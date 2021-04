Von Claus Weber

Sandhausen. Totgeglaubte leben länger. Mit einer Energieleistung meldete sich der SV Sandhausen am Donnerstagabend eindrucksvoll aus der zweiwöchigen Corona-Zwangspause zurück und feierte im Abstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga einen enorm wichtigen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV.

Die Kurpfälzer zeigten in der ersten Halbzeit ihre bislang wohl beste Saisonleistung und spielten die Hanseaten an die Wand. Belohnt wurden sie allerdings erst nach der Pause durch das Eigentor von Stephan Ambrosius (46. Minute) und dem Treffer von Daniel Keita-Ruel (52.). Das Anschlusstor von Manuel Wintzheimer (76.) sorgte für eine extrem spannende Schluss-Viertelstunde, änderte am Spielausgang aber nichts mehr.

Nach dem überraschenden, aber hoch verdienten Sieg gegen den Aufstiegsfavoriten ist der Klassenerhalt plötzlich wieder in greifbare Nähe gerückt. Die Sandhäuser zogen am VfL Osnabrück vorbei und stehen nun erstmals seit Wochen wieder auf dem Relegationsplatz.

Der Rückstand zum rettenden 15. Tabellenrang, auf dem Eintracht Braunschweig steht, verkürzte sich auf zwei Punkte. Das macht Hoffnung und gibt Schwung fürs schwere Restprogramm, zumal die beiden direkten Konkurrenten aus Niedersachsen schon zwei Spiele mehr bestritten haben.

Foto: Pix

"Schlechter Start, zwei Trainerwechsel, unglaubliches Verletzungspech – wir sind in dieser Saison schon so gebeutelt, dass uns Corona zwar alles abverlangt, aber uns bringt nichts mehr aus der Ruhe", sagte Präsident Jürgen Machmeier vor dem Anpfiff, so als hätte er geahnt, welch starke Leistung sein Team nach der 14-tätigen Quarantäne zeigen würde.

Der SV Sandhausen zeigte kein bisschen Respekt vor dem großen Favoriten. "Wir wollen früh attackieren und die Box des HSV bespielen, denn da haben wir Schwächen ausgemacht", gab Gerhard Kleppinger die Marschrichtung vor. Sein Team setzte die Vorgabe des Trainers von der ersten Minute an um und hatte gleich die erste Großchance: Nikolas Nartey brachte den Ball von der Grundlinie vors Tor, wo sich allerdings Hamburgs Verteidiger Moritz Heyer in den Schuss von Daniel Keita-Ruel warf (5.). Schade!

Nur eine Minute später der nächste Schreckmoment für die Hanseaten: Julius Biada hielt im Strafraum volley drauf und traf Bakery Jatta so unglücklich am Kopf, dass der Stürmer aus Gambia früh ausgewechselt werden musste.

Und der SVS blieb dran. Nach 14 Minuten schon die nächste dicke Chance, die Dennis Diekmeier mit einem Chipball auf Kevin Behrens einleitete. Doch der Stürmer geriet frei vor HSV-Torwart Ulreich in Rücklage und schoss drüber.

Eine "Jetzt erst Recht"-Mentalität hatte Kleppinger von seinem Team gefordert – und das lieferte, rannte, kämpfte, stürmte und kreierte weitere Möglichkeiten. Den Aufsetzer von Keita-Ruel (36.) lenkte Ulreich über den Kasten und auch beim Flugkopfball von Biada (44.) und dem strammen Schuss von Taffertshofer (45.) parierte Hamburgs Torhüter.

Erst ein Eigentor des HSV brachte die verdiente Sandhäuser Führung: Ambrosius wollte vor dem einschussbereiten Keita-Ruel klären und köpfte das Spielgerät unglücklich ein (46.), sechs Minuten später war auch der Sandhäuser Stürmer per Flugkopfball erfolgreich.

Nach dem Anschlusstor durch Wintzheimer musste der SVS zittern, brachte den Sieg aber über die Zeit.

Sandhausen: Kapino – Nauber, Kister (73. Paurevic), Zhirov – Diekmeier, Zenga (73. Bachmann), Taffertshofer, Nartey (73. Contento) – Biada (80. Linsmayer) – Behrens, Keita-Ruel (73. Esswein).

Hamburg: Ulreich – Gyamerah (63. Wintzheimer), Heyer (85. Meißner), Ambrosius – Vagnoman, Kinsombi (85. Dudziak), Hunt, Leibold – Jatta (15. Onana), Terodde, Kittel (85. Narey).

Schiedsrichter: Osmers (Hannover); Tore: 1:0 Ambrosius (46. Eigentor), 2:0 Keita-Ruel (52.), 2:1 Wintzheimer (76.).

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 22.50 Uhr

