Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Das Päckchen aus Regensburg enthielt eine süße Überraschung: Ein Paar Fußballschuhe und einen Ball aus Marzipan. Damit bedankte sich ein Regensburger Konditor für den Notfall-Einsatz, den Dr. Brigitte Michelbach an seinem Sohn geleistet hatte. Die Sandhäuser Mannschafts-Ärztin hatte die klaffende Kopfplatzwunde des Fußballers medizinisch versorgt.

Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) trifft der SV Sandhausen – wieder mal – auf Jahn Regensburg. Es ist ein Spiel von großer Bedeutung. Die Kurpfälzer müssen gewinnen, um ihre Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu wahren.

Vor 21 Jahren, als Dr. Michelbach zur Nadel griff, gab es kein Happy End. Sandhausen hatte am Hardtwald 3:2 gewonnen, verlor aber das Rückspiel mit 2:4. Regensburg stieg in die damals drittklassige Regionalliga auf.

Michael Sommer erinnert sich an den 1. Juni 2000: "Wir lagen schnell 0:3 zurück, konnten aber auf 2:3 verkürzen. Dann ging ein Schuss von mir an die Unterkante der Latte. Im Gegenzug machte der Jahn das 4:2."

Erich Balles. F: Pfeifer

Bis heute beschäftigt sich Sommer immer mal wieder mit dem Fehlschuss, durch den sich der Aufstieg des SV Sandhausen um lange zwölf Jahre verzögerte. Sommer hat 20 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Kaiserslautern bestritten, später war er beim DDR-Oberligisten Energie Cottbus und wechselte nach fast 200 Spielen für den Drittligisten VfR Mannheim an den Hardtwald.

Kontakt nach Sandhausen hat er bis heute. Hin und wieder packt der sympathische 52-Jährige, der jetzt Trainer beim FC Insheim ist, einen seiner Jungs ins Auto und fährt zu Dr. Michelbach. Die namhafte Orthopädin als heimliche Mannschaftsärztin eines südpfälzischen B-Klassen-Vereins? Der Trainer nickt: "Ich weiß, dass meine Spieler bei Brigitte in guten Händen sind."

Sandhausen und Regensburg sind sich – in der Zweiten und Dritten Liga – häufig begegnet. Die Bilanz ist mit jeweils sechs Siegen und sieben Unentschieden ausgeglichen. In den wichtigen Spielen behielten die Kurpfälzer die Oberhand. Ein gutes Omen?

Am 1. März 2013 siegten die Sandhäuser durch Tore von Seyi Olajengbesi, Frank Löning und Alexander Riemann mit 3:1. Damit sicherten sie sich den vorletzten Platz. Weil der MSV Duisburg keine Lizenz bekam, blieb der Abstieg gleich im ersten Zweitliga-Jahr erspart.

Nichts für schwache Nerven war das Saisonfinale vor zwei Jahren. Als Regensburg kurz vor Schluss in Führung ging und Ingolstadt in Heidenheim ausglich, war Sandhausen mit einem Bein in der Dritten Liga. Ein weiteres Ingolstädter Tor hätte den Abstieg bedeutet. Kevin Behrens glückte der späte Ausgleich, Heidenheim gewann noch mit 4:2, Sandhausen war gerettet. Im Kreisverkehr an der Ortsausfahrt war bei der mitternächtlichen Feier der Teufel los.

Vor der Metzgerei Balles beißt Michael Sommer in sein Fleischkäse-Brötchen. Das gehört dazu, wenn der Ehemalige an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Er sagt: "Ich hatte hier eine schöne Zeit. Ich habe noch viele Freunde. Natürlich drücke ich am Sonntag die Daumen. Es muss ein Sieg her, denn es wäre fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass Braunschweig und Osnabrück keine Punkte mehr holen."

Der drohende Abstieg nach neun Jahren in der Zweiten Liga ist ein Thema in der Gemeinde. "Schon die ganze Woche werde ich von besorgten Menschen angesprochen: Schaffen wir es, Erich?", berichtet der 85-jährige Ehrenpräsident. Erich Balles, der die Basis für den märchenhaften Höhenflug gelegt hat, gibt sich einen Ruck. Er sagt mit fester Stimme: "Mein SV Sandhausen wird nicht absteigen. Niemals! Wir packen es!"