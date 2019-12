Sandhausens Kapitän Dennis Diekmeier (r.) will sich am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Hamburger SV besonders ins Zeug legen: „Wir haben uns Selbstvertrauen erarbeitet.“ Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Dennis Diekmeier war in den letzten Tagen ein gefragter Mann. Vor dem Gastspiel des Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) am Hardtwald musste der Kapitän des SV Sandhausen viele Interview-Wünsche erfüllen. Denn sein Name ist ganz eng mit dem HSV verknüpft.

173 Bundesliga-Spiele hat der 30-Jährige zwischen 2010 und 2018 für die Hanseaten bestritten, ehe er Anfang Januar in die Kurpfalz wechselte. Ebenso überraschend wie seine Verpflichtung in der Winterpause war seine Unterschrift unter einen Drei-Jahres-Vertrag im Sommer. "Ich weiß, was ich an Sandhausen habe", gestand er nun, "es gibt überhaupt keinen Grund, das hier aufzugeben." Denn, so erklärte der Rechtsverteidiger der RNZ: "Man merkt, hier baut sich langsam etwas auf."

Dennis Diekmeier, Sie treffen auf Ihre alte Liebe.

Ich habe acht Jahre beim HSV gespielt, es war eine geile Zeit, die werde ich nie vergessen. Auch in ein paar Jahren wird ein Spiel gegen Hamburg immer noch etwas Besonderes für mich sein.

Wie wird Ihre alte Mannschaft am Hardtwald spielen?

Hamburg hat angegeben, aus den letzten beiden Spielen in diesem Jahr sechs Punkte holen zu wollen. Die werden Vollgas geben – wir aber auch.

Sandhausen ist seit sechs Spielen ohne Niederlage, wie breit ist die Brust?

Klar, haben wir großes Selbstvertrauen, wir haben zu Hause eine sehr gute Serie, haben nur ein Spiel hier verloren, das war das erste, und die Niederlage war sogar noch unglücklich. Wir haben uns Selbstvertrauen erarbeitet und machen das auch sehr gut, wenn man ehrlich ist.

Dann sind Sie mit dem Jahr insgesamt zufrieden?

Ich habe noch zwei Spiele vor mir, deswegen bin ich momentan noch nicht zufrieden. Die will ich auch noch gewinnen und das Maximum herausholen.

Sandhausen hat 2019 nur einen Punkt weniger erzielt als Hamburg. Wie erklären Sie sich das?

Ich habe schon gedacht, dass wir eine gute Runde spielen, weil ich schon vergangenes Jahr gemerkt habe, was hier drin steckt in diesem Verein. Wir haben einen sehr guten Trainer und man merkt einfach, hier baut sich langsam etwas auf.

Wo kann es am Ende mit Sandhausen hingehen, sogar in die Bundesliga?

Ich will da keine großen Ziele setzen. Man merkt, hier passiert was. Der Trainer arbeitet sehr gut mit dem Team. Aber wir haben auch viele Spieler geholt, die noch kaum Zweitliga-Erfahrung haben. Die brauchen erst einmal ihre Zeit, um sich zu entwickeln. Das hat man auch gemerkt, als wir die paar Spiele ohne Erfolg waren, dass das noch ein bisschen Zeit braucht und dass man die Erwartungen nicht zu hoch hängen darf.

Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen Ihrem alten und Ihrem neuen Verein?

Hamburg ist eine Millionen-Einwohner-Stadt und Sandhausen ein 15.000-Einwohner-Dorf. Das ist natürlich ein großer Unterschied, das sieht man ja auch im Stadion. Aber ich spiele hier gerne, die Leute sind hier alle super nett, wir wohnen hier gerne. Es ist natürlich etwas anderes als Hamburg, aber hat auch was.

HSV-Coach Dieter Hecking war Ihr zweiter Trainer als Profi-Fußballer.

Er ist ein guter Trainer und genau der Richtige für den HSV, weil er viel Erfahrung hat und Ruhe in den Klub bringt. Das merkt man jetzt nach zwei Spielen ohne Sieg.

Falls Sie gegen den HSV ihr erstes Profi-Tor in 253 Spielen schießen sollten, wie sähe da dann der Jubel aus?

Daran habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht gedacht.

Ihr Tipp für Sonntag?

Natürlich ein Sieg für uns.