Sandhausen. (dpa-lsw) Für Trainer Kenan Kocak ist die Freistellung beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen nicht völlig überraschend gekommen. Er könne die Sorge des Präsidenten Jürgen Machmeier teilweise nachvollziehen, sagte Kocak der "Bild" am Donnerstag. Dennoch sei er überzeugt, "dass wir gemeinsam den Klassenerhalt geschafft hätten".

Der SVS hatte sich am Montag nach nur einem Sieg aus bisher neun Saisonspielen und dem Sturz auf den vorletzten Tabellenplatz von dem 37-Jährigen getrennt.

Auch ihm sei klar, dass die Ergebnisse schlecht gewesen seien. "Aber bis auf das 0:1 gegen Magdeburg, wo wir kollektiv versagt haben, waren wir immer gleich gut oder sogar besser – gegen Teams, die zum Teil deutlich bessere Möglichkeiten haben als wir", sagte Kocak. Die Mannschaft sei intakt.

Auch nach der Trennung sei er nicht sauer auf Machmeier und Geschäftsführer Otmar Schork. Stattdessen sei er ihnen dankbar, dass sie ihm im Sommer 2016 die Chance gegeben hätten, ein Zweitliga-Team zu trainieren. "Wenn der Präsident die Überzeugung hatte, man muss was machen auf dem Trainerposten, dann akzeptiere ich das."

Der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten soll indes bestenfalls am Wochenende feststehen. Das wäre ideal, "damit er die Mannschaft auf die Partie gegen Ingolstadt vorbereiten kann", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier dem "kicker" am Donnerstag. "Wir werden aber auch nichts übers Knie brechen, es wäre kein Problem, wenn Co-Trainer Gerd Kleppinger das übernehmen würde." Kleppinger betreute das Team auch beim Test gegen den VfB Stuttgart, den Sandhausen am Donnerstag 1:3 verlor.

Der Tabellenvorletzte empfängt nach der Länderspielpause am 19. Oktober die letztplatzierten Ingolstädter zum Kellerduell. Für die Sandhäuser wird diese Partie die erste seit der Freistellung von Trainer Kenan Kocak am vergangenen Montag.

Update: 11. Oktober 2018, 17.51 Uhr