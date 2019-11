Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Derbys erhitzen die Gemüter. Das war am Sonntag so, als der VfB Stuttgart im schwäbisch-badischen Machtkampf den Karlsruher SC mit 3:0 besiegte. Auf kleinerer Flamme wird morgen (13.30 Uhr/Sky) am Hardtwald gekocht. Gleichwohl hat das Gastspiel des Bundesliga-Absteigers das Potenzial zu einem neuen Zuschauer-Saisonrekord.

Zum besonderen Reiz trägt Philipp Förster bei. Die Laufbahn des Sulzfelders begann im benachbarten Karlsruhe. Mit den C-Junioren wurde er deutscher Meister. Sein Trainer damals: Tim Walter, der jetzt wieder sein Chef ist. In Stuttgart, wo er die nächsten vier Jahre war, plagte ihn das Heimweh, beim SV Waldhof empfahl er sich höhere Aufgaben. In Sandhausen, wo er in 65 Spielen zehn Tore erzielte, reifte er zu einem der besten Mittelfeldspielern der Zweiten Liga.

Im fliegenden Wechsel streifte der 24-jährige Profi das schwarz-weiße Trikot ab und das Leibchen mit dem roten Brustring über. In den bisherigen neun Zweitliga-Spielen fehlte der 20. Neuzugang des VfB Stuttgart gerade mal acht Minuten und machte zwei Tore. Vor der Rückkehr an den Hardtwald sagt er der Rhein-Neckar-Zeitung: „Ich hoffe nicht, dass mich die Zuschauer mit Pfiffen empfangen.“

Philipp Förster, welche Erinnerungen haben Sie an das letzte Wochenende im August?

Es war aufregend. Ich bin lange davon ausgegangen, dass ich die Saison für Sandhausen spielen würde. Dann hat sich der VfB gemeldet und die Sache wurde von Stunde zu Stunde heißer. Die Entscheidung fiel am Tag, als die Transferliste schloss.

Hatten Sie noch Zeit, sich von den Kollegen am Hardtwald zu verabschieden?

Ja. Ich war beim Training. Alle hatten Verständnis. Fußball ist unser Beruf. Jeder Mensch versucht, in seinem Beruf so erfolgreich wie möglich zu sein. Ich hatte zwei schöne Jahre in Sandhausen. Der Wechsel nach Stuttgart war für mich ein logischer Schritt, um mich weiter zu entwickeln.

Werden das die Fans morgen genau so sehen?

Ich hoffe nicht, dass mich die Fans mit Pfiffen empfangen. Ich habe alles für Sandhausen gegeben. Bis zum Schluss.

Der Abschiedsschmerz wurde durch die Ablöse von drei Millionen Euro gemildert.

Ich denke, man kann von einer Win-win-Situation reden.

Das Geld hätte sich Ihr neuer Verein sparen können. Von 2010 bis 2014 waren Sie in der Nachwuchs-Abteilung des VfB Stuttgart. Man hat Ihr Talent – wie übrigens auch beim Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg – nicht erkannt.

Ich will keinem einen Vorwurf machen. Der Philipp Förster von heute ist ein Anderer als der Philipp Förster von damals.

Was hat sich geändert?

Die Einstellung zum Beruf. Ich habe erkannt, dass Talent allein nicht reicht. Ich habe an mir gearbeitet, mich weiter entwickelt.

Wer hat Ihnen dabei geholfen?

Meine Eltern. Mein Berater. Auch Kenan Kocak, der bereits mein Trainer beim SV Waldhof war. Er hat enorm hohe Anforderungen an mich gestellt. Ich wurde gezwungen, mich durchzubeißen. Eine große Rolle spielt auch mein Physiotherapeut, mit dem ich seit fünf Jahren in der spielfreien Zeit zusammenarbeite.

Rupert Motyczka aus Daudenzell.

Bekanntlich profitiere ich von meiner Robustheit und Zweikampfstärke. Rupert hat seinen Anteil daran.

In Sandhausen waren Sie der Motor des Spiels. Als Sie gegangen sind, haben Ihre Ex-Kollegen sieben Mal nicht gewonnen und es wurde mehr über Sie geredet als in der Zeit, als Sie noch da waren.

Ich glaube wirklich nicht, dass das nur mit mir zu tun hat. Die Mannschaft hat sich ja zum Glück auch wieder gefangen. Ich habe meine neuen Mitspieler gewarnt: Es kann unangenehm werden. Sandhausen steht sehr kompakt und hat gefährliche Jungs in der Offensive.

Mit wem gibt es noch Kontakt? Wie viele Wetten laufen für Sonntag?

Mit einigen tausche ich mich aus. Zum Beispiel Aziz Bouhaddouz, Robin Scheu oder Erik Zenga, dem ich auch auf diesem Weg gute Besserung wünsche. Ich wette grundsätzlich nicht.

Weil Sie sich nicht sicher sind?

Das hat damit nichts zu tun. Das 3:0 gegen den Karlsruher SC beflügelt uns. Der Derby-Sieg war wichtig für unsere Fans und das überträgt sich auf die Mannschaft. Wir wissen, dass wir einer der Aufstiegs-Favoriten sind, aber auch, dass es kein Selbstläufer wird.

Nach dem 0:1 in Osnabrück wurde die Mannschaft von mit gereisten Fans beschimpft. Das mussten Sie in Sandhausen nicht erleben – schon allein, weil nur wenige auswärts mit dabei sind. Der Druck ist größer in Stuttgart.

Druck hat man überall. In Stuttgart, in Sandhausen und in vielen anderen Clubs. Wer nicht mit Druck umgehen kann, sollte nicht Fußball-Profi werden. Mir macht es Riesen-Spaß. In Stuttgart ist ein Traum für mich wahr geworden.

Haben Sie noch Kontakt zu Nationalspieler Joshua Kimmich?

Wir sind seit der gemeinsamen Zeit in der Jugend des VfB Stuttgart befreundet. Er hat mir zum Beispiel auch beim Wechsel eine Glückwunsch-SMS geschickt. Es wäre toll, wenn wir nächste Saison gegeneinander spielen würden.

Das Saisonziel des VfB haben Sie festgelegt. Was trauen Sie Sandhausen zu?

Die Mannschaft hat Qualität. Ein einstelliger Tabellenplatz ist drin.

Wie geht das Spiel morgen aus und werden Sie nach einem Tor jubeln?

Nein. Das erfordert der Respekt vor den ehemaligen Kollegen. Ich tippe nicht. Aber wir wollen natürlich gewinnen.