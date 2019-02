Von Claus Weber

Sandhausen. Die Lage des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga wird immer brenzliger. Weil Duisburg am gestrigen Freitag Abend 3:2 gegen Darmstadt gewann und Magdeburg den FC Ingolstadt mit 1:0 schlug, fielen die Kurpfälzer auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.

Um den Abstieg nach sechs Jahren Zweite Liga zu vermeiden, will man am Hardtwald nun noch enger zusammenrücken. Dazu hat der Verein die Kampagne „Wir rocken die Rückrunde“ ins Leben gerufen und wirbt auf Plakaten, in zwei Filmen und Aufrufen in den sozialen Netzwerken um die Unterstützung der Fans. „Wir wissen natürlich, dass das Ganze auf dem Rasen und nicht durch eine Kampagne entschieden wird“, sagte Geschäftsführer Volker Piegsa, „aber es ist ein Zeichen, dass wir die Mannschaft unterstützen. Wir hoffen, dass nun auch Zuschauer ins Stadion kommen, die bisher nicht hier waren.“

Uwe Koschinat findet’s gut. Der Trainer war bei den Fotoaufnahmen, bei denen Spieler und Anhänger gemeinsam um Unterstützung werben, dabei. Der Coach hat festgestellt: „Alle sind mit Leidenschaft und Herzblut dabei, haben Bock darauf, den Zweitliga-Standort Sandhausen zu halten.“

Dazu muss allerdings auch seine Mannschaft eine weitaus bessere Leistung zeigen als in der ersten Halbzeit in Hamburg. „Der Unterschied war klar zu sehen“, gab Koschinat zu, „und er lag nicht nur an der Qualität der HSV-Spieler.“ Viel zu ängstlich und zaghaft begannen die Kurpfälzer, hatten es nur Torwart Marcel Schuhen zu verdanken, dass sie nicht bald hoffnungslos in Rückstand lagen. Dennoch nahm der Coach auch Positives mit. „Trotz des Gefühls der deutlichen Unterlegenheit in der ersten Halbzeit hat sich die Mannschaft nicht aufgegeben.“ Am Ende wäre sogar eine – wenn auch arg glückliche – Punkteteilung möglich gewesen.

Zudem ist Hamburg nicht der Maßstab. Der Bundesliga-Dino ist auf dem besten Weg zurück ins Oberhaus. Arg viel leichter werden die Aufgaben in den nächsten Wochen allerdings auch nicht. Am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) kommt mit dem Tabellensiebten VfL Bochum eine Mannschaft, die zuletzt den Tabellenzweiten Köln mit 3:2 schlug und Schlusslicht Duisburg beim 2:1 viel klarer dominierte als es das Ergebnis ausdrückt.

„Der Rückstand auf die Aufstiegsränge ist überschaubar“, sagte Koschinat, „Bochum wird alles daran setzen, die Lücke nach oben mit einem Sieg in Sandhausen zu schließen.“

Noch unklar ist, ob der Coach am Sonntag wieder auf Vize-Kapitän Denis Linsmayer zurückgreifen kann. Der Routinier im defensiven Mittelfeld hatte sich beim Warmlaufen in Hamburg abgemeldet, weil er Magen-Darm-Probleme nicht in den Griff bekam. „Es ist bis jetzt kaum Besserung eingetreten“, sagte Koschinat. Es könnte sich erst am Spieltag entscheiden, ob „Linsi“ aufläuft. Definitiv ausfallen wird Felix Müller, den eine Grippe ans Bett fesselt. Der Linksaußen war zuletzt allerdings kein Stammspieler.

Vieles – vor allem die zweite Halbzeit in Hamburg – spricht dafür, dass Stürmer Fabian Schleusener in die Startelf zurückkehrt. Im Volksparkstadion war er von der Bank gekommen, hatte für eine deutliche Belebung gesorgt. Der SV Sandhausen – das hat die Vorstellung beim HSV gezeigt – muss mutiger werden. Sonst nutzen auch gut gemeinte Kampagnen nichts.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen – Diekmeier, Verlaat, Knipping, Paqarada – Linsmayer, Taffertshofer – Gislason, Förster – Schleusener, Wooten.