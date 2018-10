Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es gibt hoch wissenschaftliche Studien, die besagen, dass Trainerwechsel keine erkennbare Wirkung haben. Andere behaupten das Gegenteil. Dem SV Sandhausen kann es egal sein. Am Montag wurde Uwe Koschinat als Nachfolger von Kenan Kocak vorgestellt. Vier Tage später feierte der Neue mit einem 4:0-Sieg über den FC Ingolstadt eine triumphale Premiere.

„Oh wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen“, sangen die Fans am Hardtwald gestern kurz nach acht. Das bringt es auf den Punkt. Es war der erste Heimsieg nach nahezu neun Monaten und der höchste Erfolg zu Hause nach eineinhalb Jahren. Damals verscheuchten die Sandhäuser ebenfalls mit einem 4:0 über den Karlsruher SC das Abstiegs-Gespenst. Und diesmal?

Zumindest bis Montag kletterten die Kurpfälzer vom Abstiegsplatz auf den Relegationsrang.

Bei den ersten beiden Toren halfen die Ingolstädter noch mit. Beim 1:0 (7.) verteidigte Marvin Matip ungeschickt gegen Fabian Schleusener, auf Hinweis seines Assistenten entschied Schiedsrichter Marco Fritz richtigerweise auf Elfmeter. Andrew Wooten verwandelte.

Stimmen zum Spiel Volker Piegsa, Geschäftsführer des SV Sandhausen: „Der neue Trainer hat die Mannschaft aufgeweckt." Frank Löning, ehemaliger Torjäger und Fan-Beauftragter: „Ich kenne Uwe, weil ich einige Male gegen ihn gespielt habe. Er ist ein sehr menschlicher und emotionaler Trainer." Stephan Groß, B-Nationalspieler und früherer Trainer des SV Sandhausen: „Für den neuen Trainer spricht, dass er überall sehr lange gearbeitet hat." Alfred Lampert, Ehrenvorsitzender des Fußballkreises Heidelberg: „Der neue Trainer hat es geschafft, die derzeit beste Formation aufs Feld zu bringen." Helmut Schneider, langjähriger Jugendleiter: „Auf mich macht Uwe Koschinat seinen sehr guten Eindruck. Was er sagt, hat Hand und Fuß." Günter Reinhard, Vorstandsmitglied: „Uwe Koschinat wirkt sachlich und ruhig. Seine neuen Ideen tun gut." Andrew Wooten, SVS-Stürmer: „Diesmal haben wir unsere Chancen genutzt. Der Trainer hat uns gut eingestellt. Am Trainer-Wechsel sind wir auch mit schuld. Jetzt wäre es schön, wenn wir eine Serie beginnen würden." Fabian Schleusener, zweimaliger Torschütze: „Wir haben uns das Glück erarbeitet. Schon vor meinen beiden Toren hätte ich meine Möglichkeiten nutzen müssen. Mein erster Eindruck vom neuen Trainer: Er arbeitet strukturiert und fokussiert." Denis Linsmayer, SVS-Kapitän: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, auch wenn es eine schöne Momentaufnahme ist. Vorher war auch nicht alles schlecht. Jetzt wäre eine Serie gut." Otmar Schork, Geschäftsführer: „Heute ist das Spielglück zurück gekehrt Der Elfmeter hat uns geholfen. Die Führung war sehr wichtig. Wir besser und aggressiver." (wob)

[-] Weniger anzeigen

Beim 2:0 (66.) leistete der Odenwälder Benedikt Gimber Nachbarschaftshilfe. Der frühere Hoffenheimer und Sandhäuser kam mit Torwart Philipp Heerwagen ins Gehege. Mit einem feinen Außenrist-Schuss verwertete Denis Linsmayer das Geschenk Der Kapitän hatte auch beim letzten Heimsieg – am 28. Januar mit 1:0 gegen Dresden – das Siegtor erzielt.

Die letzten zwölf Minuten waren ein Schleusener-Festival. Erst köpfte der frühere Karlsruher eine Freistoß-Flanke des munteren Felix Müller zum 3:0 ein (78.), dann erhöhte er nach Zuspiel von Max Jansen mit dem 4:0 (86.) noch mal den Begeisterungs-Pegel.

Nur 16 Toren waren dem SV Sandhausen in den letzten 24 Spielen mit nur vier Siegen gelungen – und jetzt vier Treffer an einem (Fest)-Abend. Wootens 1:0 war übrigens das erste Tor nach nahezu neun torlosen Stunden am Hardtwald. „Fußball ist manchmal unerklärlich“, fand Denis Linsmayer.

„Uwe Koschinat hat der Mannschaft das Selbstvertrauen zurückgegeben“, jubelte Boss Jürgen Machmeier, der beim Trainerwechsel die treibende Kraft war. Der Neue gab die Kompliemente weiter. „Ich habe vom Kollegen eine intakte, taktisch geschulte Mannschaft übernommen“, bedankte sich der 47-jährige Koblenzer. Seine Analyse war treffend: „Wir hatten auch Glück, dass Ingolstadt nicht der Ausgleich gelungen ist. Nach dem 2:0 haben die Jungs schnell umgeschaltet, prima in die Tiefe gespielt. Kompliment.“

Der Sieg war verdient. Vor allem in einer starken Phase nach der Pause, für die es sogar Standing Ovations gab, erspielten sich die Sandhäuser durch Rurik Gislason (48.), Felix Müller (50.) Philipp Förster (58.) und Tim Kister (60.) weitere Möglichkeiten. hätten das Spiel früher entscheiden können. Spätestens mit dem 2:0 war der Ballast weg, zeigte sich einmal mehr, dass Fußball zwar überwiegend mit den Beinen gespielt wird, aber auch viel mit dem Kopf zu tun hat.

Die Ingolstädter haderten damit, dass Thorsten Röcher frei an Niklas Lomb scheiterte (45.). Ende September hatten die Schanzer, in der Saison 2016/17 noch Bundesligist, Stefan Leitl gegen Alexander Nouri ausgetauscht. Seitdem gab es vier Niederlagen.

Trainerwechsel haben keine Wirkung. Zuweilen stimmt es, zuweilen nicht.

SV Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Förster (63. Jansen) - Gislason, Müller (81. Vollmann) - Wooten (71. Behrens), Schleusener.

FC Ingolstadt: Heerwagen - Neumann, Matip (46. Benschop), Gimber - Krauße (78. Cohen) - Pledl, Gaus (70. Otavio) - Röcher, Kerschbaumer - Kittel, Kutschke.

Schiedsrichter: Fritz (Korb); Tore: 1:0 Wooten (7., Foulelfmeter), 2:0 Linsmayer (66.), 3:0 Schleusener (78.), 4:0 Schleusener (86.); Zuschauer: 5653.

Update: 19. Oktober 2018, 22 Uhr