Von Claus Weber

Sandhausen. Das Echo auf den ersten Treffer von Dennis Diekmeier nach 288 Profi-Spielen war enorm. Sogar sein ehemaliger Verein Hamburger SV hat dem Kapitän des SV Sandhausen zu seinem 1:0-Siegtor beim SV Wehen Wiesbaden gratuliert. "Ich habe wenig geschlafen, mein Handy ist fast explodiert", erzählte der 30-jährige Verteidiger am Tag danach. Bemerkenswert: Exakt um 19.16 Uhr gelang Diekmeier das erste Profi-Tor in zwölf Jahren. 1916 ist das Gründungsjahr des SV Sandhausen. Ein gutes Omen für den Saison-Endspurt?

"Wir haben in Wiesbaden zwar drei wichtige Punkte geholt, aber noch einen weiten Weg vor uns", sagt Diekmeier angesichts der restlichen sechs Spiele. Der erste Kracher folgt schon am Samstag (13 Uhr, Sky). Dann kommt mit Hannover 96 der Bundesliga-Absteiger an den Hardtwald, der zugleich noch vom Sandhäuser Ex-Trainer Kenan Kocak betreut wird.

Diekmeier ist erst 17 Monate da, hat nicht mehr mit Kocak zusammengearbeitet. Dafür aber kennt Mikayil Kabaca den Hannoveraner Trainer bestens. Sandhausens Sportlicher Leiter fing als Teammanager unter Kocak an. "Wir haben immer noch Kontakt", sagt Kabaca, "doch in den letzten Wochen war Funkstille."

Dass bei der Rückkehr des beliebten Coaches nach Sandhausen das Publikum fehlt, bedauert Kabaca. "Egal gegen wen – mit Zuschauern wäre natürlich alles schöner gewesen", sagt er, "aber unsere Jungs machen das Beste daraus." In Wiesbaden hätten sie kompromisslos gespielt und keinen Zweikampf gescheut.

Das hat leider auch Spuren hinterlassen: Emanuel Taffertshofer muss wegen der fünften Gelben Karte aussetzen, Philipp Klingmann fällt wegen eines Muskelfaserrisses möglicherweise den Rest der Runde aus.

Dafür könnte Mario Engels früher als angenommen in den Kader zurückkehren, was die Optionen im Angriff verbessert. Zumal Stoßstürmer Aziz Bouhaddouz – der beim 1:1 in der Hinrunde bei Hannover 96 für den SVS traf – noch immer nicht schmerzfrei ist und in Wiesbaden nur kurz zum Einsatz kam.

In der Vorrunde war das Hinspiel gegen Wiesbaden Auftakt einer starken Serie. Acht Spiele in Folge blieben die Kurpfälzer damals ungeschlagen, feierten Siege gegen Stuttgart und Unentschieden gegen die Spitzenteams Bielefeld und den HSV. Deshalb ist Kabaca nicht bange. Der Sportliche Leiter glaubt, dass der Knoten beim SVS durch die zwei Partien ohne Gegentor geplatzt ist. "In den vier Spielen davor haben wir elf Treffer kassiert", sagt er. Die Absicherung mit Tim Kister als weiteren Abwehrrecken scheint sich auszuzahlen und dürfte auch für die Hannover-Partie eine Option sein.

Und vielleicht ist bei Dennis Diekmeier nun ja wirklich der Tor-Fluch gebrochen, jetzt wo der Kapitän bei Standards auch mal mit nach vorn darf und hinten nicht immer absichern muss. "Das hat mich natürlich total für ihn gefreut", sagt Mikayil Kabaca, "er hat schon vor der Runde gesagt, dass er diesmal ein Tor machen wird – und dass ein zweites dann auch noch gelingen wird."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Kister, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Paurevic – Scheu, Biada – Bouhaddouz, Behrens.