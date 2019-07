Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wenn Martin Fraisl nur halb so gut hält, wie er im Gespräch rüberkommt, dann wird der SV Sandhausen viel Freude an seinem neuen Torwart haben. Der 26-jährige Niederösterreicher wirkt offen, authentisch, sympathisch. Fraisl wurde auf einem Bauernhof groß, er machte Abitur und begann ein Sportmanagement-Studium, bei dem er kurz vor dem Abschluss steht.

Nach 138 Spielen in der zweiten Liga des Nachbarlandes, wechselte der 1.87 Meter große Keeper im letzten Sommer zum rumänischen Erstligisten FC Botosani und wurde zum "Torwart des Jahres" gewählt. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung erzählt Fraisl von seiner abenteuerlichen Zeit in Rumänien, seiner Karriere als Ski-Rennfahrer und warum es sich nicht ausschließt, gleichzeitig ein "typischer deutscher Spitzensportler" zu sein, aber auch ein "fescher Bursch".

Martin Fraisl, der SV Sandhausen hat nicht nur einen Torwart verpflichtet, sondern auch einen Torjäger ...

(lacht) Sie spielen auf meine beiden Tore an. Das erste war vor gut einem Jahr, als es mich im Spiel zwischen Florisdorf und Kapfenberg nicht mehr hinten hielt und ich in der letzten Minute das Tor zum 3:3-Ausgleich geköpft habe. In der Jugend ging mal ein Abschlag direkt rein. Es stimmt: Manchmal hält es mich nicht im eigenen Strafraum.

Sie waren früher Stürmer?

Nein. Ski-Rennfahrer. In Niederösterreich gehörte ich im Nachwuchsbereich zu den besten Drei. Mit 16 habe ich mich für den Fußball entschieden. Ich bin ein typischer Quer-Einsteiger.

Weil man als Profi-Fußballer mehr verdienen kann?

Nein. Aber beim Skifahren bist du in wenigen Sekunden unten. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Auch die besondere Atmosphäre in einem gut besuchten Stadion hat mich gepackt.

Es kann auch ungemütlich werden, wie Sie in der zurückliegenden Saison in Rumänien erfahren mussten.

In Botsani ging es rau zu. Nach einem 0:0 gegen einen Abstiegs-Kandidaten haben uns die eigenen Fans mit Steinen beworfen.

Sie mussten auch erfahren, dass Liebe durch den Magen geht.

(lacht) Wenn wir gewonnen haben, mussten wir im Restaurant häufig nichts bezahlen. Nach einer Niederlage wurde uns mal Reis mit Huhn vorgesetzt, obwohl wir was anderes bestellt hatten. Der Kellner sagt: Mehr habt ihr nicht verdient.

In Sandhausen ist alles anders?

Total. Ich habe selten so viele lachende Gesichter gesehen. Die Kurpfälzer sind ein freundliches Volk. Liebenswert.

Sie gelten als harter Hund. Einmal standen Sie nur drei Tage nach einer schweren Gehirnerschütterung und einer stark blutenden Kopfplatzwunde wieder im Tor.

Es war ein entscheidendes Spiel, ich wollte unbedingt dabei sein. Deshalb habe ich mich dem Rat der Ärzte widersetzt. Ich habe mit einem Helm gespielt.

Der Ihrem Aussehen keinen Abbruch tat. Ist der "fesche Bursch" noch zu haben.

Nein. Meine Freundin Michaela ist gerade auf Arbeitssuche in der Region. Sie arbeitet im Bereich Marketing. Wir werden zusammen in Mühlhausen wohnen.

Sie bezeichnen sich als "typischen deutschen Spitzensportler". Was meinen Sie damit.

Dass ich arbeitswillig, diszipliniert, detailverliebt bis hin zum Perfektionismus bin. Ich bin - im positiven Sinn - ein Fußball-Verrückter.

Als man Ihnen gesagt hat, Sie seien zwar ein guter Torwart, müssten aber besser Fußball spielen, haben Sie einen privaten Trainer verpflichtet.

Das stimmt. Ich habe über ein Jahr lang hart gearbeitet. Ich kann sagen, meine Leistung ist explodiert. Ich habe mich stark verbessert.

Auch im mentalen Bereich lassen Sie keine Möglichkeit ungenutzt.

Mein Vorbild ist Ski-Olympiasieger und Weltmeister Hermann Maier. Ich habe alle Bücher von ihm gelesen. Wie er sich nach seinem schweren Motorrad-Unfall zurückgekämpft hat, imponiert mir.

Ihr Ehrgeiz ist groß. Es heißt, dass Sie Oliver Kahn in nichts nachstehen, wenn es gilt, Kollegen anzustacheln.

Früher konnte es passieren, dass ich in der Halbzeit schon mal ein Trikot zerrissen habe. Heute muss keiner mehr Angst haben, dass ich ihm was tue. Ich versuche, die Kollegen aufzumuntern. Es macht ja keiner absichtlich Fehler.

In Sandhausen sind ein paar Fehler zu viel gemacht worden. Das hat um ein Haar zum Abstieg aus der Zweiten Liga geführt. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die neue Runde, die heute in einer Woche mit dem Auswärtsspiel in Kiel beginnt?

Erst mal bin ich glücklich, dass ich in einer der beiden höchsten Ligen in Deutschland spielen darf. Davon träumt jeder Fußballer in Österreich. Ich habe ein ausgesprochen gutes Gefühl. Wir haben eine gute Mannschaft. Die Harmonie ist bereits erstaunlich groß. Es herrscht Aufbruchstimmung. Ich bin überzeugt davon, dass der SV Sandhausen eine sorgenfreie Saison erleben wird. Vielleicht ist auch mehr drin, aber wir wollen zunächst mal Taten sprechen lassen.