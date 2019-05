Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Martina Laurenz warnt vor der Gefahr eines Erdbebens. "Wenn Sandhausen den Klassenerhalt in der Zweiten Liga schafft, wird das Dorf wackeln", glaubt die Fan-Beauftragte für Behinderte. Bei einem Sieg am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) in Heidenheim ist Sandhausen gerettet, wenn zeitgleich Ingolstadt beim Hamburger SV und Magdeburg in Bochum verlieren.

Mit oder ohne Erschütterungen das verflixte siebte Jahr in der 2. Bundesliga hat es in sich. Das beweisen die Zahlen, die uns Andreas Ebner, Jurist aus Leimen und Autor mehrerer Fußballbücher, zur Verfügung gestellt hat.

Erfreulich: Es wird einen neuen Zuschauer-Rekord geben. Nach stetigem, wenn auch nur bescheidenem Aufwärtstrend und einer leichten Rückwärts-Entwicklung im letzten Jahr, kamen zu den bisherigen 16 Heimspielen in dieser Saison 111.445 Besucher an den Hardtwald.

Bei mehr als 2.990 Zuschauern im letzten Heimspiel am Sonntag in einer Woche gegen Arminia Bielefeld, wovon man ausgehen kann, wird der Höchstwert von im Schnitt 6.731 Besuchern in der Saison 2016/17 übertroffen.

Eine Bestmarke sind auch die jüngsten sieben Spiele ohne Niederlage. Eine derartige positive Serie gab es noch nie seit dem Aufstieg im Sommer 2012. Sie haben die Ausgangsposition im Abstiegskampf entscheidend verbessert.

Bis zum 25. Spieltag stand der SV Sandhausen fast durchgängig auf einem der letzten drei Plätze. Schuld daran war der schwächste Start seit 70 Jahren. Klammert man die Nachkriegs-Saison 1947/48 aus, als man nach neun Spielen nur vier und nicht wie diesmal fünf Punkte auf dem Konto hatte.

Drei Spieltage vor Schluss haben die Kurpfälzer mit 34 Zählern nach Dresden und Aue (jeweils 36) die beste Ausgangsposition der sechs Mannschaften, die am meisten gefährdet sind. Vier Punkte trennen von Magdeburg (30) auf dem Relegationsrang, fünf von Ingolstadt (29) auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Tabellenletzte Duisburg (25) kann Sandhausen realistischerweise nicht mehr einholen. Dafür ist das Torverhältnis zu schlecht.

Schon jetzt hat Andrew Wooten mit 15 Saisontreffern einen neue Torschützen-Bestmarke aufgestellt. In 151 Spielen brachte es der 29-jährige Wormser auf 46 Tore - vier Treffer in den letzten drei Spielen in Heidenheim, gegen Bielefeld und in Regensburg fehlen zum Jubiläum.

Mit einem Negativ-Jubiläum hat es dagegen keine Eile. In den bisher 235 Zweitligaspielen gab es 69 Siege und 67 Unentschieden. Verliert Sandhausen am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) in Heidenheim wäre es die hundertste Niederlage.

Die Vorzeichen könnten besser sein. Der 1. FC Heidenheim ist der Inbegriff eines Angstgegners. In 23 Spielen gab es bei acht Unentschieden und zwölf Niederlagen nur drei Sandhäuser Siege. Noch katastrophaler sieht die Auswärtsbilanz aus mit drei Unentschieden, sieben Niederlagen und nur einem Sieg in elf Begegnungen. Der liegt sage und schreibe 13 Jahre zurück. Am 28. April 2006, damals firmierten die Schwaben noch als Heidenheimer Sportbund und beide spielten in der Oberliga, gewann Sandhausen mit Trainer Gerd Dais und den Torschützen Daniel Ruf (2) und Heiko Throm mit 3:2.

Gerade in letzter Zeit gab’s nichts mehr zu erben für die Kurpfälzer. Im Spätjahr verlor man innerhalb von fünf Wochen gleich zweimal: 0:3 im Pokal und 1:2 trotz frühem Führungstor von Philipp Förster im Hinspiel. Vor einem Jahr lieferte Sandhausen beim 0:2 in der Voith-Arena seine schlechteste Saisonleistung ab. Damals kämpfte Heidenheim gegen den Abstieg. Auch beim Hinspiel am Hardtwald setzte sich Heidenheim mit 2:1 durch. Wieder konnte man eine frühe Führung - diesmal durch Tim Knipping - nicht verteidigen.

Lange muss man im Archiv suchen, um den letzten Sandhauser Erfolg zu finden. Im August 2009, damals in der Dritten Liga, sorgten Nico Hillenbrand und zweimal Regis Dorn für einen 3:0-Heimsieg. Es wird höchste Zeit, dass die Serie des Schreckens zu Ende geht.