Heidelberg/Aue. (RNZ/dpa) Der SV Sandhausen hat am Samstag sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:0) verloren. Die Gegentore fielen in der 54. Minute durch Florian Krüger und in der 70. durch Pascal Testroet. Durch die Niederlage stehen die Kurpfälzer auf Rang 17 in der Tabelle.

Trainer-Team bleibt bis Saisonende

Die beiden Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen bis zum Saisonende betreuen. Das sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier am Samstag: "Wir werden mit ihnen an der Seitenlinie die Runde zu Ende spielen. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen und sie genießen unser Vertrauen und das der Mannschaft."

Der Tabellen-17. war mit Uwe Koschinat in die Saison gestartet. Dieser wurde im November entlassen. Nachfolger Michael Schiele musste nach nicht einmal drei Monaten gehen.

Danach übernahmen Kleppinger und Kulovits. Sie holten 4 von 15 möglichen Punkten. Bei noch acht ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze derzeit vier Zähler.