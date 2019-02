Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Präsident ist, das Amt verpflichtet ihn dazu, optimistisch. "Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden", sagt Jürgen Machmeier vor dem Derby des SV Sandhausen am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Darmstadt 98.

Der 58-jährige Unternehmer, der seit zwei Jahrzehnten den Verein führt und ihn aus der Oberliga bis in die Zweite Liga führte, hat jedoch einen Plan B in der Schublade. Trainer Uwe Koschinat, der einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hat, würde auch in der Dritten Liga das Vertrauen genießen. Gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung erklärte der 47-jährige Fußballlehrer seine Bereitschaft: "Ich habe mir meine Entscheidung, nach sieben Jahren Fortuna Köln zu verlassen, gut überlegt. Sie schließt auch die Option Dritte Liga ein."

Wie Machmeier glaubt auch Koschinat fest an den Klassenerhalt. Über die Gründe seiner Zuversicht spricht der Präsident im RNZ-Interview.

Jürgen Machmeier, Berlin war mal wieder keine Reise wert.

In der ersten Halbzeit hatten wir zu großen Respekt. Nach der Pause hätte Fabian Schleusener bei seiner Riesen-Chance das 1:1 machen müssen. Aber es hilft nicht zu jammern. Wir wollen heute gegen Darmstadt gewinnen. Die zweite Halbzeit an der Alten Försterei macht Mut. Wir waren auf Augenhöhe mit einem Aufstiegs-Anwärter.

Sie sind weiterhin zuversichtlich?

Sicher. Die Mannschaft ist intakt. Sie hat Qualität. Heute sind wieder Philipp Förster und Rurik Gislason dabei. Sandhausen ist nicht schlechter als zehn andere Mannschaften in der 2. Bundesliga.

Aus dem nahen Darmstadt werden viele Fans erwartet. Steht dem SV Sandhausen wieder mal ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion bevor?

Das denke ich nicht. Auch unsere Fans werden sich bemerkbar machen. Ich freue mich auf ein Stadion mit mindestens 8000 Zuschauern, auf ein Freitagabend-Spiel mit Flutlicht. Was will man mehr - außer einem Sieg natürlich?

Was hat die Aktion "Wir rocken die Rückrunde" bisher bewirkt?

Bei den Foto- und Film-Aufnahmen hatten Fans und Profis viel Spaß miteinander. Die Spieler waren auch fast vollständig bei der Winterfeier der Fans. Wir sind alle enger zusammen gerückt.

Auch Uwe Koschinat sucht immer wieder den Kontakt zu den Fans. Wird der Trainer auch im Fall des Abstiegs bleiben?

Es gilt, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe: Uwe Koschinat macht gute Arbeit. Das würde er auch in der Dritten Liga tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich die Frage nicht stellt. Wir werden nicht absteigen.

Der FC Ingolstadt hat in dieser Saison bereits zweimal den Trainer gewechselt. Halten Sie das auch in Sandhausen für möglich?

Nein. Das haben wir nicht vor. Dafür gibt es keinen Grund.

Sie rechnen notfalls mit der Relegation, haben festgestellt, dass auch andere Vereine schon durch das "Stahlbad" gehen mussten.

Wenn wir in die Relegation müssten, halte ich unsere Mannschaft für stark genug, das durchzustehen und drin zu bleiben. Aber unser Ziel ist der direkte Klassenerhalt.

Die Lage ist nicht besser geworden. Nur noch das bessere Torverhältnis trennt vom letzten Platz.

Es war nicht zu erwarten, dass wir bei den hammerharten Spielen zum Auftakt der Restrückrunde in Hamburg, Berlin und am Samstag in einer Woche beim 1. FC Köln eine Serie starten. Der 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum war wichtig. Es sieht gut aus, dass wir durch die schweren ersten Spiele kommen, ohne entscheidend in Rückstand zu geraten.

Mit Dennis Diekmeier und Sören Dieckmann wurden in der Winterpause zwei neue Defensivspieler verpflichtet. Warum wurde die Offensive nicht verstärkt?

Weil wir nicht überzeugt waren, dass bei unseren Möglichkeiten ein Spieler auf dem Markt war, der uns hätte helfen können. Es macht keinen Sinn einen Spieler zu verpflichten, der nicht besser ist als die, die wir haben.

Bleibt es beim Vierkampf im Tabellenkeller?

Wir haben heute Abend die Möglichkeit, aus dem Vierkampf einen Fünfkampf zu machen. Wir wollen Darmstadt mit in den Abstiegskampf ziehen. Auch der FC Erzgebirge Aue, der zum übernächsten Heimspiel am 2. März an den Hardtwald kommt, ist noch nicht durch. Ich bin sicher: Wir schaffen es.