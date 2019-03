Seltene Glücksgefühle : So freuten sich die Profis des SV Sandhausen gestern über den 1:0-Sieg in Magdeburg. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Magdeburg. Richtet es der Chef am Ende persönlich? Am Donnerstag hat Jürgen Machmeier (58) das Zepter beim SV Sandhausen übernommen. Der Präsident will sein Lebenswerk retten. Am Sonntag gab es mit 1:0 in Magdeburg einen Sieg, den manche als Befreiungsschlag werten, der mit Sicherheit aber die Lebensgeister weckt. Sandhausen ist wieder bei "de Leit". Der Rückstand des Zweitligisten zum Relegationsplatz beträgt noch einen Punkt, zum ersten Nichtabstiegsplatz sind es zwei Zähler.

Neun Spieltage vor Saisonschluss macht nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leistung Mut. Die Sandhäuser kämpften wie die Berserker. Sie hielten dem Druck stand - eine Niederlage wäre fast einem k.o. gleich gekommen. Sie gaben die richtige Antwort auf die 0:3-Niederlage gegen Aue, dem Tiefpunkt in der siebenjährigen Zweitliga-Geschichte

Hintergrund Stimmen zum Spiel Michael Oenning, Trainer des 1. FC Magdeburg: "Das Spiel war kein Leckerbissen, es ging um viel, auch die Platzverhältnisse waren nicht ideal. Der Kampf um den Klassenerhalt wird bis zum Schluss spannend bleiben." Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "Meine Mannschaft hat großartig gekämpft. Aber natürlich ist fußballerisch noch Luft nach oben. Wobei bei den schwierigen Platzverhältnissen Kombinationsfußball kaum möglich war. Wichtig war, dass meine Jungs gezeigt haben, dass das Spiel gegen Aue ein Ausrutscher war, dass sie in der Lage sind, mit dem Druck umzugehen. Denn der war enorm. Bei einer Niederlage wäre es sehr, sehr schwer geworden. So aber haben wir ein Lebenszeichen gegeben." Jürgen Machmeier, Präsident und Sportchef des SV Sandhausen: "Es war ein hoch verdienter Sieg. Die Jungs haben einen Super-Job gemacht. Für mich war Aleksandr Zhirov der beste Mann auf dem Platz. Auch Markus Karl hat mir sehr gut gefallen. Wir dürfen nicht nachlassen, auch am Samstag zuhause gegen den FC St. Pauli wird es wahnsinnig schwer. Aber natürlich verleiht dieser 1:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg neue Kräfte." Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Die Freude und Erleichterung sind groß. Der Siegeswille und der Kampfgeist haben mir imponiert." Dennis Dieckmeier, neuer Kapitän des SV Sandhausen: "Es ist einfach nur geil. Anders als beim 0:3 gegen Aue haben wir die Zweikämpfe angenommen. Wir haben verdient gewonnen. Wir sind wieder da. Auch wenn wir wissen, dass die nächsten Spiele gegen den FC St. Pauli und beim FC Ingolstadt genau so schwer werden." (wob)

Dabei liegen turbulente Tage hinter dem Dorfverein. Geschäftsführer Otmar Schork trat nach acht Jahren zurück. Mikayil Kabaca stieg vom Teamchef zum Sportlichen Leiter auf. Präsident Jürgen Machmeier erklärte die seit gestern wieder wahrscheinlicher gewordene Mission Klassenerhalt zur Chefsache.

"Ich bin kämpferisch und voller Kraft", hatte der 58-jährige Unternehmer erklärt. Offensichtlich hat das auf die Mannschaft abgefärbt. Nach dem Sieg in Magdeburg, den Andrew Wooten mit seinem neunten Saisontreffer sicherstellte (73.), strahlte der Boss: "Endlich haben wir wieder die Tugenden gezeigt, die uns stark gemacht haben: Kampfgeist und Siegeswillen."

Neben Kraftmeier Machmeier hatte ein Schlaumeier entscheidenden Anteil am vierten Saisonsieg. Uwe Koschinat traf drei kluge Entscheidungen. Der Trainer stabilisierte mit Leart Paqarada, Aleksandr Zhirow und Markus Karl die Defensive. Er wechselte Kevin Behrens ein, der mit einem siegreichen Kopfballduell das Tor des Tages vorbereitete.

Vor allem aber gab er Dennis Diekmeier die Kapitänsbinde. Diekmeier ist wie Machmeier. Sein Selbstbewusstsein ist gigantisch. "Ich gehe mit meiner Körpersprache voran. Ich will mit meiner großen Erfahrung helfen", sieht sich der 29-jährige ehemalige Bundesliga-Profi des Hamburger SV in Einklang mit seiner Aufgabe

Bemerkenswert: Chef und Cheftrainer waren nach dem überlebensnotwendigen Erfolg unterschiedlicher Meinung. Machmeier sprach von einem "hoch verdienten", Uwe Koschinat von einem "glücklichen" Sieg. Beide haben Recht.

Es hätte enden können wie schon so oft in dieser Spielzeit. Wäre Karl nicht in letzter Sekunde Charles-Eli Laprevotte in die Parade gefahren (1.), hätte sich nicht Aleksandr Zhirov bei seinem erstaunlichen Comeback in einen Schuss von Philip Türpitz geworfen (36.), hätte nicht Marcel Schuhen kurz vor dem 0:1 prächtig gegen Dennis Erdmann reagiert (72.), Sandhausen könnte mit den Drittliga-Planungen anfangen.

Auch Machmeiers Aussage trifft zu. Sandhausen überzeugte nicht nur kämpferisch, die Kurpfälzer waren auch spielerisch besser, hatten mehr Chancen, hätten höher gewinnen können.

Einig sind sich Kraftmeier und Schlaumeier darin: Es war nur ein erster, wenn auch ganz wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Das nächste von jetzt noch neun Endspielen findet am Samstag (13 Uhr/Sky) am Hardtwald gegen den FC St. Pauli statt. Doch jetzt weiß man beim immer noch Vorletzten, wie es klappen kann. Machmeier glaubt: "Klüger werden wir erst am 19. Mai nach dem letzten Spiel in Regensburg sein. Vielleicht war es heute der wichtigste Sieg der gesamten Saison."

Magdeburg: Loria - Bülter, Tobias Müller, Erdmann, Perthel - Hammann (86. Chahed) - Laprevotte, Preißinger - Türpitz, Niemeyer (76. Osei Kwadwo) - Lewerenz (62. Butzen).

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Schirow, Paqarada - Karl - Linsmayer, Förster - Schleusener (90.+3 Vollmann) - Wooten (90.+1 Zenga), Gislason (70. Behrens).

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück); Zuschauer: 19.615 ; Tor: 0:1 Wooten (73.).