Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Mitarbeiter von Dynamo Dresden lachte bitter, als die RNZ ihn mit dem Vorschlag von Jürgen Machmeier konfrontierte. Der Präsident des SV Sandhausen will "ein wenig Fantasie" walten lassen. Der Drittletzte der Zweiten Liga soll nicht in die Abstiegs-Relegation gegen den Drittliga-Dritten gehen müssen. Damit will Machmeier die Saison retten, die im Termin-Chaos zu versinken droht. Und – sehr nachvollziehbar – auch ein bisschen seinen Verein, der auf dem vorletzten Platz steht.

Neben Sandhausen sind auch Kiel und Karlsruhe in Quarantäne. Die Corona-Fälle häufen sich, der Zahl der Nachholspiele steigt.

Es könnte eng werden, wie im Vorjahr, als Dresden sieben Spiele in 19 Tage austragen musste. Die Sachsen verbrachten in einer beispiellosen Hatz durch Deutschland viel Zeit im eigens gecharterten Flugzeug. Am Ende stiegen sie ab.

"Für Sandhausen und Karlsruhe wird es heftig", prophezeit Markus Kauczinski, der mit Dynamo vor einem Jahr durch die Hölle ging. Tatsache ist, dass es am letzten Zweitliga-Spieltag am 23. Mai nichts zu rütteln gibt, dass die Relegationsspiele am darauf folgenden Donnerstag und Sonntag bereits mit internationalen Wettbewerben kollidieren. Am 31. Mai trifft die deutsche U21-Auswahl in der EM-Endrunde auf Dänemark – mit dem Sandhäuser Nikolas Nartey.

Ronny Zimmermann spricht denn auch von einem "Tanz auf der Rasierklinge". Gleichwohl kann der DFB-Vize dem Plan aus Sandhausen wenig abgewinnen. Der 60-jährige Rechtsanwalt aus Wiesloch sagt: "Ich gehe davon aus, dass Jürgen Machmeier bei einer abgesagten Relegation dem Drittliga-Dritten ein Aufstiegsrecht einräumt. Die Zweite Liga würde dann mit 19 Klubs spielen, das Fernsehgeld würde sich für alle verringern. In der darauf folgenden Runde müsste eine Mannschaft mehr absteigen. Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz das witzig findet und das Vorhaben viele Befürworter hat."

Um seinem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, zeichnet Machmeier ein düsteres Bild. Er geht davon aus, dass die hoch ansteckende Variante weitere Corona-Infektionen und Spielausfälle hervorrufen wird. Am Hardtwald hat sich seit letzten Herbst trotz umfangreicher Hygiene-Maßnahmen ein halbes Dutzend Profis infiziert. Zwar gibt es Anfang Mai noch ein freies Wochenende, zwar erwägt die Deutsche Fußball Liga alle Zweitligisten vor dem Saisonfinale in Quarantäne zu schicken, gleichwohl sieht der Sandhausen-Boss die Runde in Gefahr.

Gerd Dais glaubt nicht, dass der Verzicht auf die Relegation die Probleme löst. Der 58-jährige Fußballlehrer, dem Sandhausen den Aufstieg von der Oberliga bis in die Zweite Liga zu verdanken hat, meint: "Unter Corona haben alle zu leiden. Holstein Kiel muss damit rechnen, im Aufstiegskampf Boden zu verlieren. Deshalb erhebt aber keiner die Forderung, dass es vier Aufsteiger geben soll."

Auch Alois Schwartz hält nichts von einer Regeländerung sechs Spieltage vor dem Saisonende "Es war doch klar, was uns in dieser Spielzeit erwartet", sagt der 54 Jahre alte Ex-Trainer.

Rüdiger Menges, der rund 500 Spiele für Sandhausen bestritt und auch Trainer am Hardtwald war, findet es gut, dass Machmeier alle Möglichkeiten ausschöpfen will. Er sagt: "Es gibt Gründe dafür und dagegen. Ich weiß aber nicht, ob die DFL Rücksicht nimmt. Es droht ein Rattenschwanz von Problemen."

Eher skeptisch ist auch Johannes Kolmer. "Die Zweite Liga hat Corona nicht exklusiv. Ich denke an die vielen Härtefälle im Amateurfußball", erklärt der Vorsitzende des Fußballkreises Heidelberg.

Gerade in Dresden würde eine "Lex Sandhausen" auf Unverständnis stoßen. "Es muss gleiches Recht für alle gelten", betont Kauczinski. Die Sachsen liegen in der Dritten Liga mit einem Punkt vor Rostock und Ingolstadt. Relegationsspiele zwischen Sandhausen und Dresden sind nicht ausgeschlossen. Käme es tatsächlich dazu, würde man in Dresden sicher mit sich reden lassen.

Bis dahin gilt Zimmermanns Prognose: "Ich bin optimistisch. Wir werden die Runde wie geplant zu Ende bringen."