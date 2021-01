Von Claus Weber

Sandhausen. Michael Schiele sieht seinen SV Sandhausen vor dem Beginn der Rückrunde mit der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 auf einem guten Weg. "Wir haben in den letzten Spielen einen Schritt nach vorne gemacht", sagt der Trainer des Fußball-Zweitligisten. Das 1:1 gegen den Tabellenzweiten VfL Bochum am Sonntag habe gezeigt, dass sich die Mannschaft gute Toraktionen herausspielen und dass sie gut verteidigen könne und nach einem Rückstand nicht auseinanderfalle. "Wir sind unberechenbarer geworden", meinte Schiele.

Das ist wichtig, denn der Tabellensechzehnte steht vor einer entscheidenden Saisonphase: Die Kurpfälzer treffen am Mittwoch in Darmstadt (14. Tabellenplatz), am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (12.) und am Freitag nächster Woche beim FC St. Pauli (15.) auf drei direkten Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. "Aus diesen Spielen wollen wir möglichst viele Punkte mitnehmen", sagte Schiele.

In Darmstadt, das alle vier bisherigen Partien im neuen Jahr verloren hat, muss der Coach weiterhin auf die angeschlagenen Leistungsträger Julius Biada und Nikolas Nartey verzichten. Auch Erik Zenga steht vermutlich nicht zur Verfügung. Dagegen konnte Alexander Esswein seine Quarantäne beenden und ist wieder eine Option.