Sandhausen. (pami/dpa) Daniel Keita-Ruel hat dem SV Sandhausen per Dreierpack einen perfekten Saisonstart beschert und Trainer Markus Anfang den Zweitliga-Auftakt mit dem SV Darmstadt 98 verdorben. Der Neuzugang erzielte am Samstag alle drei Treffer (30. Minute, 38./Handelfmeter, 74.) des SVS beim 3:2 (2:1)-Erfolg über Anfangs neue Mannschaft. Mathias Honsak (19.) hatte Darmstadt in Führung geschossen, Tim Skarke (90.+4) gelang kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer. Ansonsten gab es für die Hessen und den ehemaligen Coach des 1. FC Köln in der Kurpfalz nichts zu feiern. "Es war klar, dass das Spiel eine große Herausforderung für uns wird. Ich habe hervorragende erste 15 Minuten von uns gesehen, wir waren super im Spiel, auch wenn nicht die großen Chancen herausgesprungen sind. Mit dem 0:1 ist das Spiel dann erst mal komplett gekippt, positiv ist aber, dass wir durch eine Standardsituation zurückgekommen sind. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht läuft, muss man solche Situationen nutzen. Beim 2:1 müssen wir zugeben, dass es aus einer Situation heraus gefallen ist, in der wir kein Handspiel wahrgenommen haben. Wir haben heute vom Videobeweis profitiert. Im heutigen Profi-Fußball müssen wir akzeptieren, dass es zu solchen Entscheidungen kommen kann. Im zweiten Durchgang war es dann wichtig, aus den wenigen Situationen Kapital zu schlagen. Das ist uns mit dem 3:1 durch Daniel Keita-Ruel gelungen. Wir haben im gesamten Spiel Martin Fraisl ein Dank zu zollen für mehrere starke Paraden," sagte Trainer Uwe Koschinat nach Abpfiff.

Obwohl Platz für 1200 Zuschauer gewesen wäre, kamen lediglich 754 Fans in das Stadion am Hardtwald. Ihnen bot sich eine über weite Strecken muntere Partie, in der Sandhausen zunächst aktiver wirkte, Darmstadt aber überraschend durch Honsak aus elf Metern in Führung ging. Doch dann schlug Keita-Ruel zu. "Das ist ein Sieg der ganzen Mannschaft. Darmstadt ist eine sehr gute Mannschaft, die über Jahre eingespielt ist. Wir haben eine intensive Vorbereitung hinter uns, aber es hat bei uns sehr schnell alles zusammengepasst. Ich wurde als Neuzugang sehr gut aufgenommen, der Trainer gibt mir das Vertrauen, er kennt mich spielerisch und menschlich. Ich konnte dieses Vertrauen nun schon etwas zurückzahlen," so der dreifache Torschütze nach dem Spiel.

Erst beförderte der Angreifer eine Flanke des ehemaligen Bayern-Profis Diego Contento aus dem Sprung ins Tor, vor der Pause verwandelte der 30-Jährige einen Handelfmeter souverän. Rund eine Viertelstunde vor Schluss schob er frei vor Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen zum Endstand ins Tor. "Wenn man zum Auftakt gewinnt, ist das immer super. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Kompliment aber auch an Darmstadt für die Leistung, man sieht, dass sie oben mitspielen wollen. Für uns sind die drei Punkte wichtig. Bei der Situation, die zum Elfmeter führt, gehe ich mit dem Kopf hin, dass daraus dann ein Handelfmeter entsteht, ist natürlich glücklich für uns," fasste Diego Contento zusammen.