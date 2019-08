Von Wolfgang Brück

Heidenheim. Der Angstgegner ist jetzt der Lieblingsgegner. Der Abstiegs-Kandidat - Stand heute - eine Spitzenmannschaft. Fußball-Deutschland staunt über den SV Sandhausen. Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg beim 1. FC Heidenheim kletterten die Kurpfälzer auf den vierten Platz. In seiner achtjährigen Zweitliga-Geschichte startete der Dorfverein nur in der Saison 2015/16 besser in die Saison.

Dabei galten die Heidenheimer bis zum Mai, als Sandhausen mit einem 3:2-Erfolg den entscheidenden Schritt Richtung Klassenverbleib machte, als ein Rivale, dem man am besten die Punkte mit der Post schickte. In den 13 Jahren zuvor war kein Sieg auf der Ostalb gelungen.

> Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim: "Vor allem die erste Halbzeit war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Sandhausen hat es uns wie erwartet schwer gemacht. Es fehlt das Selbstvertrauen." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben Heidenheim mit einer neuen taktischen Ordnung überrascht. Meine Jungs waren konzentriert. Haben auch fußballerisch überzeugt. Keine Sorge, es wird keine Selbstzufriedenheit eintreten." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter: "Ein verdienter, ein herausgespielter Sieg. Wir sind dominant aufgetreten, haben den Heidenheimern den Zahn gezogen. Die Mannschaft hat die starke Leistung der letzten Spiele bestätigen können. Gut auch: Wir haben auf der Bank viel Qualität." wob

Die Entscheidung fiel durch einen Doppelschlag. Philipp Förster verwandelte einen Elfmeter, dem ein eindeutiges Handspiel von Oliver Hüsing vorausgegangen war (60.). Dann flankte Leart Paqarada, Försters starke Direktabnahme konnte Kevin Müller zwar noch abwehren, hatte gegen den Flugkopfball von Kevin Behrens aber keine Chance (63.).

Es war bereits sein drittes Tor im vierten Saisonspiel, das achte insgesamt seit er 2018 an den Hardtwald kam. Behrens, der Held von Regensburg - seine Tore beim 2:2 sicherten den Klassenerhalt - wird immer wertvoller.

Für die sieben Punkte, die schon nach dem vierten Spieltag auf dem Konto stehen, brauchten die Sandhäuser im Vorjahr zehn (!) Spiele und fast ein Vierteljahr. Zudem: Endlich stand mal wieder die Null - erstmals seit dem 16. März, dem 4:0 gegen den FC St. Pauli.

"Ich bin stolz auf diese Mannschaft", genoss Mikayil Kabaca den Augenblick. Der Sportliche Leiter, dessen unaufgeregte Art dem Verein gut tut, hat gemeinsam mit Trainer Uwe Koschinat offenkundig viel richtig gemacht in dieser Transferperiode. Die elf Neuen haben das spielerische Niveau deutlich angehoben. Die Qualität auf der Bank ist gestiegen.

Untypisch war der Sieg im siebten Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage. Denn: Er wurde nicht nur erarbeitet und erkämpft. Er wurde erspielt. Die Badener waren den Württembergern, im Vorjahr Rangfünfter, fußballerisch überlegen. Das ist bemerkenswert.

Bereits zur Pause hätte bei einem knappen halben Dutzend Chancen für Engels und Förster das Derby entschieden sein müssen. In der Halbzeit fand der Trainer die richtigen Worte: "Wollt ihr am Ende wieder nur Komplimente hören?"

Lob hat sich am Sonntag besonders Mario Engels verdient. Der schnelle, dribbelstarke Angreifer war nicht zu packen. Wenn er aus seinen vielen Möglichkeiten auch noch Tore macht, dann kann man dem SV Sandhausen zu einem Glücksgriff gratulieren.

Nur zweimal zogen am sonnigen Nachmittag Wolken auf. Als Timo Beermann an die Latte köpfte (50.) und fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte. Und als sich kurz darauf Martin Fraisl vor Schmerzen krümmte. Der starke neue Torwart konnte weiterspielen. Die Rhein-Neckar-Zeitung weiß: Gelegentlich macht sich ein Nerv im Fußgelenk bemerkbar. Nichts Dramatisches.

Nicht dramatisch ist auch, was zur Suspendierung von Rurik Gislason führte. Die Rhein-Neckar-Zeitung erfuhr: Im Training hatte sich der isländische Nationalspieler zu einem Revanchefoul hinreißen lassen. Koschinat und Kabaca waren sich einig, dem Stürmer eine Denkpause zu geben. Er wurde aus dem Kader gestrichen. Eine richtige Entscheidung. Auch weil es einen Leistungsträger und nicht einen Ersatzspieler traf.

Am heutigen Montag darf der "am besten aussehende Mann" bei der WM in Russland wieder mittrainieren, kann sich von seiner schönen Seite zeigen. Am Freitag (18.30 Uhr) kommt Darmstadt 98. Uwe Koschinat: "Es ist ein Derby. Es ist ein Flutlichtspiel vor hoffentlich toller Kulisse. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Die Jungs werden nicht nachlassen. Ich freue mich wahnsinnig."

Heidenheim: K. Müller - Busch, Hüsing, Beermann, Theuerkauf (57. Föhrenbach) - Griesbeck, Dorsch - Leipertz, Schnatterer - Schimmer (57. Otto), Thomalla (74. Multhaup).

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Linsmayer (87. Paurevic) - Taffertshofer (75. Scheu), Zenga - Förster - Engels (79. Türpitz), Behrens.

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück); Zuschauer: 10.500 ; Tore: 0:1 Förster (60., Handelfmeter), 0:2 Behrens (63.).