Sandhausen. (pami/dpa) Der SV Sandhausen hat drei wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga geholt und Hannover 96 die erste Niederlage seit Mitte Februar zugefügt. Dank der Tore von Julius Biada (51. Minute), Gerrit Nauber (56.) und des eingewechselten Philip Türpitz (82.) gewannen Kurpfälzer am Samstag am Sandhäuser Hardtwald verdient mit 3:1 (0:0) und vergrößerten den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte. "Ich bin sehr zufrieden und überglücklich über den wichtigen Sieg, aber auch über die Art und Weise unseres Spiels," so Trainer Uwe Koschinat nach dem Spiel. "Unsere Maßgabe, die spielstarke Hannoveraner Mannschaft frühzeitig zu attackieren, haben wir hervorragend umgesetzt. Darüber hinaus waren wir bei Standards sehr gefährlich und überhaupt hellwach. Wir haben auf jeden kleinen Fehler des Gegners gelauert." Insgesamt sei der Sieg seines Teams "aufgrund unseres sehr zielstrebigen Konterfußballs, unseres Chancenplus und unseres leidenschaftlichen Auftritts verdient."

Bei den Gästen, für die John Guidetti der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang (58.), ging bei der Rückkehr von Trainer Kenan Kocak an seinen früheren Arbeitsplatz eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage zu Ende. Sie stehen nun punktgleich direkt hinter dem SVS auf Rang elf und bleiben ebenfalls noch abstiegsgefährdet. "Das war ein Tag zum Vergessen. Wir haben verdient verloren, aber wir werden unsere Lehren daraus ziehen und versuchen, es gegen Dresden wiedergutzumachen," so der Rückkehrer zum Auftritt seiner Mannschaft in Sandhausen. "Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen und mich darüber natürlich gefreut. Aber vom Verlauf des Nachmittags und vom Inhalt des Spiels bin ich natürlich enttäuscht. Das war nicht das, was uns stark macht, und so dürfen uns nicht präsentieren."

Die Gastgeber erspielten sich zunächst mehrere gute Torchancen. Nach einem fahrlässigen Rückpass von Genki Haraguchi schoss Sandhausens Denis Linsmayer den Ball an den Pfosten (5.). Auf der anderen Seite köpfte 96-Verteidiger Marcel Franke den Ball ebenfalls ans Aluminium (29.). Hannover wurde nun stärker, geriet nach der Pause durch den Doppelschlag von Biada und Nauber jedoch in Rückstand. Zwar verkürzte Guidetti noch einmal, Sandhausen war jedoch das insgesamt stärkere Team. "Wir wussten, dass Hannover eine enorme Qualität hat. Die erste Halbzeit war noch sehr umkämpft. Wir hatten in der zweiten Hälfte gute Chancen, die wir sofort nutzen konnten, das hat es uns etwas leichter gemacht. Bei meinem Tor setzt sich Kevin auf der rechten Seite sehr gut durch. Ich habe versucht, den Ball flach zu halten. Wir sind sehr froh, dass wir unsere englische Woche vergolden konnten," sagte Torschütze Biada nach dem Abpfiff.