Sandhausen. (dpa) Kapitän Dennis Diekmeier kann dem SV Sandhausen in den zwei verbleibenden Saisonspielen nicht im Kampf gegen den Abstieg helfen. Der frühere Profi des Hamburger SV werde wegen eines Risses des Syndesmosebands im linken Knöchel an diesem Dienstag operiert, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit. Die Verletzung zog sich der 31-Jährige am Sonntag beim 1:2 beim 1. FC Heidenheim zu. Ohne Diekmeier trifft der Tabellen-15. Sandhausen noch auf den SSV Jahn Regensburg und den VfL Bochum. Mit 31 Zählern ist der SVS punktgleich mit Eintracht Braunschweig auf dem Abstiegs-Relegationsrang und hat nur einen Punkt mehr als der Tabellen-17. VfL Osnabrück.