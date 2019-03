Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Georg Kletti tippte sich an die Stirn. "Da oben", sagte der Bürgermeister von Sandhausen, "da oben muss was passiert sein." Nicht wieder zu erkennen sei die Mannschaft gegenüber dem 0:3 gegen Aue, staunte der Rathaus-Chef.

Die wundersame Wandlung des SV Sandhausen? Hat sie mit der Haue gegen Aue als heilsame Lehre zu tun? Hat der 1:0-Sieg in Magdeburg die Lebensgeister geweckt? Oder waren es die Wechsel in der Führungs-Etage? Uwe Koschinat widerspricht der Theorie von der Trotzreaktion. "Die Einstellung hat immer gestimmt. Meine Jungs können Abstiegskampf", versichert der Trainer.

Magdeburg sei ein Schlüssel-Erlebnis gewesen. "Die Mannschaft hat sich für eine bravouröse kämpferische Leistung belohnt", meint der 47-jährige Fußballlehrer. "Der Kopf ist wichtig", stimmt Andrew Wooten zu. Der Torjäger lobt Koschinats psychologisches Geschick.

"Reden konnte der Uwe schon immer", weiß Vater Wolfgang Koschinat. Schon früh habe er Führung gelernt, war Klassensprecher und Kapitän in seinen Jugendteams. Von Klaus Ulonska, dem verstorbenen Präsidenten seines Ex-Vereins Fortuna Köln, ist überliefert: "Uwe Koschinat macht nicht nur Fußballer, er macht auch Menschen besser."

Der Mensch, der den Trainer am besten kennt, ist vom Klassenerhalt überzeugt. "Mein Mann weiß, wie er die Spieler anpacken muss", sagt Kyra Koschinat. Notfalls gibt es Tipps von der Pädagogin. Kyra ist Berufsschullehrerin. Der heutige Geburtstag der Trainer-Frau ist jedenfalls gerettet. Schon am Samstag strahlten die Koschinats, die mit Opa, Schwager, Cousins und Kindern in Mannschafts-Stärke da waren, um die Wette.

Gut gelaunt war auch Dana Diekmeier. Mit Sack und Pack war die vierfache Mutter aus Hamburg gekommen. Der kleine Dion durfte den Papa als Einlaufkind begleiten. Die Gattin des Kapitäns kann sich eine Zukunft in der Kurpfalz vorstellen: "Auf Dauer ist das Pendeln zu nervig", verriet sie der Rhein-Neckar-Zeitung, "und hier ist es schön."

Zwei Siege hintereinander - das gab es noch nie in dieser Saison. Für Theo Machmeier hat sein Sohn einen nicht unerheblichen Anteil. "Jürgen strahlt Kraft und Optimismus aus. Das hat sich auf die Mannschaft übertragen", glaubt der Vater des Präsidenten. Der 57-jährige Unternehmer, der jetzt auch Sportchef ist, bleibt kämpferisch. Er fordert: "Wir müssen den Nicht-Abstiegsplatz mit dem Messer im Mund verteidigen.

Volker Piegsa, der nun als alleiniger Geschäftsführer für den großen Rest verantwortlich zeichnet, freut sich: "Die Doppelspitze funktioniert."

Dieter Herzog, seit Jahrzehnten dem Chef als treuer, aber auch kritischer Begleiter verbunden, traut Kraftmeier Machmeier alles zu. Der 65-jährige Geschäftsmann verschmitzt: "Wenn der Jürgen die Sache früher in die Hand genommen hätte, wären wir wahrscheinlich schon in der Bundesliga."