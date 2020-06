Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Ich bin zu tausend Prozent davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben", jubelte Jürgen Machmeier nach dem 0:0 gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld. 40 Punkte, so die Überzeugung des Sandhäuser Präsidenten, haben bisher – mit einer Ausnahme – immer gereicht, um nicht abzusteigen. Die RNZ hat nachgerechnet und herausgefunden: Letzter kann der Kurpfälzer Zweitligist nicht mehr werden, weil sich Wehen-Wiesbaden (31 Zähler) und der 1. FC Nürnberg (33) im Kellerduell am Dienstagabend die Punkte gegenseitig streitig machen.

Der Relegationsplatz ist sicher, wenn Dynamo Dresden (28) am Montagabend in Bielefeld leer ausgeht. Ansonsten braucht Sandhausen aus den restlichen drei Spielen am Mittwoch beim VfB Stuttgart, am Sonntag gegen Dresden und eine Woche später beim Hamburger SV noch maximal einen Zähler, um auch rechnerisch am Ziel zu sein.

Doch keine Angst, es handelt sich um sehr theoretische Überlegungen. Erstens haben neben Dresden, Wehen und Nürnberg mit Karlsruhe (33), Osnabrück (35), St. Pauli (38) sowie Regensburg und Kiel (beide 39) acht Vereine weniger Punkte und zweitens ist die Tordifferenz quasi ein Bonuspunkt für Sandhausen gegenüber den vier Letztplatzierten.

Jürgen Machmeier, vor vier Wochen stand der SV Sandhausen nach der Niederlage in Aue, dem siebten sieglosen Spiel in Folge, knapp vor dem Abgrund. Hand aufs Herz, haben Sie an einen Trainerwechsel gedacht?

Im Gegenteil, ich habe den Spielern gesagt, dass ich hinter Uwe Koschinat stehe, dass sie in der Verantwortung sind.

Seitdem gab es in fünf Spielen ohne Niederlage elf Punkte. Sie können sich auf eine neunte Saison in der Zweiten Liga freuen. Was ist passiert?

Wir haben die Ruhe bewahrt und kluge Entscheidungen getroffen. Der Trainer hat das System geändert. Die Jungs haben bewiesen, dass sie Charakter haben. Wir können stolz sein. Das kleine Sandhausen neun Jahre in der 2. Bundesliga – das muss uns erst mal einer nachmachen.

Diese Runde war wie eine Achterbahnfahrt. Neun Spiele ohne Niederlage, dann acht sieglose Spiele. Haben Sie eine Erklärung für die Schwankungen?

Ich stimme mit dem Trainer überein, dass es Phasen gab, in denen der Akku leer war. Die Mannschaft muss immer hundert Prozent geben, sonst wird es schwer. Manchmal waren es ein paar Prozent weniger, in einigen Fällen hatten wir Pech. Wir könnten sechs, sieben Punkte mehr haben.

Gegen Bielefeld war ein Sieg möglich.

Er wäre hoch verdient gewesen. Bei 21:9-Torschüssen und 9:0-Ecken für uns.

Anders als im Vorjahr können Sie diesmal die neue Runde rechtzeitig planen.

Das werden wir mit Volldampf tun. Wir wollen Schwachstellen korrigieren. In allen Mannschaftsteilen. Außer im Tor.

Sie haben die Hoffnung geäußert, dass durch die Corona-Krise die Spirale der steigenden Gehälter gestoppt wird.

Es wäre schön, wenn die Vernunft siegen würde. Ich fürchte aber, dass das Geld weiter mit vollen Händen ausgegeben wird. Es handelt sich ja meistens nicht um eigenes Geld.

Ist der SV Sandhausen unbeschadet durch die Krise gekommen? Es hieß, dass mehrere Vereine von der Insolvenz bedroht waren.

Wir waren Mitte März die Ersten, die reagiert haben. Mit Kurzarbeit, Krediten und Gehaltsverzicht der Profis. Geradezu überwältigend war die Solidarität unserer Sponsoren. Das hat mich emotional berührt. Wir werden in der kommenden Saison sogar einen Zuwachs von rund 20 Prozent haben. Der SV Sandhausen steht trotz der Krise gut da.

Obwohl rund 40 000 Zuschauer aus den Geisterspielen gegen Regensburg, Hannover, Bielefeld und am Sonntag gegen Dresden fehlen?

Da wir die zweitwenigsten Zuschauer in der Zweiten Liga haben, sind wir in dieser Hinsicht weniger betroffen.

Neben Stefan Kulovits, der in den Trainerstab wechselt, Rurik Gislason, von dem sich der Verein trennt und Roman Hauk, der zum FC-Astoria Walldorf geht, laufen die Verträge von sieben Spielern aus: Emanuel Taffertshofer, Philipp Klingmann, Jesper Verlaat, Markus Karl, Tim Kister, Leart Paqarada und Erik Zenga.

"Taffi" hat zuletzt stark gespielt, Tim hat gezeigt, wie wichtig er ist. Das gilt auch für Philipp, der da war, als wir ihn brauchten. Bei Leart stehen wir in Verhandlungen mit seinem Berater. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.

Kevin Behrens hat zwar noch einen Vertrag, doch seine zwölf Saisontore machen ihn begehrenswert. Ist er unverkäuflich? Gibt es eine Schmerzgrenze?

Darüber machen wir uns frühestens Gedanken, wenn es ein Angebot gibt. Im Moment gehen wir davon aus, dass Kevin seinen Vertrag erfüllt.

Am Mittwoch geht es zum Derby zum VfB Stuttgart, am Sonntag kommt Dresden an den Hardtwald, das Finale findet beim Hamburger SV statt. Was ist noch drin im Saison-Endspurt?

Ich traue uns noch einige Punkte zu. Wir haben die große Chance, nach dem zehnten Rang in der Saison 16/17 die beste Platzierung in unserer Zweitliga-Geschichte zu erzielen. Das ist auch deshalb nicht ganz unwichtig, weil es um einen Mehrbetrag an Fernsehgeld im Millionenbereich geht.

Das Ziel, eine sorgenfreie Saison zu erleben, wurde weitgehend erfüllt. Müssen wir uns auch nächste Runde auf Überlebenskampf einstellen?

Schauen wir mal, inwieweit wir bei der Planung unsere Vorstellungen verwirklichen können. Es wäre schön, wen wir mal sagen könnten: Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.