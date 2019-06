Von Claus Weber

Sandhausen. Dass die Saisonvorbereitung eine schweißtreibende Angelegenheit sein kann, erlebten gestern am Hardtwald nicht nur die Spieler des SV Sandhausen und des FC-Astoria Walldorf, sondern auch die rund 600 Zuschauer, die den ersten Test beider Teams am frühen Abend bei Rekordhitze verfolgten. Immerhin mussten sie beim 2:1 (1:0)-Sieg des Zweitligisten nicht lange aufs erste Tor warten: Rückkehrer Aziz Bouhaddouz spitzelte Walldorfs Schlussmann Oliver Seitz schon in der 5. Minute den Ball ab und legte für Philipp Förster quer, der nur noch einschieben musste. Fast hätte der 32-jährige Marokkaner, der zwischen 2014 und 2016 mit jeweils neun Treffern zu den besten Torjägern am Hardtwald gehörte, kurz darauf selbst eingenetzt, doch Seitz lenkte den Ball übers Gehäuse.

Dem Nachwuchs eine Chance

Nachdem FCA-Kapitän Nico Hillenbrand einen Schuss von Aleksandr Zhirov auf der Linie abgewehrt hatte, war die Anfangsoffensive des Zweitligisten allerdings schon zu Ende. Die hohen Temperaturen forderten ihren Tribut.

"Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen", sagte Uwe Koschinat, "doch danach gab es einen Leistungsabfall." Der Walldorfer Ausgleich durch Tim Fahrenholz in der 64. Minute war die logische Folge. Die Astorstädter profitierten dabei von einem verunglückten Rückpass des jungen Nico Najda, der wie fünf weitere Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum bei den Profis aushalf.

Trotzdem war Uwe Koschinat zufrieden. "Die jungen Spieler waren schon besonders nervös, haben manchmal Fehlentscheidungen getroffen", sagte der Trainer, "aber das ist nicht schlimm. So bleiben die Jungs demütig."

Elf Sandhäuser Profis - eine komplette Mannschaft - konnten gestern Abend nur zuschauen, weil sie nach verlängertem Sommerurlaub erst zum Team gestoßen sind, wegen leichten Blessuren geschont wurden, sich im Aufbautraining befinden oder sich wie Mario Engels (Fersenprobleme) und Robin Scheu (Bänderriss im Knöchel) zum Trainingsauftakt gleich verletzten. "Das war eine gute Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen", meinte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, "das Wichtigste war, dass viele junge Spieler zum Einsatz kamen und dass sich kein weiterer verletzt hat."

Pech hatten zum Start auch die Walldorfer: Simon Kranitz, der den nach Aalen abgewanderten Tim Grupp im defensiven Mittelfeld ersetzen sollte, zog sich im ersten Training am Dienstagabend eine Knieverletzung zu. "Vermutlich ist es der Meniskus", seufzte Roland Dickgießer, "es sieht jedenfalls nicht so gut aus." Da Mario Cancar (Wadenbeinbruch) erst Ende September zurückerwartet wird, hat sich der Kader auf nur noch 18 Feldspieler reduziert.

Ob der Regionalligist noch einmal nachlegt? "Mal schauen", meinte Dickgießer, "wir halten die Augen offen, aber es muss nicht unbedingt sein." Der Walldorfer Sportchef rechnet erneut mit einer schwierigen Saison für seine "Feierabend-Fußballer". "Wir werden wie jedes Jahr wieder gegen den Abstieg spielen", sagte er, "aber das heißt nicht, dass wir nicht auch einen ordentlichen Mittelfeldplatz erreichen können." Es wird allerdings schwer sein, Stammkräfte wie Torwart Jürgen Rennar (beruflich nach Hamburg), Stürmer Erik Wekesser (Regensburg) oder eben Tim Grupp zu ersetzen.

Gegen den zwei Klassen höher spielenden SV Sandhausen zeigten die Walldorfer jedenfalls keine schlechte Leistung, auch wenn der Zweitligist am Ende durch den Lupfer von Kevin Behrens nach schöner Vorarbeit von Erika Zenga in der 68. Minute das Siegtor erzielte. "Bei diesem Wetter war es heute nicht einfach", sagte Behrens, "dass wir zwei Klassen höher spielen, hat man nicht unbedingt gemerkt."

Beide Teams testen am Samstag wieder. Der FCA Walldorf gastiert um 10.30 Uhr beim Südwest-Oberligisten TuS Mechtersheim und der SV Sandhausen empfängt um 15 Uhr den Regionalligisten FSV Frankfurt und kalibriert dabei die Technik für den Videobeweis.

Hoffentlich bei angenehmeren Temperaturen.

Sandhausen

1. Halbzeit: Fraisl - Diekmeier, Hauk, Zhirov, Rossipal - Linsmayer, Frey - Born, Förster, Müller - Bouhaddouz.

2. Halbzeit: Wulle - Klingmann, Reuss, Hauk, Najda - Lehr, Zenga - Born (58. Hlywka), Mörman - Behrens, Biada.

Walldorf

1. Halbzeit: Seitz - Nag, Goß, Müller, Kölmel - Horn, Hillenbrand, Schön, Gouras - Groß, Antlitz.

2. Halbzeit: Kristof - C. Becker, Nyenty, Schaffer, Stellwagen - Nag, Sahin - Marton, Fahrenholz - Burgio, A. Becker.

Schiedsrichter: Zorn (Opfingen); Zuschauer: 600; Tore: 1:0 Förster (5.), 1:1 Fahrenholz (64.), 2:1 Behrens (68.).

Update: Mittwoch, 26. Juni 2019, 21.15 Uhr