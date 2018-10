Von Claus Weber

Sandhausen. Der Rheinländer fühlte sich im Badischen gleich wohl. "Ich muss mich für die freundliche Aufnahme und die offene Art bedanken", begann Uwe Koschinat seine erste Pressekonferenz als Chefcoach des SV Sandhausen.

Erst am Montag war der 47-jährige Koblenzer, der zuletzt sieben Jahre Trainer bei Fortuna Köln war, als Nachfolger von Kenan Kocak vorgestellt worden. In zwei Tagen hat er unzählige Gespräche geführt. Vor allem mit Gerhard Kleppinger, dem neuen und alten Co-Trainer. "Es ist ein Segen für einen Cheftrainer, jemanden wie ihn an seiner Seite zu haben", sagte Koschinat und schmunzelte: "Ich hoffe, dass ich ihm nicht zu sehr auf die Nerven gegangen bin."

Er habe sich schon einen guten Überblick verschaffen können, ließ Koschinat durchblicken. 80 Prozent der Spieler seien ihm ohnehin bekannt gewesen. Am gestrigen Mittwoch wollte er sich noch ausführlich mit Stefan Kulovits unterhalten. Der Austausch mit dem Kapitän sei ein elementarer Schlüssel, um die Mannschaft richtig kennenzulernen, meinte Koschinat.

Zumal die Zeit drängt. Schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht für den SV Sandhausen ein "Sechs-Punkte-Spiel" auf dem Plan. Der Tabellenvorletzte empfängt den FC Ingolstadt, der überraschend auf dem letzten Platz rangiert. Kein leichter Einstand für den Neuen. "Man kann es nicht wegdiskutieren", sagte Koschinat, "das ist eine richtungsweisende Partie. Der Sieger kann zumindest kurzfristig Schwung aufnehmen und sich von der größten Belastung befreien."

Der größere Druck laste allerdings auf den Audistädtern, meint Koschinat. Sie seien wiederholt mit einer großen Erwartungshaltung in die Saison gestartet. Und die Verpflichtung des neuen Trainers Alexander Nouri, der vor zwei Jahren Werder Bremen in der Bundesliga coachte, habe noch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Die Mannschaft verlor daheim gegen Paderborn 1:2. Was für Nouri spricht: Er hatte zwei Wochen länger Zeit als sein Sandhäuser Kollege, um seine Mannschaft kennenzulernen. Was gegen ihn spricht: Alle bisherigen Vergleiche mit Koschinat hat er verloren.

Doch auch der neue Sandhäuser Coach scheint in seiner Planung schon vorangekommen zu sein. Acht von elf Spielern seien gesetzt, erklärte er am Mittwoch. Namen nannte er nicht. Veränderungen gegenüber den letzten Spielen werde es geben, aber Rückschlüsse lassen sich daraus nicht ziehen. Auch Kocak wechselte zuletzt immer mal sein Personal aus.

Immerhin kann Koschinat aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die vier Langzeitverletzten Tim Knipping und Nejmeddin Daghfous (beide Reha) sowie Marcel Schuhen und Ken Gipson (Aufbautraining) sind alle Spieler einsatzbereit.

Auch Leart Paqarada, der seine Länderspielreise mit dem Kosovo wegen Kniebeschwerden abbrechen musste. "Er hat aber wieder die ganze Woche trainiert und steht bereit." Das gilt auch für Rurik Gislason, der am Donnerstag mit seinen Isländern fast die Franzosen schlug (2:2), nach dem 1:2 am Montag gegen die Schweiz aber aus der A-Gruppe der Nations League abgestiegen ist.

Was die Mannschaft brauche, seien eine Grundordnung, Sicherheit, Ankerpunkte - aber auch Flexibilität, wenn die Spielidee doch nicht gleich aufgehe, erklärte der neue Coach. Antreiben müsse er sie nicht. Eher schon beruhigen. Koschinat ist überzeugt: "Motivieren muss man für dieses Spiel keinen."

Info: Vor dem Spiel lädt der SVS von 14.30 bis 18.30 Uhr in den Räumen des Walter-Reinhard-Stadions zu einer Typisierungsaktion gegen Blutkrebs ein. Angewendet wird die Wattestäbchenmethode.