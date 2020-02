Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Mikayil Kabaca sieht den SV Sandhausen an einem Tiefpunkt. In einer ähnlichen Situation wie vor einem Jahr nach der 0:3-Heimpleite gegen Erzgebirge Aue. Mit einem Unterschied allerdings. Damals schien der Abstieg bei fünf Punkten Abstand zum rettenden Ufer besiegelt. Derzeit ist Sandhausen noch Elfter. Doch die Abstiegszone ist bedrohlich näher gekommen. Drei Punkte trennen vom Karlsruher SC auf dem Relegationsrang, fünf sind es zum SV Wehen auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die Alarmglocken schrillen am Hardtwald. Von einer "Katastrophe" sprach Volker Piegsa nach der 0:2-Derby-Niederlage gegen den KSC. Der Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten nahm kein Blatt vor den Mund: "Wir haben gespielt wie ein Absteiger." Er fordert "mehr Einstellung und Biss."

Deutlich wurde auch Theo Machmeier. Der Vater des Präsidenten, der früher selbst in der Verantwortung war und den Verein verkörpert wie kaum ein anderer, kam zu einem vernichtenden Urteil: "Die Mannschaft ist tot."

Vier Spiele ohne Tor, vier Niederlagen haben das Selbstvertrauen geraubt. Man sah es an der Körpersprache. An den vielen scheinbar unerklärlichen Fehlern. "Mutlos" fand Stephan Groß den Auftritt der Gastgeber. Der 66-jährige Mannheimer bestritt 113 Bundesligaspiele für Karlsruhe, er war über zwei Jahre Trainer am Hardtwald.

Die Frage, ob es an der Einstellung gelegen habe, brachte Uwe Koschinat auf die Palme. Der 48-jährige Fußballlehrer wies den Verdacht entschieden zurück: "Es sind die gleichen Spieler, die nach den großartigen Leistungen gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV gefeiert wurden. Die neunmal hintereinander nicht verloren haben."

Vielleich hat Koschinat den Finger – unfreiwillig – in die Wunde gelegt. Möglicherweise sind einigen Profis die Erfolge zu Kopf gestiegen. Sicher ist: Seit die Sandhäuser zeigen wollen, wie fein sie Fußball spielen können, seit sie ihr Haupt-Augenmerk nicht mehr auf die Kampfkraft legen, bleiben die Erfolge aus. Mikayil Kabaca, in diesen unruhigen Zeiten, ein Fels in der Brandung, weiß, woran es hapert. Er fordert wieder mehr "Mentalität". Den unbedingten Willen, Spiele für sich entscheiden zu wollen

Noch ist Zeit, den Hebel umzulegen. Auch wenn der Trend und das Restprogramm Sorgen bereiten. Noch sechsmal müssen die Sandhäuser auswärts antreten, darunter bei den Aufstiegsfavoriten Stuttgart und Hamburg. Zuhause, wo man seit dem 1. Dezember nicht mehr gewonnen hat, sind in den fünf Heimspielen unter anderen Spitzenreiter Bielefeld und Bundesliga-Absteiger Hannover zu Gast.

Einer, der Mentalität und Charakter hat, der helfen könnte, trägt jetzt das Karlsruher Trikot. Manuel Stiefler war fünf Jahre ein vorbildlicher Kämpfer. Ein Publikumsliebling. Weshalb Sandhausen den Vertrag nicht verlängerte, kann er – und damit ist er nicht allein – nicht verstehen. "Man hat mich hängen lassen. Das habe ich nicht verdient", sagte der 31-jährige Franke, der seit 14 Monaten Vater ist. Geblieben ist die Freundschaft mit Denis Linsmayer.

"Ganz, ganz liebe Leute" seien der Sandhäuser und seine Linda. Aber: Auf dem Platz müssen Linsi und Kollegen jetzt Zähne zeigen. Oder wie Volker Piegsa fordert: "Endlich aufwachen."