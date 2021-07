Von Claus Weber

Sandhausen. Der Einstieg in seine zehnte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga könnte für den SV Sandhausen einfacher sein. Nicht nur, dass die Mannschaft auf den meisten Positionen verändert wurde, noch nicht so gut eingespielt ist und mit Kapitän Dennis Diekmeier und Spielgestalter Julius Biada zwei Stammkräfte zum Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fraglich sind. Mit Fortuna Düsseldorf kommt auch noch ein Top-Team an den Hardtwald. Der Ex-Bundesligist aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt schnupperte letzte Saison am Aufstieg, landete am Ende auf dem fünften Platz. "Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft", warnt Trainer Gerhard Kleppinger, "und sie haben gegenüber uns den Vorteil, bereits eingespielt zu sein."

Im letzten Test, so "Kleppo" habe die Fortuna von ihren wenigen Neuzugängen fast keinen Gebrauch gemacht, vor allem auf die Stammelf aus dem Vorjahr vertraut. Die ist stark genug besetzt, mit den Ex-Sandhäusern Matthias Zimmermann und Thomas Pledl in der Innenverteidigung und auf der Außenbahn oder dem Ex-Karlsruher Rouven Hennings im Sturm. "Die haben sehr viel Bewegung im Spiel, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe", sagt Kleppinger.

Beim zusätzlichen Testspiel am Mittwochabend beim pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim (4:0) sollten sich alle Sandhäuser nochmal einspielen und die Offensivleute für Torerlebnisse sorgen. Doch ausgerechnet Pascal Testroet musste kurzfristig passen. "Eine reine Vorsichtsmaße", gab Kleppinger Entwarnung, "er hatte ein paar Probleme, aber wir gehen davon aus, dass er am Sonntag spielt." Für den Torjäger war Sandhausen sogar von der Klub-Philosophie abgewichen, keine Ablöse zu zahlen. Nach RNZ-Recherchen soll sie allerdings viel geringer sein als die aus dem Auer Lager kolportierten 200 000 Euro.

Fraglich sind dagegen noch Diekmeier und Biada, die in Mechtersheim erstmals wieder auf dem Platz standen. "Es war wichtig, dass sie beschwerdefrei aus dem Spiel herauskommen", sagte Kleppinger. Ob sie auch gegen Düsseldorf auflaufen? "Da müssen wir uns noch Gedanken machen, sie haben erst 45 Minuten spielt." Definitiv fehlen werden Tim Kister und Christian Kinsombi.

Auch Denis Linsmayer und Nils Röseler dürften nicht zur Startelf gehören, weil der Verein nicht mehr mit ihnen plant. "Wir haben das offen angesprochen, dass zwei, drei Leute vor ihnen sind", erklärt Kleppinger, "für einen Spieler ist es immer besser, wenn er einen Verein findet, bei dem er zum Einsatz kommt."

So könnte Sandhausen spielen: Drewes – Diakhite, Höhn, Zhirov – Ajdini, Zenga, Bachmann, Sicker – Soukou, Gaudino – Testroet.