Von Claus Weber

Sandhausen. Doppelte Premiere am Sonntag am Hardtwald. Der SV Sandhausen bestreitet um 13.30 Uhr (direkt auf Sky) sein erstes Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison und trifft mit dem Hamburger SV auf einen Gegner, mit dem er bislang noch nie die Klingen gekreuzt hat.

Und doch gibt es Berührungspunkte: Die beiden Trainer sind sich schon mal in einem Pflichtspiel gegenübergestanden. Als HSV-Coach Christian Titz noch den FC Homburg betreute, gewann er 2:0 gegen den SV Waldhof, der seinerzeit von Kenan Kocak trainiert wurde. "Aber das Rückspiel haben wir daheim 2:0 gewonnen", schmunzelt der Sandhäuser Coach.

Ein gutes Omen? Bei den Wettanbietern ist der HSV nur leichter Favorit. Wer einen Euro auf einen Sieg der Hanseaten setzt, kann 2,15 Euro verdienen, für einen Erfolg des SV Sandhausen gibt’s 3,50 Euro, für ein Remis 25 Cent weniger.

Auch Denis Linsmayer rechnet sich Chancen aus. "Der Hamburger SV ist zwar der Bundesliga-Dino schlechthin", sagt der Sandhäuser Vize-Kapitän, "aber dessen Erfolge liegen in der Vergangenheit und es hat ja einen Grund, dass der HSV nun in der Zweiten Liga spielt." Der SV Sandhausen habe jedenfalls schon bewiesen, dass er auch solche Gegner ärgern könne.

Die große Kulisse ist ein weiterer Ansporn, sagt "Linsi": "Es ist extrem motivierend, wenn unsere kleine Bude mal voll ist, das macht Spaß." Gestern gab’s nur noch einige Stehplatzkarten im Heimbereich. Mit rund 15.000 Besuchern wird das BWT-Stadion am Hardtwald so gut wie noch nie besucht sein. Und es soll kein Auswärtsspiel in der eigenen Arena werden, so wie gegen Nürnberg oder Hannover, die am Hardtwald die Rückkehr in die Bundesliga feierten und den Platz stürmten. "Wir können uns auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans freuen", glaubt Linsmayer, "und wir wollen ihnen die ersten drei Punkte schenken."

Geschenke gibt es schon vor dem Spiel: BWT Wassertechnik aus Schriesheim, der Namenssponsor des Sandhäuser Stadions, verteilt an heimische und weit gereiste Hamburger Fans 5000 Freibier-Gutscheine. Auch der SVS will sich als guter Gastgeber erweisen. Am Samstagmorgen sollen vor dem Stadion Hamburger und Sandhäuser Fahnen aufgezogen werden.

Christian Titz fühlt sich am Hardtwald ohnehin wohl. Der HSV-Coach stammt aus Edingen-Neckarhausen und spielte in der Jugend für Sandhausen. "Auf das Spiel freue ich mich sehr, da geht es zurück in meine alte Heimat", sagte der 47-Jährige, der für die Partie sechs Karten für seine Eltern und Freunde gekauft hat. Ihnen und vielen Kritikern will er beweisen, dass die 0:3-Auftaktpleite gegen Kiel ein Ausrutscher war.

Dabei muss Titz zwar auf seinen verletzten Spielführer Aaron Hunt verzichten, dafür kann er auf zwei Neue zurückgreifen: Erst gestern stieß der Schweizer Innenverteidiger Leo Lacroix vom französischen Erstligisten AS Saint-Etienne zur Mannschaft. Und fürs Mittelfeld wurde der Belgier Orel Mangala vom VfB Stuttgart verpflichtet, der mit den Schwaben in der Vorbereitung am Hardtwald 1:1 spielte. "Sandhausen hat eine gute Mannschaft, die schwer zu bespielen ist", sagte Mangala, "sie ist gut im Pressing und bei Kontern."

Das gleiche behauptet Kenan Kocak vom Gegner. "Wir müssen uns taktisch gut verhalten", warnte der Sandhäuser Trainer, "und wir dürfen auf keinen Fall ins offene Messer laufen."