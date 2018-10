Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Jürgen Machmeier wirkte mitgenommen. Er sprach von einem "schwarzen Tag". "Menschlich tut es mir sehr weh", bekannte der Präsident des SV Sandhausen. Doch einmal mehr griffen die Automatismen der Branche, wie es so schön heißt. Der SV Sandhausen hat am gestigen Montagabend Kenan Kocak beurlaubt. "Die Ergebnisse sprachen gegen den Trainer", hatte Machmeier bereits unmittelbar nach der 1:3-Niederlage am Sonntag beim FC St. Pauli gesagt (Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete exklusiv).

"Ich hätte mir zugetraut, das Steuer rumzureißen", sagt Kenan Kocak. Dazu hat er keine Gelegenheit mehr. Der Sandhäuser Präsident Jürgen Machmeier (links oben) und Geschäftsführer Otmar Schork haben entschieden, dass der erfolglose Fußballzweitligist einen "neuen Impuls" braucht. Bis nächste Woche soll der neue Trainer am Hardtwald feststehen. Fotos: dpa/vaf (2)

Zum Abschied gab es Lob. "Wir bedanken uns bei Kenan für seine hervorragende Arbeit", heißt es in einer Presseerklärung des Zweitligisten, "er hat die Mannschaft enorm weiterentwickelt. Leider sind die Erfolge ausgeblieben. Deshalb möchten wir einen neuen Impuls setzen."

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 10 Uhr wird Co-Trainer Gerhard Kleppinger die Übungsstunden leiten. An Kandidaten für die Nachfolge wird kein Mangel sein. Jürgen Machmeier: "Wir sind ein solide geführter Verein mit einem guten Standing." Schon tauchen die ersten Namen auf: Hannes Wolf (zuletzt Stuttgart), Uwe Neuhaus (Dresden), Jens Keller (Union Berlin) und nicht zuletzt Stefan Ruthenbeck (1. FC Köln). Im Fan-Forum wird der immer noch beliebte Aufstiegs-Trainer gefordert: "Gerd Dais, übernehmen Sie."

Noch am heutigen Dienstag soll eine Kandidaten-Liste erstellt werden. Bis zum Kellerduell am Freitag in einer Woche gegen Ingolstadt, erneut ein Sechs-Punkte-Spiel, soll der Neue gefunden sein. "Doch wenn wir nicht überzeugt sind, kann es auch länger dauern", sagt Jürgen Machmeier.

Kenan Kocak geht nach zwei Jahren und drei Monaten hoch erhobenen Hauptes. "Ich bedanke mich dafür, dass mir der SV Sandhausen die Chance gegeben hat und ich denke, dass ich das Vertrauen gerechtfertigt habe", sagt der 37-Jährige. Er hätte die Kraft und Überzeugung gehabt, das Ruder rumzureißen, aber er habe Verständnis für die Sorgen seiner Vorgesetzten. Kocak: "Bis auf das Spiel gegen Magdeburg haben wir nicht schlecht gespielt, aber es hat das Quäntchen Glück gefehlt."

Das ist nicht falsch. Spiele, die in der Vergangenheit knapp gewonnen wurden, gingen verloren, späte Tore kosteten Punkte. Die Mannschaft geriet in den Teufelskreis von Misserfolgen und Selbstzweifeln.

Zumal die Ergebnisse schon länger nicht mehr stimmen. In 24 Spielen in diesem Jahr gab es nur vier Siege. Der letzte Heimerfolg liegt neun Monate zurück. In dieser Runde glückte am Hardtwald noch kein einziges Tor, in den sieben Spielen zuvor waren es gerade mal fünf.

Seit dem Wechsel von Lucas Höler zum SC Freiburg, der dem Zweitligisten einen siebenstelligen Betrag brachte, plagt den SVS ein Angriffsproblem. Ein Dutzend Neuzugänge konnten das bisher nicht lösen. Zumal von denen bisher nur zwei, im besten Falle drei regelmäßig spielten.

Für Kenan Kocak ist die Erfahrung neu. Bislang ging es nur aufwärts. Der Ex-Profi, der wegen eines Kreuzbandrisses im Alter von 26 Jahren seine Karriere beenden musste, empfahl sich durch Erfolge mit dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof für den Zweitligisten. Mit Sandhausen schaffte er in der Saison 2016/17 mit Rang zehn die beste Zweitliga-Platzierung.

Nun wurden auch Bundesligisten auf den Deutsch-Türken aufmerksam. Kocak war in Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt und Bremen im Gespräch. Er hätte bei sieben türkischen Profiklubs anfangen können, hatte Angebote zweier englischer Zweitligisten. Es dauerte weit über ein Jahr, ehe er sich im Januar zu einer Vertragsverlängerung bis 2020 entschließen konnte.

Der SV Sandhausen ist nach Dynamo Dresden, dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt nun bereits der vierte Zweitligist, der sich in der noch jungen Saison vorzeitig von seinem Trainer trennt.

Jetzt will der zweifache Familienvater erst mal abschalten, vielleicht ein paar Tage allein Urlaub machen. Vorher will er an den Hardtwald zurückkehren, um sich bei jedem Einzelnen zu verabschieden und zu bedanken. Er sagt: "Ich bin überzeugt, dass der SV Sandhausen den Klassenerhalt schaffen wird." Davon geht auch der Tabellendrittletzte aus. "Kocak hinterlässt eine intakte Mannschaft, die ihr Ziel erreichen wird", heißt es in der Presse-Erklärung.