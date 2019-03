Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Bitte von Jürgen Machmeier entpuppte sich - erwartungsgemäß - als frommer Wunsch. Als der Präsident vor zwei Wochen Mikayil Kabaca als neuen Sportlichen Leiter des SV Sandhausen vorstellte, appellierte er an die Herren Spielerberater, ihre Portfolios nicht gleich in den ersten Tagen auszubreiten.

Machmeier hätte auch den Katzen das Mäusefangen verbieten können. Knapp hundert Anfragen haben den Neuen inzwischen erreicht. Schnelle Geschäfte können sich die Vermittler abschminken.

Mehr als sondieren und sortieren kann Mikayil Kabaca derzeit nicht. Zwar haben die Siege in Magdeburg (1:0) und gegen St. Pauli (4:0) gut getan und die Stimmung enorm verbessert, doch die Lage bleibt bedrohlich. Das um vier Treffer bessere Torverhältnis trennt den SV Sandhausen vom 1. FC Magdeburg auf dem Relegationsrang. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung vor dem MSV Duisburg mit einem Spiel weniger, vier sind es vor dem FC Ingolstadt, dem kommenden Gegner am übernächsten Sonntag (13.30 Uhr).

Für dieses Spiel spendieren Verein und Mannschaft den Fans die Fahrt und die Eintrittskarten. Anmeldungen werden im Fanshop bis nächsten Dienstag entgegen genommen. Medien-Chef Markus Beer: "Wir wollen das Wir-Gefühl über die Länderspielpause hinweg mitnehmen."

Aufbruchstimmung verspürt auch Mikayil Kabaca, der im Juli 2017 am Hardtwald Team-Manager wurde. Der 42-jährige Deutsch-Türke wird seitdem als ruhiger und freundlicher Kollege geschätzt. Er sagt: "Ich bin ein unkomplizierter Mensch." Gespräche mit ihm bestätigen diese Selbsteinschätzung.

13 Jahre stand "Kaba" beim FSV Frankfurt unter Vertrag. Er bestritt annähernd 500 Spiele in der Dritten und Vierten Liga, wurde zum Ehrenspielführer ernannt. Nach Abstechern zu den Oberligisten Viktoria Aschaffenburg, FSV Fernwald und Borussia Fulda kehrte er an den Bornheimer Hang zurück. Dort arbeitete der gelernte Bürokaufmann acht Jahre als Teamchef. Uwe Stöver kennt ihn aus dieser Zeit. "Mikayil ist nicht nur ein netter Mensch, er hat auch richtig viel drauf", sagt der Sportchef des FC St. Pauli.

"Für mich bedeutet die neue Tätigkeit eine große Chance. Ich will das Vertrauen rechtfertigen", erklärt der Familienvater, der täglich 270 Kilometer zwischen Sandhausen und dem hessischen Butzbach pendelt. Dort sind seine Frau Melek und die Kinder Celine (8), Josef (11) und der acht Monate alte George Zuhause.

Auch wenn Präsident Jürgen Machmeier als Sportchef letztlich die Verantwortung trägt, die Aufgabe ist anspruchsvoll. Möglicherweise erst am letzten Spieltag am 19. Mai, vielleicht sogar erst in der Relegationsspielen am 25. und 28. Mai, entscheidet sich, ob der SV Sandhausen in sein achtes Zweitliga-Jahr gehen kann.

Im Falle des Abstiegs ist ein Neuaufbau unausweichlich. Gerade mal drei Verträge haben auch in der Dritten Liga Gültigkeit. "Wir planen zweigleisig und machen uns in alle Richtungen Gedanken", sagt Kabaca. Wert legt er auf die Feststellung: "Ich bin ein Teamplayer. Nur gemeinsam kann es funktionieren."

Die Hoffnung ist gewachsen, den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Doch wie immer es kommt, eines verspricht der neue Mann: "Der SV Sandhausen wird mit einer starken Mannschaft in die nächste Runde gehen - egal in welcher Liga."