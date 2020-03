Von Claus Weber

Sandhausen. In der Tabelle ist der SV Sandhausen nach dem schwarzen Februar mit vier Niederlagen in Folge vom 9. auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht. Im Ansehen der Deutschen belegt der Fußball-Zweitligist dagegen einen Spitzenrang. Das ist das Ergebnis der neuesten Studie der Technischen Universität Braunschweig, die 4169 Personen befragte, wie sie die Erst- und Zweitligisten hinsichtlich Sympathie, Qualität und Attraktivität einschätzen.

Nach der WM 2018, die den gut aussehenden Sandhäuser Rechtsaußen Rurik Gislason als Star der sozialen Medien hervorbrachte, sowie der lustigen Plakataktion des SVS am Hamburger Hauptbahnhof waren die Kurpfälzer in der letztjährigen Studie auf Rang drei der Sympathietabelle gelandet.

Diesmal schneidet der SV Sandhausen in der Kategorie "Einstellung" als bester Zweitligist im Gesamtranking auf dem fünften Platz ab. Erster wurde Vizemeister Borussia Dortmund. Nimmt man alle drei Teilbereiche – also Sympathie, Qualität und Attraktivität – zusammen, belegt Sandhausen sogar den Spitzenplatz unter den Zweitligisten.

Der Dorfklub wird als David unter den Goliaths wahrgenommen. "Eine Gemeinde mit 15.000 Einwohnern seit nahezu acht Jahren in der Zweiten Liga – das ist phänomenal", hatte vor Kurzem auch DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann den SVS geadelt.

Damit es auch eine neunte Zweitliga-Saison am Hardtwald gibt, bedarf es jedoch großer Anstrengungen. Mit dem 4:4 beim VfL Bochum konnte Sandhausen die jüngste Krise erst einmal stoppen – und hat nun auch einen neuen Hoffnungsträger: Julius Biada hatte die Nordbadener mit seinen beiden Premierentoren im SVS-Dress ins Spiel zurückgebracht.

"Das hatten wir uns von ihm erhofft", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "wir wussten, dass Julius einen sehr guten Abschluss hat und auch mit Fernschüssen gefährlich ist." Erst drosch der 27-jährige Kölner den Ball aus 17 Metern ins Eck, dann verwandelte er einen Freistoß ebenso platziert.

"Endlich, endlich", strahlte Biada erleichtert, "ich habe lange dafür gearbeitet und viel investiert." Wegen muskulärer Probleme hatte der Mittelfeldspieler die Sommervorbereitung verpasst und war danach immer wieder zurückgeworfen worden. "Ich bin überzeugt davon, dass deutlich mehr in ihm steckt, als er in den letzten Jahren beweisen konnte", sagt Trainer Uwe Koschinat, der Biada aus der gemeinsamen Zeit bei Fortuna Köln kennt und ihn deshalb im Sommer an den Hardtwald lotste.

Nach dem starken Jahr mit 14 Treffern und elf Vorlagen in der "Wohlfühloase Köln" (so Biada) wurde er beim damaligen Zweitligisten in Braunschweig durch Verletzungen ausgebremst. Und in Kaiserslautern kam er letzte Saison über Kurzeinsätze kaum noch hinaus.

Doch nun das Comeback mit dem Doppelpack in Bochum, mit dem sich Biada für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli empfohlen hat. "Es wäre deutlich verfrüht, von ihm als Stammspieler zu sprechen", sagte Koschinat, "er hatte in Kaiserslautern ein schlechtes Jahr, aber ich habe immer an ihn geglaubt."

Denn zwei Dinge schätze er an Biada, sagte der Coach: "Er ist ein unheimlich fleißiger Spieler, der viel läuft und sprintet und sich für die Mannschaft aufopfert und er hat ein fast übersteigertes Selbstvertrauen, wenn es um offensive Aktionen geht. Er hat den Mut, aus dem Nichts heraus, etwas Wahnwitziges zu probieren, schließt sehr schnell ab und übernimmt Verantwortung."

Solche Spieler sind gefragt im Saisonendspurt, der morgen mit dem schweren Heimspiel gegen den Kiezklub beginnt. "Der FC St. Pauli ist das einzige Team, das uns in der Hinrunde in der 2. Liga dominiert hat", erinnert Biada an die 0:2-Pleite in Hamburg, "es war das einzige Spiel in der Hinrunde, das wir verdient verloren haben."

Nun kann der SV Sandhausen beweisen, dass er in Sachen "Einstellung" wirklich einen Spitzenplatz verdient hat.