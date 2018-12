Von Claus Weber

Sandhausen. Eigentlich müsste die Stimmung am Hardtwald arg mies sein. Noch nie in seiner siebenjährigen Zweitliga-Geschichte stand der SV Sandhausen nach einer Vorrunde so schlecht da. "Nur zwei Siege und zwölf Punkte nach 17 Spielen - damit können wir nicht zufrieden sein", gab Otmar Schork zu. Vor dem Start in die Rückrunde am Freitag (18.30 Uhr/Sky) daheim gegen Greuther Fürth fordert der Sportchef: "Wir müssen uns gewaltig verbessern."

Zumindest was die Ergebnisse betrifft. Etliche Punkte haben die Kurpfälzer liegenlassen. "Wir waren in vielen Spielen auf Augenhöhe", zog Schork Bilanz, "doch die Fehlerquote war zu hoch, wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt und zu viele einfache Gegentore kassiert."

So wie zuletzt gegen Regensburg, als in der 94. Minute der Ausgleich fiel. Ein Spiel, das für großen Frust sorgte - und dennoch Mut macht. "Inhaltlich müssen wir gar nicht so viel aufarbeiten", sagte Trainer Uwe Koschinat, "denn fußballerisch haben wir vieles richtig gemacht."

Deshalb ist die Stimmung am Hardtwald auch nicht so schlecht wie der Tabellenrang. "Der Teamspirit stimmt, wir haben keine internen Probleme und es gibt auch keine Grüppchenbildung", sagte Schork, "deshalb haben wir die Hoffnung, den Klassenverbleib zu schaffen."

Freilich sind die Chancen auch deshalb noch intakt, weil Ingolstadt, Magdeburg und Duisburg bislang auch nicht von der Stelle gekommen sind. Sandhausen hat die Hinrunde auf dem Relegationsplatz abgeschlossen - zum rettenden Ufer fehlt aber nur ein Punkt.

Koschinat hat einen Strich unter die Hinrunde gezogen, "Wir spielen gegen die gleichen 17 Gegner noch einmal", sagte er, "doch jetzt wollen wir es besser machen." Gegen Fürth soll der Neuanfang gelingen. Gegen jene Elf also, bei der die Misere ihren Anfang nahm. Der SVS führte dort bis zur 78. Minute und fing noch drei Tore.

Der verkorkste Start wirkte nach, sorgte für Verunsicherung. Fürth dagegen nutzte den Schwung, der zuletzt allerdings abebbte. Der Tabellenzehnte kassierte drei Niederlagen in Folge. "Die Fürther haben eine sensationell starke Hinrunde gespielt", sagte Koschinat, "doch nun kommen sie nicht in ihrer besten Phase zu uns."

Leart Paqarada droht wegen einer Grippe auszufallen. Stefan Kulovits und Alex Rossipal werden definitiv fehlen. Markus Karl, der gegen den Jahn angeschlagen raus musste, und Rurik Gislason, der zuletzt nur von der Bank kam, sollten dagegen mitmischen.

Nach dem letzten Spiel in diesem Jahr pausiert Sandhausen bis 3. Januar. Über Zu- oder Abgänge im Winter wollte Schork noch nichts sagen. An Gerüchten, Marcel Seegert würde zum SV Waldhof zurückkehren, sei nichts dran. Weder der Spieler noch die Mannheimer hätten bei ihm angefragt, sagte Schork.

Ein Abgang wurde am späten Nachmittag dann aber doch verkündet. Unter die Zusammenarbeit mit Marketingchef Dag Heydecker, der erst im April vom Bundesligisten FSV Mainz an den Hardtwald kam und gute Arbeit leistete, wurde ein Schlussstrich gezogen, weil - so hieß es - "die gegenseitigen Erwartungen nicht erfüllt werden konnten".

So richtig gut ist die Stimmung am Hardtwald offenbar doch nicht.