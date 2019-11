Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Bande verständigte sich in einer Geheimsprache: „Am Sonntag spielen wir wieder.“ Doch bei dem Spiel fielen keine Tore. Es gab keine Punkte. Es war krimineller Ernst. Vor acht Jahren erbeuteten Daniel Keita-Ruel und seine Komplizen bei Raub-Überfällen auf Postfilialen und einen Baumarkt 100 000 Euro. „Big Boy“ wurde Daniel Keita-Ruel genannt, der am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) mit der Spielvereinigung Greuther Fürth beim SV Sandhausen gastiert.„Vom Knast zum Knipser“ titelte der Berliner Tagesspiegel über das Schicksal des 30-jährigen Stürmers, der mit der Empfehlung von fünf Saisontoren an den Hardtwald kommt und der bei seinem Zweitliga-Debüt im August 2018 zwei Tore zum Fürther 3:1-Sieg gegen Sandhausen beitrug.

Als die Polizei 2011 die Bande dingfest machte und „Big Boy“ fliehen wollte, rief ein Beamter: „Wir wissen, dass Sie Fußballer sind. Bleiben Sie stehen oder wir schießen in Ihre Beine.“ Im anschließenden Prozess wurde der Bankräuber zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Es war eine bittere Zeit für den gebürtigen Wuppertaler, dessen Mutter aus Korsika und dessen Vater aus dem Senegal stammen und der einen französischen Pass hat. In seinem Buch „Zweite Chance – Mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball“ schreibt er: „Die Mitgefangenen haben mich gehänselt und gerufen: Ich bin ein Star holt mich hier raus.“

Daniel Keita-Ruel galt als großes Talent. Mit 16 holte ihn Borussia Mönchengladbach. Er hatte Einsätze in der Junioren-Nationalmannschaft. Doch dann geriet die Karriere ins Stocken. „Vom Hals bis zum Fuß Bundesliga, im Kopf leider nur Kreisliga“, soll Sportdirektor Max Eberl über den Nachwuchs-Stürmer gesagt haben. Der Star, der noch keiner war, geriet auf die schiefe Bahn. „Ich hing mit den Bundesliga-Profis rum, obwohl ich noch kein Bundesligaspiel bestritten hatte“, erinnert er sich, „ich lernte falsche Freunde kennen.“ Im Gefängnis kam die Reue. „Ich habe Tag und Nacht an den Fußball gedacht. Und an meine Familie. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich Scheiße gemacht habe und mich und meine Angehörigen in ein schlechtes Licht gerückt habe“, berichtet er.

Als er wegen guter Führung nach knapp vier Jahren Freigänger wurde, gab ihm Oberligist Ratingen 04 eine Chance. Von der engen Zelle ging es in die Umkleidekabine und von dort wieder zurück. Der Strafraum hatte für den Angreifer doppelte Bedeutung.

2017 empfahl Scout Pascal Lammerich, der mittlerweile in Sandhausen arbeitet, Uwe Koschinat, damals Trainer bei Fortuna Köln, den Angreifer mit der schwierigen Vergangenheit. „Pascal glühte vor Begeisterung. Ich hatte Bauchschmerzen“, erinnert sich Koschinat. Noch nie habe er sich mit einem potenziellen Neuzugang so lange befasst wie mit dem Stürmer aus der Vollzugsanstalt. Koschinat kam zu einer bemerkenswerten Erkenntnis: „Das Bild, das man von einem Menschen hat, weicht manchmal von der Wirklichkeit ab.“

Daniel Keitel-Ruel habe eine „hohe soziale Kompetenz.“ Der Sandhäuser Trainer: „Er war hilfsbereit und kümmerte sich um seine Mitspieler.“ Nebenbei erzielte der robuste Angreifer beim Drittligisten in 37 Spielen 15 Tore und bereitete weitere vor.

Daniel Keita-Ruel hat sein Leben wieder im Griff. Dabei hilft nicht nur der Fußball. Der muskelbepackte Profi arbeitet auch Model für das Level „Live fast“, fliegt während freier Tage zu Aufnahmen nach Cannes, Mailand oder Marseille. Er ist wie viele Berufs-Fußballer reichlich tätowiert. Eine besondere Bedeutung hat ein Schriftzug. „Liberté“ steht auf seinem linken Unterarm. Freiheit.

SV Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Paurevic – Gislason, Biada, Türpitz – Behrens.

Greuther Fürth: Burchert – Mayerhöfer, Caligiuri, Mavraj, Wittek – Seguin – Green, S. Ernst – Nielsen – Hrguta, Keitel-Ruel.