Von Claus Weber

Sandhausen. Beim SV Sandhausen kommt gerade alles zusammen. Nun fällt auch auch noch der Kapitän für den Rest der Runde aus. Dennis Diekmeier musste bei der 1:2-Niederlage am Sonntag in Heidenheim vorzeitig vom Platz, konnte nicht mehr weiterspielen. Wie sich nach eingehenden Untersuchungen herausstellte, hat sich der 31-Jährige das Syndesmoseband im linken Knöchel gerissen. Der Rechtsverteidiger wird damit in den letzten beiden Saisonspielen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg und eine Woche darauf beim Tabellenführer in Bochum fehlen.

"Der Ausfall von Dennis Diekmeier trifft uns hart", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, "natürlich wird er uns in der Endphase der Saison auf und neben dem Platz fehlen." Diekmeier ist Kapitän im besten Wortsinne, er lenkt die Mannschaft, treibt sie an, ist einer der laufstärksten Spieler und wichtiger Vorlagengeber. Philipp Klingmann dürfte ihn ersetzen.

Diekmeier wurde bereits am Dienstag operiert. "Wir wünschen ihm einen reibungslosen und schnellen Heilungsverlauf", sagte Kabaca und meinte weiter: "Wir haben schon einige Rückschläge in dieser Saison hinnehmen müssen, aber ich bin sicher, dass wir auch aus dieser Situation die nötige Kraft ziehen werden, um unser Ziel zu erreichen."

Den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga können die Sandhäuser aus eigener Kraft schaffen. Allerdings hat sich die Ausgangsposition am Wochenende verschlechtert, weil der Tabellen-Sechzehnte Eintracht Braunschweig nach Punkten gleichgezogen hat und der Vorletzte Osnabrück bis auf einen Punkt an die Kurpfälzer herangerückt ist. Sandhausen benötigt also unbedingt einen Heimsieg gegen Regensburg, sonst dürfte Braunschweig – daheim gegen Schlusslicht Würzburg – vorbeiziehen.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 18 Uhr