Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Not macht erfinderisch. Nach elf sieglosen Spielen drohte dem FSV Frankfurt der Abstieg. Der neue Trainer Thomas Oral half mit ungewöhnlichen Methoden. Er ließ die Profis durch die Waschstraße einer benachbarten Tankstelle laufen. Ein symbolischer Akt: Sie sollten sich damit reinwaschen von Misserfolgs-Erlebnissen.

"Ich war dabei", erinnert sich Mikayil Kabaca an die Aufsehen erregende Aktion im Sommer 2015. Der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, der in 13 Jahren 450 Spiele für den FSV Frankfurt bestritt und später Team-Manager am Bornheimer Hang war, ist nicht überrascht, dass sein ehemaliger Weggefährte und Freund auch mit seinem neuen Verein Erfolg hat.

Seit Thomas Oral Trainer beim FC Ingolstadt ist, gewannen die Oberbayern vier ihrer letzten fünf Spiele. Sie sind damit der einzige verbliebene Sandhäuser Rivale im Abstiegskampf. "Thomas schafft es, in die Köpfe seiner Spieler zu dringen. Er ist ein Feuerwehrmann, kann unglaublich motivieren", weiß Kabaca.

Er hält es für möglich, dass Ingolstadt (32 Punkte/-13 Tore) auch seine restlichen beiden Spiele gegen Darmstadt und in Heidenheim gewinnt. Sandhausen (37/-4) spielt noch gegen Bielefeld und in Regensburg. Kabaca verspricht: "Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen. Auch wenn ein Unentschieden wegen des besseren Torverhältnisses wahrscheinlich reicht. Wir spielen gegen Bielefeld auf Sieg."

Die Ostwestfalen kommen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) als drittbeste Rückrunden-Mannschaft zum SV Sandhausen, der mit den gleichen 25 Punkten aber zwei Toren mehr die zweitbeste Bilanz der zweiten Serie aufweist.

Dabei war wie in Frankfurt auch am Hardtwald die Not groß. Nach der 0:3-Heimniederlage Anfang März gegen Aue gab keiner mehr einen Pfifferling auf den Zweitliga-Zwerg. Die Kurpfälzer verzichteten auf den Gang durch die Waschstraße. Stattdessen gab es grundlegende Veränderungen in der Führungsetage.

Präsident Jürgen Machmeier. Foto: vaf

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork erklärte nach sieben Jahren seinen Rücktritt. Präsident Jürgen Machmeier ist jetzt auch Sportchef, Volker Piegsa wurde alleiniger Geschäftsführer, Mikayil Kabaca Sportlicher Leiter. Seitdem blieben die Sandhäuser in acht Spielen ungeschlagen, holten 20 von 24 möglichen Punkten. "Das Wunder vom Hardtwald", titelte RNZ-Kollege Claus Weber.

Volker Piegsa. Foto: vaf

Ein Wunder, für das es Gründe gibt. "Wir haben jetzt eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre", erklärt Jürgen Machmeier, "Cheftrainer Uwe Koschinat, Volker Piegsa, Mikayil Kabaca und ich sind im ständigen Austausch." Piegsa bestätigt: "Die Verbindung zwischen dem Sportbereich und der Administration war noch nie so eng." Kommunikation hat die Geheimniskrämerei ersetzt.

Vom Tisch sind die Überlegungen, die Stelle eines Sportdirektors zu schaffen. Mikayil Kabaca erwies sich als Glücksgriff. Der 42-jährige Ex-Profi ist ein bescheidener und besonnener Mann, der nicht mit seinem großen Wissen prahlt. Vor allem aber: Er ist wie auch seine Mitstreiter ein Teamplayer.

Doch noch ist Sandhausen nicht ganz aus dem Schneider, noch kann es passieren, dass man in die Relegation muss. Dort wäre der SV Wehen Wiesbaden der voraussichtliche Gegner. Das erste Spiel findet am 25. Mai auswärts, das Rückspiel drei Tage später statt.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaka. Foto: vaf

"Wir machen unsere Hausaufgaben", versichert Kabaca, "selbstverständlich beobachten wir auch Wehen." Es sind nicht die einzigen Hausaufgaben. 14 Verträge laufen zum Saisonende aus. Es liegt auf der Hand, dass man Andrew Wooten (17) und Fabian Schleusener (11), die fast zwei Drittel der Tore erzielt haben, gerne halten würde. Das gilt auch für Torwart Marcel Schuhen.

Mit Marcel #Schuhen nach seinen Mega-Paraden und Leart #Paqarada nach seiner linken Klebe zum zwischenzeitlichen 2:2 stehen nach #FCHSVS einmal mehr zwei Sandhäuser in der @kicker-Elf des Tages! 💪🏽⚫️⚪️

___________#SVS1916 #WirRockenDieRückrunde pic.twitter.com/kkHxNhJF6T — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 7. Mai 2019

Neben der Nummer eins sind auch seine Vertreter Niklas Lomb und Rick Wulle nur bis zum Saisonende gebunden. Lomb, von Leverkusen ausgeliehen, soll laut Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes zurück zur Werkself. Rick Wulle durfte in den letzten drei Jahren nur in zwei Spielen ran. Es würde nicht erstaunen, wenn der 24-jährige Ziegelhäuser die Ersatzbank satt hat.

Sicher ist, dass der 36-jährige Stefan Kulovits seine Karriere beendet, vielleicht aber in anderer Funktion am Hardtwald bleibt. Ein neuer Vertrag ist bei Tim Kister (32), der nach seinem Fußbruch bis zur neuen Runde wieder fit sein will, wahrscheinlicher als bei Markus Karl (33), dessen Kreuzbandriss ein Comeback erst im nächsten Jahr zulässt.

Auf Trennung stehen die Zeichen bei Ken Gipson, Marcel Jansen, Korbinian Vollmann und Karim Guédé. Vorstellbar ist eine weitere Zusammenarbeit mit Tim Knipping und Nejmeddin Daghfous. Kabaca will die Überlegungen nicht kommentieren.

Vorrang hat, die letzten Zweifel zu beseitigen. Jürgen Machmeier appelliert an alle Fußballfreunde der Region: "Helft uns am Sonntag und lasst uns hinterher gemeinsam den Klassenerhalt feiern." Die Fan-Beauftragte für Behinderte Martina Laurenz verspricht: "Falls wir es packen, wackelt das ganze Dorf."

Wenn das kein Grund ist, beim Sonntags-Ausflug mal am kleinsten Zweitliga-Standort vorbeizuschauen.