabe konnte es nicht fassen: "Das war brutal. Den muss ich machen. Da ist mir der Ball über die Glatze gerutscht."

Auch für Jürgen Machmeier ist die mangelnde Chancenverwertung Kopfsache. "Ich hatte das Gefühl, einige haben Angst vor der eigenen Courage. Man merkt der Mannschaft an, dass sie gewaltig unter Druck steht." Der Präsident wollte sich vor der Krisen-Zusammenkunft heute nicht festlegen, ob Kenan Kocak nach der Länderspielpause am Freitag in einer Woche gegen den FC Ingolstadt noch Sandhäuser Trainer sein wird.

Es war ein schwacher Trost, dass Kenan Kocak Zuspruch vom Kollegen erhielt. "In der zweiten Halbzeit rollte Angriff auf Angriff auf unser Tor. Mit dieser Leistung wird Sandhausen nicht absteigen", lobte Markus Kauczinski..

"Ich werde weiter kämpfen", versicherte Kenan Kocak. In der Halbzeit stellte der 37-jährige Fußballlehrer von Dreier- auf Viererkette um, brachte mit Felix Müller eine belebende Offensivkraft, wechselte den durch das große Loch zwischen Abwehr und Angriff verloren wirkenden Andrew Wooten gegen Kevin Behrens aus und holte Korbinian Vollmann aus der Versenkung. Es waren gute Entscheidungen und auch über Klingmanns Qualitäten dürfte es nach gestern keine Zweifel mehr geben. Die Neuen, zu denen auch Fabian Schleusener und Jesper Verlaat zählen, haben Vertrauen verdient. Sie sind hungrig, haben Herzblut.

Ob Kenan Kocak diese Erkenntnisse noch was nutzen, wird sich zeigen. Mit Dresden, Ingolstadt und Duisburg haben bereits drei Zweitliga-Rivalen einen Trainerwechsel vollzogen. Jürgen Machmeier versprach: "Es wird keinen Schnellschuss geben. Wir werden eine kluge Entscheidung treffen."

St. Pauli: Himmelmann - Dudziak, Ziereis, Avevor, Buballa - Flum (87. Allagui), Knoll - Miyaichi (76. Neudecker), Buchtmann, Möller Daehli - Diamantakos (72. Veerman).

Sandhausen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat (46. Müller) - Kulovits (68. Vollmann) - Klingmann, Linsmayer, Förster, Paqarada - Wooten (56. Behrens), Schleusener.

Schiedsrichter: Kempter (Stockach); Zuschauer: 29.546.( ausverkauft); Tore: 1:0 Diamantakos (17.), 1:1 Behrens (73.), 2:1 Allagui (90.), 3:1 Buchtmann (90.+4).