Sandhausen. "Wenn die Hälfte der Neuzugänge Stammspieler wird, dann ist das eine ausgezeichnete Personalpolitik", hat Ernst Tanner mal gesagt. Der frühere Manager der TSG Hoffenheim war eine Kapazität auf seinem Gebiet. Die 50-Prozent-Quote wurde beim SV Sandhausen in den letzten Jahren weit verfehlt. Masse statt Klasse hieß das Motto. Je mehr Neuzugänge, desto größer die Chance auf einen Hauptgewinn - das war die Hoffnung.

Die Folgen müssen Trainer Uwe Koschinat und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca jetzt ausbaden. Mit 31 Profis - die ausgeliehenen Mirco Born und Florian Hansch eingerechnet - haben sie das Problem eines stark aufgeblähten Kaders. Das Ziel von K + K ist es, das Aufgebot auf 26 Spieler zu verringern.

Das derzeitige Aufgebot des SV Sandhausen: Tor: Wulle Abwehr: Verlaat, Zhirow, Kister, Karl, Paqarada, Rossipal, Klingmann, Dieckmann, Diekmeier Mittelfeld: Scheu (Fortuna Köln), Frey (PSV Eindhoven), Linsmayer, Taffertshofer, Zenga, Gislason, Müller, Förster, Gouaida Angriff: Bouhaddouz (Saudi Arabien), Engels, Behrens, Hansch, Born Abgänge: Vollmann (Hansa Rostock), Schuhen (Darmstadt 98), Lomb (zurück nach Leverkusen), Schleusener (zurück nach Freiburg), Knipping, Jansen, Daghfous, Gipson, Guédé (Ziele unbekannt). Trainingsbeginn: Montag, 17. Juni Trainingslager: Vom 22. bis 24. sowie 27. bis 29. Juni (Ziele offen), 15. bis 18. Juli in Lautenbach (Schwarzwald) Testspiele: 29. Juni, 14 Uhr: FSV Frankfurt 4. Juli: 1. FC Kaiserslautern (Weingarten) 13. Juli: Großaspach 17. Juli: 1. FC Saarbrücken

Neun haben den Zweitligisten bereits verlassen. Torjäger Andrew Wooten könnte der zehnte sein. Der 17-malige Torschütze ist in Bochum und Pauli im Gespräch. Vier Neuzugänge stehen fest. Fünf, sechs weitere, inklusive zweier Torleute, werden folgen. Da Stand heute schon 24 Profis unter Vertrag stehen, muss es zwangsläufig weitere Abgänge geben, um die gewünschte Kaderstärke zu erreichen.

"Wir werden uns selbstverständlich an Verträge halten", sagt Koschinat, "aber natürlich werden wir auch mit den Spielern reden, die bei uns keine oder nur noch wenig Perspektive haben." Man verrät kein Geheimnis, dass Profis wie Mohamed Gouaida und Felix Müller betroffen sind, die weit von einem Stammplatz entfernt sind.

Nach RNZ-Informationen steht Gouaida vor einem Wechsel zum SV Waldhof. Florian Hansch, seit Winter beim Aufsteiger Wehen, stand in elf Spielen nur zweimal über 90 Minuten auf dem Platz. Damit bot er sich nicht für eine Weiterbeschäftigung an. Das Gleiche gilt für Mirco Born, der nach seiner Rückkehr nach Meppen ganze sieben Mal zum Einsatz kam. Der 24-jährige Angreifer wird jedoch beim Trainingsauftakt am 17. Juni dabei sein. Koschinat will sich selbst ein Bild machen.

Ein Sonderfall ist auch Alex Rossipal. Der 22-jährige Verteidiger war öfter verletzt und machte nur zwei Zweitliga-Spiele mit. Doch weil auf seiner Position der verletzte Sören Dieckmann den ersten Teil der Vorbereitung fehlen wird und Leart Paqarada eine Woche später aus dem Urlaub kommen darf, weil er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, wird die Personalie Linksverteidiger erst mal zurückgestellt. Seinen Vertrag erfüllen will Philipp Klingmann. Auch wenn der 31-jährige Mönchzeller die neue Hardtwald-Ikone Dennis Diekmeier vor der Nase hat.

Spannend bleibt die Torwart-Frage. Timo Boss und Marius Gersbeck, die als potenzielle Schuhen-Nachfolger gehandelt werden, sind offenbar keine heißen Kandidaten. Das ist nachvollziehbar. Für Dynamo Dresden und Hertha BSC Berlin haben sie in dieser Runde kein Spiel gemacht. "Mit Marcel Schuhen verlieren wir einen Charakterkopf", bedauert Koschinat, "die Torwart-Position hat für mich einen hohen Stellenwert." Der 47-jährige Fußballlehrer will eine klare Hierarchie. Gesucht wird eine unangefochtene Nummer eins, dahinter soll der sympathische Ziegelhäuser Rick Wulle mit dem zweiten neuen Torwart um den Platz auf der Bank streiten. Koschinat und Kabaca haben Recht, wenn sie sich bei der wichtigen Entscheidung Zeit lassen.

Bei den vier Neuzugängen ist ein Muster erkennbar. Sie sind robust, draufgängerisch, laufstark. Damit erfüllen sie die neuen Anforderungen. Und: Mario Engels, Aziz Bouhaddouz, Robin Scheu und Marlon Frey sind für den Trainer und den Sportlichen Leiter keine Unbekannten. Rückkehrer Bouhaddouz, der in zwei Spielzeiten 18 Tore für den SV Sandhausen erzielte, war beim FSV Frankfurt, als Kabaca dort Teamchef war. Engels begann seine vielversprechende Laufbahn beim 1. FC Köln, also vor der Haustür des Wahl-Kölners Koschinat. Ähnliches gilt für Frey, der zehn Jahre im Nachwuchs-Leistungzentrum in Leverkusen ausgebildet wurde. Robin Scheu holte der Trainer von Offenbach zu seinem früheren Verein Fortuna Köln.

Ein Griff in die Wundertüte ist die Personalpolitik vor dieser Runde nicht. Auch wenn nicht ganz auszuschließen ist, dass die Wahl von Bewährtem den Blick aufs Neue verengt. Doch wahrscheinlich überwiegen die Vorteile.

Vor 27 Jahren verpflichtete Klaus Toppmöller, damals Trainer des Zweitligisten Waldhof, Tom Stohn, René Hecker und "Jockel" Kirsten. Er kannte das Trio aus Aue, wo er zuvor gearbeitet hatte. Stohn, Hecker und Kirsten schlugen derart prächtig ein, dass aus dem Abstiegskandidaten ein Aufstiegsanwärter wurde. Ein Punkt fehlte am Ende gegenüber dem VfB Leipzig. Vielleicht macht’s ja Sandhausen nach. Aber dann bitte mit Happy End.