Über 350 Fans ließen sich am Samstag im ersten Geisterspiel am Hardtwald von Papp-Aufstellern vertreten. Foto: vaf

Am Ende waren Präsident Jürgen Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa damit zufrieden. ​​Foto: vaf

Der SV Sandhausen hatte zwar mehr Chancen – wie hier durch Kevin Behrens, aber am Ende reicht es nur für einen Punkt. Foto: Goeckel

Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat machte aus der Not eine Tugend. Weil ihm mit Aziz Bouhaddouz, Mario Engels und Rurik Gislason drei von vier gelernten Stürmern fehlten, versuchte der Trainer des SV Sandhausen gar nicht erst, die Lücke im Angriff anderweitig zu schließen, sondern verstärkte die Abwehr. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg bot der SVS-Coach mit Tim Kister einen fünften Defensivspieler auf und hatte damit – im wahrsten Wortsinn – teilweise Erfolg.

Denn beim 0:0 verhinderten die Kurpfälzer nicht nur die zweite Niederlage nach dem Re-Start, sondern spielten zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder zu Null. Der große Befreiungsschlag gelang damit zwar nicht, aber nach acht sieglosen Spielen in Folge – darunter fünf Niederlagen – ist man am Hardtwald mittlerweile auch über kleine Erfolge dankbar. Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.

Hintergrund Stimmen zum Spiel Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "Die Mannschaft hat den Kampf angenommen, große Präsenz und Leidenschaft gezeigt. Emotionalität und Schärfe waren da. Das war mir wichtig, weil ich das Spiel zuvor in Aue schlecht bewerten konnte, da wir schon nach fünf Minuten in Unterzahl waren." Mersad Selimbegovic, Regensburger [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "Die Mannschaft hat den Kampf angenommen, große Präsenz und Leidenschaft gezeigt. Emotionalität und Schärfe waren da. Das war mir wichtig, weil ich das Spiel zuvor in Aue schlecht bewerten konnte, da wir schon nach fünf Minuten in Unterzahl waren." Mersad Selimbegovic, Regensburger Trainer: "Die Partie war hart umkämpft, weil für beide viel auf dem Spiel stand. Ich bin mit dem Punkt zufrieden, wir nähern uns unserem Ziel." Philipp Klingmann, SVS-Verteidiger: "Wir sind froh, mal wieder zu Null gespielt zu haben. Wir hatten gute Chancen, aber das letzte Quäntchen Glück beim Abschluss hat gefehlt. Es war komisch, ohne Zuschauer zu spielen, aber schön mal wieder reinzukommen." Tim Kister, SVS-Verteidiger: "Das war heute ein Kampfspiel. Wir wollten mal wieder zu Null spielen, wir haben fast nichts zugelassen. Dieser Punkt ist gut und wichtig für die Moral." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Im Vordergrund stand heute, dass wir was mitnehmen. Kämpferisch ist die Mannschaft an ihre Grenzen gegangen. Jetzt fahren wir mit Selbstvertrauen nach Wehen, um da den Gegner auf Distanz zu halten." (ber)

"Die Mannschaft stemmt sich gegen den Trend", sagte Koschinat, "wenn sie so weiter macht, wird sie auch wieder Dreier einfahren." Erfreulich auch: Die Mitkonkurrenten im Klassenkampf spielten diesmal nicht gegen die Kurpfälzer, so dass der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gleich blieb.

"Der Punkt überwiegt alles, den nehmen wir gerne mit", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca und ergänzte: "Das 0:0 gibt Sicherheit, denn in den letzten Spielen haben wir zu viele Gegentreffer kassiert."

Auch Uwe Koschinat sah nach dem ersten Geisterspiel am Hardtwald mehr Licht als Schatten. "Die Atmosphäre von außen hat zwar gefehlt", sagte der Trainer, "aber die Intensität im Spiel und die Zweikampfwerte waren normal. Beide Teams haben sich nichts geschenkt."

Der SVS-Coach sah leichte Vorteile bei seiner Mannschaft – auch wenn der Ball einmal im Sandhäuser Netz einschlug. Doch als Erik Wekesser die Kugel ins Tor spitzelte (50. Minute) stand der ehemalige Walldorfer Zentimeter im Abseits – was auch der Videobeweis bestätigte. Es war neben einem Schuss ans Außennetz durch Max Besuschkow (26.) allerdings auch die einzige nennenswerte Offensivaktion der Mittelbayern, die in der zweiten Halbzeit kaum noch Akzente nach vorne setzen konnten.

Der SV Sandhausen hatte mehr gute Möglichkeiten. Doch erst schloss Robin Scheu aus guter Position ohne Wucht ab (24.), dann blockte Okoroji einen Schuss von Denis Linsmayer kurz vor der Linie, Philipp Klingmann verzog im Nachsetzen (45.) und schließlich fackelte der Mönchzeller etwas zu lange, legte sich den Ball beim Torabschluss zurecht, statt volley und mit Risiko abzuschließen (61.).

Klingmann, der nach gut eineinhalb Jahren sein Startelf-Debüt feierte, weil Kapitän Dennis Diekmeier gesperrt fehlte, war damit einer der auffälligsten Sandhäuser. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht", lobte Koschinat, "er hat eine hohe Qualität. Ich ziehe den Hut vor ihm." Der Rechtsverteidiger nutzte die offensiven Freiheiten auf der Außenbahn, die ihm der Coach durch die Hereinnahme eines weiteren Innenverteidigers ermöglichte.

Auch wenn Dennis Diekmeier am Dienstag (18.30 Uhr, nur bei Sky) beim SV Wehen Wiesbaden in den Kader zurückkehren und die Partie beim Tabellen-Vorletzten zu einem Schicksalspiel werden dürfte, könnten fünf Defensivspieler ein Modell dafür sein. Ganz nach dem Motto: Erst einmal hinten den Laden dicht machen.

Zumal eine Rückkehr von Aziz Bouhaddouz nicht sicher ist. Den Stürmer plagen Schmerzen in der Achillessehne. Sein Fehlen hat Koschinat bedauert. "Ein zweiter Torjäger neben Kevin Behrens, der auf Flanken lauert, hätte uns heute gut getan und weitere Möglichkeiten eröffnet", sagte der Coach.

Übrigens: Gegen Wiesbaden gab’s in der Vorrunde auch nur ein 0:0 – aber danach folgte für den SV Sandhausen eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage. Da macht Hoffnung fürs schwere Restprogramm.

Sandhausen: Fraisl - Klingmann (78. Türpitz), Nauber, Kister, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer (59. Frey), - Biada, Scheu - Behrens.

Regensburg: Meyer - Hein (46. Saller), Correia, Knipping, Okoroji - Gimber, Besuschkow (46. Geipl) - Stolze (85. Derstroff), Wekesser (90.+1 Seydel), Makridis (64. Albers) - Grüttner.

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim); Tor: -.