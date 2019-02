Sandhausen. (wob) Was spricht im Abstiegskampf für den SV Sandhausen? "Im Gegensatz zu den anderen Kellerkindern waren wir immer auf Augenhöhe, haben nie eine richtige Klatsche hinnehmen müssen", sagt Uwe Koschinat. Außerdem weist der Trainer darauf hin, dass 2019 eine makellose Heimbilanz zu Buche stehen würde, "wenn wir nicht beim 1:1 gegen Darmstadt durch einen unberechtigten Elfmeter betrogen worden wären."

Das ist richtig, allerdings stimmt auch: Anders als den übrigen Kellerkindern ist dem SV Sandhausen in dieser Saison noch kein überraschender Sieg geglückt. Am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) schlägt am Hardtwald die Stunde der Wahrheit. Bei einer Heimniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue könnten die Kurpfälzer weiter, vielleicht schon vorentscheidend, Boden verlieren.

Fabian Schleusener hat seine Grippe überwunden. Der beste Torschütze kehrt in die Start-Elf zurück. Fehlen wird Tim Kister. Der Innenverteidiger ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt, außerdem erlitt er beim 1:3 in Köln einen Außenbandriss im Knöchel, der auch seinen Einsatz am Sonntag in einer Woche in Magdeburg gefährdet. Eng könnte es bei Markus Karl werden. Wegen einer Kopfplatzwunde musste der Routinier beim 1:3 in Köln ausgewechselt werden.

Uwe Koschinat appelliert: "Wir werden nicht in Panik verfallen, auch die anderen müssen noch gegen die starken Gegner antreten." Gleichwohl, es ist am Samstag ein besonderes Spiel, für das eine besondere Maßnahme ergriffen wurde. Bereits morgen zieht sich die Mannschaft ins Palatin nach Wiesloch zurück. Nichts soll die Konzentration auf das erste von elf Endspielen stören. Der 47-jährige Fußballlehrer bringt es auf den Punkt: "Wir bekommen zu viele Komplimente und haben zu wenige Punkte."