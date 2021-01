Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Im Haus von Uwe Koschinat im Kölner Stadtteil Rondorf steht ein Aquarium. Würde man den ehemaligen Trainer des SV Sandhausen fragen, er würde bereitwillig die Vor- und Zunamen der Fische verraten. Auch Frau Kyra, die ihren Mann zu nahezu allen Spielen begleitete und auch regelmäßig bei den Presse-Konferenzen war, blieb selten eine Antwort schuldig.

Beim Nachfolger ist es anders. "Schreiben Sie", bat Michael Schiele, "schreiben Sie einfach, dass ich eine Familie mit zwei Söhnen habe. Keine Namen." Der neue Trainer des SV Sandhausen ist ein Stiller. Es dauert wohl, bis er Vertrauen fasst.

In einem Interview mit der Heidenheimer Zeitung verriet der 42-jährige Fußballlehrer immerhin, dass es schon Unterschiede geben würde zwischen seinen beiden letzten Arbeitgebern. Gegenüber den Würzburger Kickers sei der SV Sandhausen ein ambitionierter Zweitligist. Das sehe man in den Umkleidekabinen und dem Trainerbüro. Die Presse-Landschaft sei ähnlich. "Man kann in Ruhe arbeiten."

Schiele weiß, dass sie anderswo – in Köln, Hamburg oder München – weniger sanft mit ihm umgehen würden. Nach nur einem Sieg in sieben Pflichtspielen. Und einem Torverhältnis von 0:17 aus den letzten fünf Begegnungen.

Es wäre eine Ironie des Schicksals, würde dem gebürtigen Heidenheimer am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ausgerechnet gegen den 1. FC Heidenheim der erste Heimsieg gelingen. Vielleicht sogar die Wende. Er sei ein "Taktik-Tüftler", hat die Mainpost geschrieben und darauf verwiesen, dass der Start in Würzburg ebenfalls holprig war, dann aber sieben Spiele ohne Niederlage und ganz am Ende sogar der Aufstieg in die Zweite Liga folgten. Ob er noch Pfeile im Köcher habe, wollte die Rhein-Neckar-Zeitung wissen. Er habe sich was überlegt, sagt Schiele, mehr wolle er nicht preisgeben.

Heidenheim ist ein Phänomen. Jahr für Jahr gelingt es, namhafte Abgänge zu ersetzen. Im Sommer wurde der Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation gegen Werder Bremen knapp verpasst, derzeit trennen fünf Punkte vom Relegationsplatz. Seinen letzten Heimsieg über den Angstgegner feierte der SV Sandhausen im August 2009.

Es hat Schiele gefreut, dass der Heidenheimer Kollege Frank Schmidt, der seit über 13 Jahren im Amt ist, den Rausschmiss in Würzburg nach nur zwei Spielen getadelt hat. Kontinuität, betont der Coach, sei wichtig.

Aber: Wie viel Zeit werden sie ihm am Hardtwald noch geben? Über die Vertragsdauer will Medienchef Markus Beer keine Auskunft erteilen. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung ist das Arbeitspapier bis zum Sommer 2022 datiert, ein Abstieg nicht zwingend ein Trennungsgrund. Doch so weit ist es nach knapp der Hälfte der Runde noch nicht. Würzburg, St. Pauli und Braunschweig kommen auch nicht vom Fleck. Die Schwäche der anderen ist derzeit die einzige Stärke des SV Sandhausen.

Am Dienstag hat es noch mal geschneit auf der Ostalb. Seine Jungs seien draußen gewesen mit dem Bob, berichtet Schiele, der in Dorfmerkingen zuhause ist. Ein bisschen taut der Neue auf. Erzählt vom Weihnachtsbaum, den er auch diesmal selbst geschlagen hat, auf dem Waldstück eines Freundes.

Drei Meter hoch ist die Tanne. Der Mittelpunkt der häuslichen Weihnacht mit dem traditionellen Bratwürsten auf Kartoffelsalat am Heiligabend, dem gemeinsamen Musizieren und Singen und danach der Bescherung.

Der Neujahrs-Wunsch von Michael Schiele liegt auf der Hand. Die Bäume sollen auch am Hardtwald wieder in den Himmel wachsen.