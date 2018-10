Jürgen Machmeier tröstet sich: "Die Bayern verlieren derzeit auch." Der Präsident will bis zum Ingolstadt-Spiel einen neuen Trainer, es könnte aber auch länger dauern. Foto: Imago

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Mit bis zu 50 Bewerbungen für das vakante Amt des Trainers beim SV Sandhausen rechnet Jürgen Machmeier. Im Gespräch mit der RNZ sagte der 57-jährige Unternehmer: "Unsere Mannschaft ist besser als im Vorjahr." Ganz so schlecht kann auch der bisherige Coach nicht gewesen sein. Bis Dienstag erreichten Kenan Kocak drei Anfragen.

Jürgen Machmeier, Sie sprachen nach der Trennung von Kenan Kocak von einem "schwarzen Tag". Wie zur Bestätigung gewann der MSV Duisburg am Abend in Köln und verdrängte den SV Sandhausen auf einen Abstiegsplatz.

Ich neide keinem Konkurrenten den Erfolg. Das habe ich in 30 Jahren immer so gehalten, auch im geschäftlichen Bereich. Wir müssen und werden es aus eigener Kraft schaffen.

Den Pfälzer Bub Torsten Lieberknecht, der vor einer Woche in Duisburg unterschrieben hat, hätten sich viele als neuen Trainer vorstellen können.

Wir müssen uns keine Gedanken über Dinge machen, die nicht mehr zu ändern sind. Sicherlich ist Torsten Lieberknecht ein guter Trainer.

Sie waren am Dienstag bei der Mannschaft. Wie war die Stimmung?

Das ist keine D-Jugend, das sind Profis. Für die meisten ist ein Trainerwechsel nichts Neues, gehört mit zum Geschäft. Natürlich gab es Bedauern. Aber einige sehen auch eine Chance, wenn jetzt die Karten neu gemischt werden.

Was haben Sie den Spielern gesagt?

Dass wir uns alle Gedanken machen müssen, was falsch gelaufen ist und wie wir es besser machen können.

Haben Sie zuvor Führungsspieler wie Denis Linsmayer oder Stefan Kulovits um ihre Meinung gefragt?

Wir richten uns nicht nach den Spielern. Entscheidend war für Otmar Schork, meine Vize-Präsidenten Jürgen Rohm und Frank Balles sowie für mich, was das Beste für den SV Sandhausen ist. Die Ergebnisse haben nicht mehr gestimmt. Wir mussten deshalb reagieren.

Von den ein Dutzend Neuzugängen spielen nur zwei, maximal drei regelmäßig. Die Fluktuation ist groß - schon seit Jahren. Deshalb wird auch Kritik an Geschäftsführer Otmar Schork laut.

Diese Kritik teile ich nicht. Alle Neuzugänge und alle Abgänge machen Sinn. Wir haben eine intakte Mannschaft, in der es keine Gruppenbildung gibt. Und: Wir haben uns spielerisch weiter entwickelt.

Das spiegelt sich nicht in der Tabelle wieder. Es gab nur fünf Punkte aus neun Spielen und der letzte Heimsieg liegt über neun Monate zurück.

Noch mal: Ich bin von unserer Mannschaft überzeugt. Sie ist besser als in der vergangenen Runde. Bis auf Richard Sukuta-Pasu, der aber nicht zu den Leistungsträgern zählte, haben wir alle gehalten, die wir halten wollten. Zum Beispiel auch Denis Linsmayer und Rurik Gislason. Von den Neuen haben zum Beispiel Fabian Schleusener und Jesper Verlaat, um nur zwei zu nennen, großes Potenzial. Kevin Behrens hat sein erstes Tor geschossen. Da ist der Knoten geplatzt, und auch am kleinen Felix Müller werden wir noch viel Freude haben.

Toreschießen ist nicht die Spezialität des SV Sandhausen. Die Fans warten in dieser Saison noch auf den ersten Treffer am Hardtwald. Das Dilemma begann mit dem Verkauf von Lucas Höler zum SC Freiburg Anfang des Jahres. Seitdem gelangen in zehn Heimspielen nur für Tore. War es vielleicht doch ein Fehler, Lucas Höler abzugeben?

Ich würde heute wieder so handeln. Der Verein ist auf Zusatzeinnahmen angewiesen. Es war nicht der erste Verkauf. Bisher konnten wir das gut kompensieren.

Seit Dienstag leitet Gerhard Kleppinger das Training. Können Sie sich vorstellen, dass aus der Übergangs- eine Dauerlösung wird.

Die Frage stellt sich im Moment nicht.

Kaum war die Trennung bekannt, erreichten Kenan Kocak die ersten Anfragen. Foto: vaf

An Kandidaten wird kein Mangel sein. Wir können uns vorstellen, dass in den nächsten Tagen das Postfach überquillt und das Telefon nicht still steht.

Ganz ehrlich, bis Dienstag um zwölf war der neue Trainer noch kein Thema bei uns. Das gebietet der Respekt gegenüber Kenan Kocak, der hervorragende Arbeit geleistet hat und dem wir zu Dank verpflichtet sind. Wir hatten deshalb auch null Kontakte zu einem möglichen Nachfolger.

Jetzt geht es an die Arbeit. Wer bildet die Trainerfindungs-Kommission?

Otmar Schork wird federführend sein. Ich rechne mit bis zu 50 Bewerbungen. Wir werden eine Kandidaten-Liste erstellen und danach die ersten Gespräche führen.

Damit im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Freitag in einer Woche der neue Mann auf der Bank sitzt?

Das wäre der Idealfall. Aber Priorität hat die Sorgfalt. Es ist eine wegweisende Entscheidung. Wir wollen nicht in ein paar Wochen wieder einen neuen Trainer suchen müssen. Wir setzen uns deshalb keinen Zeitrahmen. Wir haben großes Vertrauen zu Gerhard Kleppinger.

Welche Anforderungen muss der Nachfolger von Kenan Kocak erfüllen?

Es sollte ein Mann mit einer gewissen Erfahrung und einem klaren Konzept sein. Er muss schnell Zugang zur Mannschaft finden, neue Begeisterung entfachen und er sollte die unter Kenan Kocak eingeleitete spielerische Weiterentwicklung gezielt fortführen.

Sie denken demnach eher langfristig oder können Sie sich auch einen Feuerwehrmann vorstellen?

Am besten wäre beides. Aber: Der Klassenerhalt hat Priorität.

Beim derzeitigen Punktestand wären 15 Punkte bis zur Winterpause aus den folgenden neun Spielen nicht schlecht.

Hochrechnungen machen wenig Sinn. Wir konzentrieren uns auf das kommende Programm: Ingolstadt, Paderborn, Dresden und im Pokal in Heidenheim. Das ist schwer genug.

In den letzten Jahren ging es nach einer starken ersten Serie in der Rückrunde regelmäßig bergab. Was würde ein Abstieg für den SV Sandhausen bedeuten?

Das ist kein Thema für mich. Wir haben eine Super-Mannschaft. Sicher, die Ergebnisse waren nicht gut. Aber Bayern München verliert derzeit auch. Ich bin überzeugt: Wir schaffen es.